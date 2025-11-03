Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον διαγωνισμό της νέας χρονιάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 14:43 Βορίζια: «Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου, μας έστησαν καρτέρι»
03.11.25 , 14:19 Citroen C5 Aircross: Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό μοντέλο-Τιμές
03.11.25 , 14:19 MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας
03.11.25 , 14:10 Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
03.11.25 , 14:06 Δράσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών
03.11.25 , 14:03 Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
03.11.25 , 13:54 Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
03.11.25 , 13:48 1ο Ράλλυ Παρνασσού: Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα
03.11.25 , 13:40 «Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
03.11.25 , 13:39 Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»
03.11.25 , 13:30 Έργο του Αλέκου Φασιανού δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
03.11.25 , 13:14 Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
03.11.25 , 13:14 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
03.11.25 , 12:59 Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου
03.11.25 , 12:46 Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Βορίζια: «Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα την αστυνομία. Δεν το σήκωναν»
Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026. 

Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό. 

Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνή και μία ελληνική. 

Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

Η ΕΡΤ ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες για τις προτάσεις που κατέθεσαν, τους συγχαίρει για την προσπάθεια και τους εύχεται καλή επιτυχία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
EΡΤ
 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top