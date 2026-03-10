Full in love η Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο

Η Klavdia διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει!

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, που με το τραγούδι «Αστερομάτα» κατέκτησε την 6η θέση στον διαγωνισμό, φαίνεται πως έχει βρει το άλλο της μισό στο πρόσωπο του επιχειρηματία, Γιώργο Νερούτσου.

Περίπου μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της πρώτης τους κοινής φωτογραφίας, η 23χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok με τον σύντροφό της, τον οποίο αποκαλεί «σπίτι» της.

Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο / Πηγή: TikTok

«Όταν τελικά βρίσκεις το "σπίτι" σου», σχολίασε στο βίντεό της.

Έπειτα από τον χωρισμό της από τον OGE, η Klavdia φαίνεται έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στα προσωπικά της, με τη νέα της σχέση να δείχνει ιδιαίτερα σοβαρή. Μάλιστα, η εμφάνισή της στον ημιτελικό του Sing for Greece 2026 με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι πυροδότησε φήμες πως έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα με τον αγαπημένο της, Γιώργο.

Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!

Επιπλέον, στις αρχές Φεβρουαρίου, η Ανθή Βούλγαρη είχε αποκαλύψει στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega ότι η Klavdia ανέβασε φωτογραφία με το μονόπετρο, γράφοντας «I do». Το story αυτό μπορούσαν να το δουν μόνο οι «στενοί φίλοι» της.