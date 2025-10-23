Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

H επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 13:40 Η αποκάλυψη Λιάγκα για Τούνη - Αλεξάνδρου: «Βλέπω μια μπόρα να έρχεται!»
23.10.25 , 13:37 Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου
23.10.25 , 13:33 Γκάζι: Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της 16χρονης
23.10.25 , 13:31 Μεταξουργείο: Επεισόδια κατά τη διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων
23.10.25 , 13:28 Φτιάξε σπίτι γύρο, πίτα και sauce - Συνταγή για χειροποίητο πιτόγυρο
23.10.25 , 13:10 Πού πηγαίνουν οι βαλίτσες και οι αποσκευές που χάνονται στις πτήσεις;
23.10.25 , 13:06 Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
23.10.25 , 13:03 Cash or Trash: Θα συγκινήσει η τέχνη του κεντήματος τους αγοραστές;
23.10.25 , 12:54 BYD ATTO 2 DM-i: Τώρα όχι μόνο ηλεκτρικό αλλά και υβριδικό
23.10.25 , 12:51 Release Athens 2026: Ο Moby, στην Πλατεία Νερού
23.10.25 , 12:44 Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
23.10.25 , 12:42 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έβαλα το δαχτυλίδι και πάω σούπερ μάρκετ σαν κυρία!»
23.10.25 , 12:14 Ματθίλδη Μαγγίρα: «Δεν ξέρω ποια είναι η Παπίλα... Πιπίλα»
23.10.25 , 12:07 Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!
23.10.25 , 11:57 «Η πρώην μου, μού πρότεινε να έρθω στο First Dates» - Δείτε sneak preview
Γλυφάδα: Έξωση στον Αργύρη Παπαργυρόπουλο – «Άλλαξαν τις κλειδαριές»
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Άση Μπήλιου: Είσοδος Ήλιου στον Σκορπιό: Πώς επηρεάζει τα ζώδια;
Φοινικούντα: «Έχω άνθρωπο από μέσα… » - Ο διάλογος μετά τη διπλή δολοφονία
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα επιδότησης 1.100 ευρώ - Ποιους αφορά
Τρίκαλα: «Δεν ισχύει τίποτα, θα πέθαινε για τα παιδιά της»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Άλιμος: 15χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο
Καινούργιου για το τροχαίο των γονιών της: «Ήρθαν σαν άγγελοι»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
To ρεπορτάζ του Πρωινού που ήθελε τη Ζόζεφιν εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ΡΙΚ διαψεύδει τις φήμες ότι η Josephine θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1 χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Παρά τις αναφορές για προχωρημένες συζητήσεις της τραγουδίστριας με την κυπριακή αποστολή, οι αρμόδιοι δηλώνουν ότι η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη δεν έχει ξεκινήσει.

Το ΡΙΚ ζητά υπομονή, καθώς η επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιος θα είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στον διαγωνισμό τραγουδιού, ενώ προετοιμάζει εκπλήξεις για τους Eurovision fans.

Πριν από μερικούς μήνες, η Ζόζεφιν είχε δηλώσει στον Νίκο Μουτσινά: «Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να ήταν πιο στενή η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει».

Θυμίζουμε, ότι το 2014, η Ζόζεφιν ήταν υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, με το τραγούδι “Dancing Night” αλλά τελικά δεν μας εκπροσώπησε. Η Ελλάδα είχε συμμετάσχει με τους Freaky Fortune feat. RiskyKidd και το τραγούδι ''Rise Up''.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ZΟΖΕΦΙΝ
 |
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top