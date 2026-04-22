Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πώς κάνουν αίτηση

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 της ΔΥΠΑ / Βίντεο αρχείου Ερτ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ μέσω gov.gr, με αρκετούς να αναρωτιούνται τι γίνεται στην περίπτωση των συζύγων.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, δύο σύζυγοι δικαιούχοι μπορούν να μοριοδοτηθούν ξεχωριστά, αν υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Ο κάθε αιτών πρέπει να δηλώσει τα ανήλικα παιδιά και τα ωφελούμενα μέλη κ.ο.κ., με τη μόνη διαφορά ότι δεν πρέπει να δηλώσει και τον άλλο σύζυγο ως ωφελούμενο.

Αν ο ένας αιτών σύζυγος δε δηλώσει ανήλικα τέκνα, δε θα μοριοδοτηθεί γι’ αυτά, ανεξαρτήτως του αν τα έχει δηλώσει ο άλλος. Αν οι δύο σύζυγοι υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις:

με την επιλογή του ενός λόγω μοριοδότησης εξασφαλίζεται και η επιλογή του άλλου, ανεξαρτήτως της μοριοδότησής του

τα ωφελούμενα μέλη (παιδιά και συνοδοί), λαμβάνουν επιταγή στο πλαίσιο της αίτησης του συζύγου με την υψηλότερη μοριοδότηση.

Στην περίπτωση που ένας σύζυγος υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και δηλωθεί και ως ωφελούμενος του άλλου συζύγου, λαμβάνεται υπ' όψιν η δική του αίτηση.

Σημειώνεται ότι όταν ο ένας σύζυγος είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του άλλου, δεν μπορεί να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση, αλλά απαραίτητα πρέπει να δηλωθεί ως ωφελούμενος στην αίτηση του δικαιούχου συζύγου, προκειμένου να εκδοθεί επιταγή και γι’ αυτόν.

Η διαδικασία της δήλωση συζύγων γίνεται ως εξής:

συμπληρώνονται τα στοιχεία συζύγου προκειμένου να συμμετάσχει ως ωφελούμενο μέλος

συμπληρώνονται επιπλέον τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο.

οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν οι σύζυγοι που δηλώνουν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, ερωτώνται αν οι σύζυγοί τους έχουν μη μηχανογραφημένες ημέρες εργασίας

οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν οι σύζυγοί τους ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ και αν απαιτείται συνοδός, εφόσον η απάντηση είναι θετική.

Σημειώνεται ότι για τους έγγαμους δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τι ισχύει για τα παιδιά

Στο πρόγραμμα μπορούν να μπουν και τα παιδιά του δικαιούχου:

Από 5 έως 18 ετών

Πάνω από 18 ετών, αν είναι προστατευόμενα μέλη

Παιδιά με αναπηρία 67% και άνω (χωρίς ηλικιακό περιορισμό, αν ισχύει η αναπηρία)

Ως παιδί θεωρείται κάθε βιολογικό, υιοθετημένο ή αναγνωρισμένο τέκνο που είναι υπό την επιμέλεια του γονέα.

Όπως διευκρινίζεται, «ως ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται και τα τέκνα και συγκεκριμένα:

τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026

τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.

Πώς γίνεται η δήλωση των τέκνων:

Συμπληρώνονται επιπλέον τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης

Οι δικαιούχοι δηλώνουν για τα παιδιά ηλικίας άνω των 5 και έως 18 ετών, αν επιθυμούν την έκδοση επιταγής. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «ΝΑΙ», το παιδί λαμβάνει τον χαρακτηρισμό «Ωφελούμενο». Η δήλωση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί με βάση αυτή το παιδί θα μπορέσει να διαμείνει σε κατάλυμα του προγράμματος. Αν δεν δηλωθεί ότι ζητείται η έκδοση επιταγής, το παιδί θα ληφθεί υπόψη μόνο για τη μοριοδότηση του δικαιούχου λόγω ανήλικων τέκνων. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών δηλώνονται μόνο για μοριοδότηση, ενώ τα παιδιά άνω των 18 ετών δηλώνονται μόνο ως ωφελούμενα.

Οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν το παιδί τους ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω και αν απαιτείται συνοδός.

Οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν έχουν από κοινού με τον άλλο γονέα τη γονική μέριμνα, ή αν την έχουν αποκλειστικά οι ίδιοι ή ο άλλος γονέας. Στην περίπτωση που τη γονική μέριμνα την έχει ο άλλος γονέας επισυνάπτουν υποχρεωτικά δικαιολογητικά, αλλιώς δεν μπορούν να συνεχίσουν με την υποβολή της αίτησης.

Οι δικαιούχοι δηλώνουν, αν δεν είναι φυσικοί γονείς του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτουν υποχρεωτικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα, αλλιώς δεν μπορούν να συνεχίσουν με την υποβολή της αίτησης.

Οι δικαιούχοι δηλώνουν ποιος γονέας ασφαλίζει τα παιδιά και αν πρόκειται για γονέα τα στοιχεία του οποίου δεν καταχωρίζονται στην αίτηση συμπληρώνουν τον ΑΜΚΑ του και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα παραστατικά.

Σε περίπτωση που ωφελούμενο τέκνο έχει υποβάλει και δική του αίτηση ως δικαιούχος, λαμβάνεται υπ' όψιν η αίτησή του ως δικαιούχος.

Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα) ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας και υπεύθυνη δήλωση ότι είναι τέκνο εκτός γάμου (στην περίπτωση πρόσληψης επωνύμου, στην ΥΔ να υπάρχει ρητή αναφορά του αριθμού απόφασης πρόσληψης επωνύμου πατρός). Αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, θα δηλώνεται επιπλέον, ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του χωρίς συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.

Ποιοι δεν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού

Ως δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Δε θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι:

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2025-2026, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι. Αντιθέτως, εξαιρούνται και μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα δύο συνεχόμενων περιόδων με όλα τα δηλωθέντα στην αίτησή τους ωφελούμενα μέλη: i) όσοι δικαιούχοι ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό ii) όσοι δικαιούχοι έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, όπως αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι - ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.ΥΠ.Α. παρελθόντων ετών που τους επεβλήθη ως κύρωση η μη συμμετοχή στο πρόγραμμα περιόδου 2026-2027.