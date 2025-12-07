«Αγριεύουν» οι αγρότες: Κλείνουν παράδρομους- Ετοιμάζονται και για λιμάνια

Στις κινητοποιήσεις «μπαίνουν» και οι Κρητικοί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.12.25 , 22:30 Άννα Κανδαράκη: «Πάλεψα με τον καρκίνο στο αίμα για δεύτερη φορά»
07.12.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Ο Χάρης ακούει όσα είπε η Μαρίνα για τον γάμο τους
07.12.25 , 21:45 Τα Φαντάσματα: Έρχεται και η δεύτερη νύφη!
07.12.25 , 21:15 Τα Φαντάσματα: Σε τρελά κέφια τα φαντάσματα λίγο πριν τον γάμο!
07.12.25 , 21:11 Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης
07.12.25 , 20:47 «Αγριεύουν» οι αγρότες: Κλείνουν παράδρομους- Ετοιμάζονται και για λιμάνια
07.12.25 , 19:57 Lynk & Co: Ενισχύει συνέχεια το δίκτυο της
07.12.25 , 19:49 Τροχός της Τύχης: Λίγα τα γράμματα για την «Ίδια κατάληξη» - Για εσένα;
07.12.25 , 19:48 Σουβλάκι πολυτελείας: Στα ύψη η τιμή του - Φτάνει και τα 6,5€ στην Κρήτη
07.12.25 , 18:56 Τρόλεϊ: «Ξηλώθηκε» το δίκτυο ηλεκτροδότησης στον Πειραιά
07.12.25 , 17:38 Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
07.12.25 , 17:14 «Καμπάνα» Μπενίτεθ σε κορυφαίο όνομα του ΠΑΟ! Τον τελειώνει πριν τον Γενάρη
07.12.25 , 17:03 Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα
07.12.25 , 16:43 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
07.12.25 , 16:30 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Δε θα πήγαινα ποτέ στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»
Τζένη Μπαλατσινού: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση που εντυπωσιάζει
Άννα Κανδαράκη: «Πάλεψα με τον καρκίνο στο αίμα για δεύτερη φορά»
Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
«Αγριεύουν» οι αγρότες: Κλείνουν παράδρομους- Ετοιμάζονται και για λιμάνια
Έχεις μήλα; Φτιάξε νόστιμες και υγιεινές συνταγές
Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
«Ποτάμια» πάλι δρόμοι του Μοσχάτου – Έργο «φάντασμα» από το 2002!
Μαρία Κορινθίου: Ο Γιώργος Καραθανάσης της έκανε ένα δώρο για... φάγωμα!
Καινούργιου: Η κομψή εμφάνιση της εγκυμονούσας, με την αγαπημένη της Hermès
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
«Αγριεύουν» οι αγρότες- Οι επόμενες κινήσεις τους σε λιμάνια - Το πρώτο μπλόκο σε αεροδρόμιο/ ρεπορτάζ Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό και από το πρωί της Δευτέρας μπλοκάρουν τους παράδρομους της Εθνικής οδού από και προς τη Λάρισα, όπως αποφασίστηκε μετά από συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας,  το μεσημέρι της Κυριακής.

Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα

Ήδη το πρωί της Κυριακής, έκλεισε συμβολικά για τρεις ώρες το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Οι Θεσσαλοί θα αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, ενώ στις κινητοποιήσεις μπαίνουν και οι Κρητικοί.

Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν τους παράδρομους της Ε.Ο οι αγρότες

«Τα τρακτέρ έδειξαν τη δύναμη τους. Τσαμπουκάς σε αυτούς που έχουν τη δύναμη επί της Εθνικής δε χωράει», είπε από το μπλόκο της Νίκαιας ο Χρήστος Σιδερόπουλος, ο άνδρας που νοσηλεύτηκε μετά τη συμπλοκή με τα ΜΑΤ την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων. 
Από τη Δευτέρα 8/12 έρχονται νέοι αποκλεισμοί σε παράδρομους 17:00 με 19:00 το απόγευμα.

«Ο διάλογος με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης έχει τελειώσει. Έχει γίνει εξαντλητικός. Δεν πήραμε απαντήσεις και γι’ αυτό χιλιάδες αγρότες στη Θεσσαλία και όχι μόνο βρίσκονται στον δρόμο», επισήμανε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής.  

Στόχος των αγροτών είναι να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τότε θα προχωρήσουν και στο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών. 

Την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ θα ξεκινήσουν για το λιμάνι του Βόλου. «Τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας με τους αλιείς θα πάμε στο λιμάνι του Βόλου και θα κάνουμε αποκλεισμό», είπε αγρότης. 

Ιωάννινα: Το πρώτο μπλόκο σε αεροδρόμιο

Στις 12:00 το μεσημέρι, μεγάλος αριθμός τρακτέρ έφτασε στον κόμβο του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Είναι ο πρώτος αποκλεισμός αερολιμένα από όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. Το τρίωρο μπλόκο στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είχε συμβολικό χαρακτήρα και οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Ωστόσο, ο κόσμος έπρεπε να κάνει παράκαμψη.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μας έχει ταράξει. Μας έβαλαν σχεδόν 400 εκατομμύρια και τα 100 εκατ. τα πήρε ο ΕΛΓΑ κατευθείαν. Τα ταμεία των αγροτών είναι άδεια», είπε αγρότης.

Nέο μπλόκο στον Εύηνο Αιτωλοακαρνανίας

Το πρωί της Κυριακής έκλεισε και η παλαιά Εθνική Οδός στη γέφυρα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία. 

«Δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα τριφύλλια μας, τα καλαμπόκια μας. Έχουμε καταστραφεί. Για μερικά άτομα δηλαδή που παίρνανε πλαστές επιδοτήσεις κατέστρεψαν όλη τη γεωργία και την κτηνοτροφία», σημείωσε αγρότης.

«Η οικογένειά μου έχει 500 ζώα και αυτή τη στιγμή δεν έχει μείνει τίποτα», είπε κτηνοτρόφος. Όποιος είναι απέναντι θα είμαστε απέναντι κι εμείς.

Στο μπλόκο της Σιάτιστας, οι αγρότες έχουν στο πλευρό τους τις οικογένειές τους. Ένας κτηνοτρόφος δάκρυσε μπροστά στην κάμερα. «Μας έχουν καταστρέψει, τι άλλο να πω. Με πέντε παιδιά, αγωνίζομαι… και το όφελος μας τα τρώνε», είπε με δάκρυα στα μάτια. 

Τη Δευτέρα αναμένεται να μπουν δυναμικά στο χώρο των κινητοποιήσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Ο προγραμματισμός τους δεν είναι να κλείσουν δρόμους, αλλά κατευθείαν αεροδρόμια και λιμάνια σε Χανιά και Ηράκλειο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΜΠΛΟΚΟ
 |
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top