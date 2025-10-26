Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!

Μια ακόμα επιτυχία για την 23χρονη ερμηνεύτρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 14:38 Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
26.10.25 , 13:53 Τραγωδία στη Λαμία: Φωτιά σε μονοκατοικία με έναν νεκρό
26.10.25 , 13:22 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος!»
26.10.25 , 13:04 Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό
26.10.25 , 12:38 Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
26.10.25 , 12:23 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δε θα κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το κόστος
26.10.25 , 12:10 Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!
26.10.25 , 11:39 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 27/10/2025 – 2/11/2025
26.10.25 , 11:23 Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
26.10.25 , 11:16 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
26.10.25 , 11:13 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 27 ως τις 31/10
26.10.25 , 11:05 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
26.10.25 , 10:53 IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός
26.10.25 , 10:52 Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
26.10.25 , 10:27 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Λάρισα: Κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους με τα εγκαύματα - Υπέστη ανακοπή
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι
Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Φοινικούντα: Πώς ο εργοδότης των 22χρονων είχε αποθηκευμένο τον 68χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες ΕΡΤ
Δείτε απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη της Klavdia στον Σταύρο Θεοδωράκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 23χρονη Klavdia που ξεχώρισε μέσω της συμμετοχής της στην Eurovision του 2025, βρέθηκε ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 ετών, αποδεικνύοντας την επιτυχία και την επιδραστικότητά της.

Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!

Στο δημοσίευμά του με την λίστα το Forbes αναφέρει μερικά από τα όσα πέτυχε η Klavdia αυτή τη χρονιά: κατέκτησε την 6η θέση στη Eurovision, την υψηλότερη της χώρας μας εδώ και 12 χρόνια, το album της Αστερομάτα που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records έγινε χρυσό σε πωλήσεις σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έκανε solo περιοδεία, εμφανίστηκε στο Ηρωδειο και στο Καλλιμάρμαρο και επιλέχθηκε από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στη διεθνή καμπάνια Equal για την ισότητα των φύλων στην παγκόσμια δισκογραφία. 

Klavdia: Η φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης

Αυτή την περίοδο η Klavdia βρίσκεται στην Αυστραλία συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί μαζί του και στην Αμερική.

Klavdia: Aνάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30 του Forbes!

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί πως θα εμφανιστεί στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, τον Δεκέμβριο, στο Καλλιμάρμαρο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KLAVDIA
 |
FORBES
 |
EUROVISION
 |
ΑΣΤΕΡΟΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top