«Αγριεύουν» οι αγρότες: Κλείνουν παράδρομους- Ετοιμάζονται και για λιμάνια

«Αγριεύουν» οι αγρότες- Οι επόμενες κινήσεις τους σε λιμάνια - Το πρώτο μπλόκο σε αεροδρόμιο/ ρεπορτάζ Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό και από το πρωί της Δευτέρας μπλοκάρουν τους παράδρομους της Εθνικής οδού από και προς τη Λάρισα, όπως αποφασίστηκε μετά από συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, το μεσημέρι της Κυριακής.

Ήδη το πρωί της Κυριακής, έκλεισε συμβολικά για τρεις ώρες το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Οι Θεσσαλοί θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, ενώ στις κινητοποιήσεις μπαίνουν και οι Κρητικοί.

Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν τους παράδρομους της Ε.Ο οι αγρότες

«Τα τρακτέρ έδειξαν τη δύναμη τους. Τσαμπουκάς σε αυτούς που έχουν τη δύναμη επί της Εθνικής δε χωράει», είπε από το μπλόκο της Νίκαιας ο Χρήστος Σιδερόπουλος, ο άνδρας που νοσηλεύτηκε μετά τη συμπλοκή με τα ΜΑΤ την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων.

Από τη Δευτέρα 8/12 έρχονται νέοι αποκλεισμοί σε παράδρομους 17:00 με 19:00 το απόγευμα.

«Ο διάλογος με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης έχει τελειώσει. Έχει γίνει εξαντλητικός. Δεν πήραμε απαντήσεις και γι’ αυτό χιλιάδες αγρότες στη Θεσσαλία και όχι μόνο βρίσκονται στον δρόμο», επισήμανε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής.

Στόχος των αγροτών είναι να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τότε θα προχωρήσουν και στο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών.

Την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ θα ξεκινήσουν για το λιμάνι του Βόλου. «Τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας με τους αλιείς θα πάμε στο λιμάνι του Βόλου και θα κάνουμε αποκλεισμό», είπε αγρότης.

Ιωάννινα: Το πρώτο μπλόκο σε αεροδρόμιο

Στις 12:00 το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός τρακτέρ έφτασε στον κόμβο του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Είναι ο πρώτος αποκλεισμός αερολιμένα από όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. Το τρίωρο μπλόκο στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είχε συμβολικό χαρακτήρα και οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Ωστόσο, ο κόσμος έπρεπε να κάνει παράκαμψη.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει ταράξει. Μας έβαλαν σχεδόν 400 εκατομμύρια και τα 100 εκατ. τα πήρε ο ΕΛΓΑ κατευθείαν. Τα ταμεία των αγροτών είναι άδεια», είπε αγρότης.

Nέο μπλόκο στον Εύηνο Αιτωλοακαρνανίας

Το πρωί της Κυριακής έκλεισε και η παλαιά Εθνική Οδός στη γέφυρα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία.

«Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα τριφύλλια μας, τα καλαμπόκια μας. Έχουμε καταστραφεί. Για μερικά άτομα δηλαδή που παίρνανε πλαστές επιδοτήσεις κατέστρεψαν όλη τη γεωργία και την κτηνοτροφία», σημείωσε αγρότης.

«Η οικογένειά μου έχει 500 ζώα και αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει τίποτα», είπε κτηνοτρόφος. Όποιος είναι απέναντι θα είμαστε απέναντι κι εμείς.

Στο μπλόκο της Σιάτιστας, οι αγρότες έχουν στο πλευρό τους τις οικογένειές τους. Ένας κτηνοτρόφος δάκρυσε μπροστά στην κάμερα. «Μας έχουν καταστρέψει, τι άλλο να πω. Με πέντε παιδιά, αγωνίζομαι… και το όφελος μας τα τρώνε», είπε με δάκρυα στα μάτια.

Τη Δευτέρα αναμένεται να μπουν δυναμικά στο χώρο των κινητοποιήσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Ο προγραμματισμός τους δεν είναι να κλείσουν δρόμους, αλλά κατευθείαν αεροδρόμια και λιμάνια σε Χανιά και Ηράκλειο.

