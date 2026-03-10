Full in love η Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο

«Όταν τελικά βρίσκεις το "σπίτι" σου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 18:14 Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση
10.03.26 , 17:53 ΔΥΠΑ: Χιλιάδες αιτήσεις για το voucher  των 750 ευρώ
10.03.26 , 17:47 Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε
10.03.26 , 17:21 Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
10.03.26 , 17:10 Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!
10.03.26 , 16:50 Full in love η Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο
10.03.26 , 16:42 Άγιοι Ανάργυροι: Η Στιγμή Που Καφετέρια Τυλίγεται Στις Φλόγες
10.03.26 , 16:22 Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα
10.03.26 , 16:21 Μελίνα Κανά: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η αποχή από το τραγούδι
10.03.26 , 16:05 Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της
10.03.26 , 16:01 Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας
10.03.26 , 15:55 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Από Τον Εμπρησμό Γνωστής Καφετέριας
10.03.26 , 15:43 Ηλικιωμένος Έριξε Το Όχημά Του Σε Τράπεζα -Είμαι Σε Απόγνωση
10.03.26 , 15:40 Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
10.03.26 , 15:35 Ο Αντετοκούμπο στους βραβευμένους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο που πόσταρε η Klavdia στο TikTok
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Klavdia είναι ερωτευμένη με τον επιχειρηματία Γιώργο Νερούτσο, μετά τον χωρισμό της από τον OGE.
  • Δημοσίευσε τρυφερό βίντεο στο TikTok, αποκαλώντας τον Γιώργο «σπίτι» της.
  • Η σχέση τους φαίνεται σοβαρή, με φήμες για αρραβώνα λόγω εντυπωσιακού δαχτυλιδιού που φορούσε στον ημιτελικό του Sing for Greece 2026.
  • Η Klavdia αναγνωρίζεται ως μία από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 από το Forbes.
  • Ανακοίνωσε μέσω Instagram την πρόθεσή της να παντρευτεί, με φωτογραφία του μονόπετρου.

Η Klavdia διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει!

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, που με το τραγούδι «Αστερομάτα» κατέκτησε την 6η θέση στον διαγωνισμό, φαίνεται πως έχει βρει το άλλο της μισό στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργο Νερούτσου.

Klavdia: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον νέο της σύντροφο

Περίπου μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της πρώτης τους κοινής φωτογραφίας, η 23χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok με τον σύντροφό της, τον οποίο αποκαλεί «σπίτι» της.

Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο / Πηγή: TikTok

Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο / Πηγή: TikTok

«Όταν τελικά βρίσκεις το "σπίτι" σου», σχολίασε στο βίντεό της. 

Έπειτα από τον χωρισμό της από τον OGE, η Klavdia φαίνεται έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στα προσωπικά της, με τη νέα της σχέση να δείχνει ιδιαίτερα σοβαρή. Μάλιστα, η εμφάνισή της στον ημιτελικό του Sing for Greece 2026 με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι πυροδότησε φήμες πως έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα με τον αγαπημένο της, Γιώργο.

Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!

Επιπλέον, στις αρχές Φεβρουαρίου, η Ανθή Βούλγαρη είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega ότι η Klavdia ανέβασε φωτογραφία με το μονόπετρο, γράφοντας «I do». Το story αυτό μπορούσαν να το δουν μόνο οι «στενοί φίλοι» της.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KLAVDIA
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top