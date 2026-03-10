Kαιρός: «Καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό. Έρχονται βροχές»

Αν και ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος τις επόμενες ημέρες, την ερχόμενη εβδομάδα το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει, με βροχές.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα αρχίσει να μεταβάλλεται, ενώ το «ατμοσφαιρικό βουνό» που εκτείνεται από τα Βαλκάνια και μέχρι τώρα λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στις κακοκαιρίες σταδιακά θα εξασθενήσει, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες βροχές.
«Από την άλλη εβδομάδα, σιγά-σιγά θα αρχίσει να μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Να καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό που μας προστατεύει, έχουμε έτσι μια ομπρέλα προστασίας από πάνω μας. Θα αρχίσει λοιπόν να υποχωρεί, να καταρρέει αυτό το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων και άρα να ανοίγει ο δρόμος. Επομένως, από την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να περιμένουμε πιο βροχοφόρα έτσι συστήματα», σχολίασε ο μετεωρολόγος.
«Θα μας έρθουν βροχές, με τη θερμοκρασία βέβαια να μην παρουσιάζει αξιόλογες διακυμάνσεις. Πάντως, το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες μέρες θα είναι ο βοριάς», πρόσθεσε.
Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 10/3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοίβορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια.
- Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και νότια και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
- Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
- Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.
- Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και στα δυτικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσες από το μεσημέρι στα νότια.
- Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια.
- Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.