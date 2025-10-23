Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

To ρεπορτάζ του Πρωινού που ήθελε τη Ζόζεφιν εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision

Το ΡΙΚ διαψεύδει τις φήμες ότι η Josephine θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1 χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Παρά τις αναφορές για προχωρημένες συζητήσεις της τραγουδίστριας με την κυπριακή αποστολή, οι αρμόδιοι δηλώνουν ότι η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη δεν έχει ξεκινήσει.

Το ΡΙΚ ζητά υπομονή, καθώς η επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στον διαγωνισμό τραγουδιού, ενώ προετοιμάζει εκπλήξεις για τους Eurovision fans.

Πριν από μερικούς μήνες, η Ζόζεφιν είχε δηλώσει στον Νίκο Μουτσινά: «Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να ήταν πιο στενή η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει».

Θυμίζουμε, ότι το 2014, η Ζόζεφιν ήταν υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι “Dancing Night” αλλά τελικά δεν μας εκπροσώπησε. Η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με τους Freaky Fortune feat. RiskyKidd και το τραγούδι ''Rise Up''.