Μπλόκο Νίκαιας: Κλείνουν και τους παράδρομους οι αγρότες στη Λάρισα

Οι αγρότες της Λάρισας σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Κυριακής 7/12 αποφάσισαν να κλείσουν συμβολικά και τους παράδρομους στο μπλόκο της Νίκαιας, που είναι και το μεγαλύτερο.

Έτσι, οι παράδρομοι, αριστερά και δεξιά της Εθνικής οδού, θα είναι κλειστοί αύριο Δευτέρα 8/12 από τις 17:00 έως τις 19:00.

«Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, τότε θα πάνε και στο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών», μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων η ανταποκρίτρια του Star στη Λάρισα, Δήμητρα Τζιότζιου.

Στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν προγραμματίσει να πάνε έξω από τα γραφεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσιάρα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Την ερχόμενη Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, μετά από συνεννόηση με όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας, οι αγρότες σκοπεύουν να μετακινηθούν με τα τρακτέρ τους από όλα τα μπλόκα και να πάνε στον Βόλο, με σκοπό να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου. Οι αλιείς με τα σκάφη τους θα κλείσουν το λιμάνι, λένε, από τη θάλασσα.

Μέχρι την Κυριακή 14/12, πιθανότατα την ίδια μέρα, όλα τα μπλόκα της Ελλάδας θα μεταφερθούν στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη για τη σκλήρυνση της στάσης τους.

Νέο μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας

Στα πέντε ενεργά μπλόκα στην Ε.Ο Αθηνών- Θεσσαλονίκης, προστίθεται σήμερα ένα νέο, στο Κάστρο Βοιωτίας, μόλις 100 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

Στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής μπήκαν δυναμικά στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Λιβαδειάς, του Ορχομενού, από την περιοχή της Λοκρίδας, από τις Θεσπιές, με 300 τρακτέρ, τα οποία έχουν παρατάξει δεξιά κι αριστερά, όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα της Εθνικής οδού και είναι αποφασισμένο να παραμείνουν όσο χρειαστεί, μέχρις ότου ικανοποιηθούν τα κυριότερα αιτήματά τους.

Μπλόκο Σιάτιστας: Πάνω από 1.200 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα - Μοίρασαν φρούτα στους διερχόμενους οδηγούς

Περισσότερα από 1.200 τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στο μπλόκο της Σιάτιστας, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν, καθώς κατευθύνονται κι άλλα από τα Γρεβενά.

Μάλιστα, σήμερα στον αγώνα τους συνδράμουν και οι οικογένειες των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Μετά από συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής, αποφασίστηκε να αποκλείσουν τον ΕΛΓΑ στην Κοζάνη, με αγροτικά αυτοκίνητα και κάποια τρακτέρ, αύριο το πρωί, όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Μαίρη Τζώρα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Στο μεταξύ, καλούν όλους τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, τον κόσμο και τις επιχειρήσεις, να αποφασίσουν γενική απεργία στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης. Τέλος, σήμερα το πρωί, οι αγρότες μοίρασαν φρούτα στους διερχόμενους οδηγούς.

Περικυκλωμένη από τα μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες της Χαλκηδόνας είναι σε θέση μάχης από τη Δευτέρα που βγήκαν στον δρόμο και κάθε μεσημέρι κλείνουν τον δρόμο, την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών στο ύψος της Χαλκηδόνας. Σήμερα το μεσημέρι, έκλεισαν και τον παράδρομο.

Ξεκινούν πρώτοι να κλείνουν και τους παραδρόμους, κάτι που θα ακολουθήσει αύριο και η Κουλούρα με συμπαραστάτες όλο τον νομό της Ημαθίας.



«Είναι αποφασισμένοι πραγματικά να εγκλωβίσουν όλη τη Θεσσαλονίκη στο κέντρο. Δε θα μπορεί κανείς να μπαινοβγαίνει από άλλους νομούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι ανυποχώρητοι. Η Χαλκηδόνα είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή, με νέα παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται εδώ», σημείωσε η ανταποκρίτρια του Star στη Θεσσαλονίκη, Ραλλιώ Λεπίδου.

Οι αγρότες θα παραβρεθούν στη μεγάλη συνέλευση που θα γίνει στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης στις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας για να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν με τις κινητοποιήσεις τους. Πάντως, η σκέψη να κλείσουν το αεροδρόμιο της Μακεδονίας προς το παρόν «παγώνει».

Κλειστό το τελωνείο Εξοχής

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες της περιοχής του Νευροκοπίου, μαζί με τους κτηνοτρόφους. Σήμερα το τελωνείο της Εξοχής έκλεισε στις 12:00 το μεσημέρι και θα ανοίξει στις 21:00 το βράδυ.

Νωρίς το πρωί, στο σημείο έφτασαν ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων, ως ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα των αγροτών.