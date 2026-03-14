Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένα βρέφος, μόλις τεσσάρων μηνών, βρέθηκε νεκρό στην κούνια του.
Σύμφωνα με το Creta24, το μωρό το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του η μητέρα του. Έντρομη ειδοποίησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το βρέφος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το άτυχο αγγελούδι δεν τα κατάφερε.
Σύμφωνα με το patris.gr, η σορός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.