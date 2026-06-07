Body Oils: Η απόλυτη καλοκαιρινή skincare πολυτέλεια

Ελαφριά και αισθησιακά, τα έλαια σώματος αποτελούν πλέον beauty essentials

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Τα body oils δημιουργούν μια συνολική αίσθηση ευεξίας και αποφόρτισης.

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Το καλοκαίρι, η επιδερμίδα χρειάζεται προϊόντα που συνδυάζουν ενυδάτωση με ανάλαφρη υφή και άμεση απορρόφηση. Τώρα είναι η εποχή που προτιμάμε τα body oils αφού βασίζονται σε φυτικά έλαια που κλειδώνουν την υγρασία στην επιδερμίδα και δημιουργούν ένα προστατευτικό, μεταξένιο φιλμ χωρίς λιπαρότητα.

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Σε αντίθεση με τα body lotions που συχνά εξατμίζονται πιο γρήγορα τα έλαια προσφέρουν πιο βαθιά θρέψη και μεγαλύτερη διάρκεια ενυδάτωσης, αφήνοντας το δέρμα ελαστικό και φωτεινό.

body oil

Παράλληλα, τα body oils έχουν εξελιχθεί σε multitasking προϊόντα ομορφιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, πέρα από την απλή ενυδάτωση μετά το ντους. Από το skincare μέχρι τη χαλάρωση, ενσωματώνονται εύκολα σε κάθε ρουτίνα.

Πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα body oils

body oil

Μετά το ντους σε νωπή επιδερμίδα

Η εφαρμογή σε ελαφρώς υγρό δέρμα βοηθά το λάδι να κλειδώσει την υγρασία και να απορροφηθεί πιο βαθιά, αφήνοντας άμεσο glow.

Μέσα στο μπάνιο

Μερικές σταγόνες στο νερό μετατρέπουν το αφρόλουτρο σε spa εμπειρία, προσφέροντας απαλότητα και χαλάρωση.

Σε συνδυασμό με την κρέμα σώματος

body oil

Ανάμειξε στην παλάμη σου την κρέμα σου με λίγες σταγόνες body oil. Η φόρμουλα που θα δημιουργηθεί ενισχύει τη θρέψη της κρέμας, σφραγίζει την ενυδάτωση και παρατείνει τη διάρκειά της στην επιδερμίδα χαρίζοντας πιο έντονο glow και πιο απαλή υφή. Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί πολύ καλά ειδικά σε πολύ ξηρές περιοχές όπως αγκώνες, γόνατα, φτέρνες.

Ξηρότητα, τέλος

Σε πολύ ξηρά σημεία όπως αγκώνες, γόνατα ή φτέρνες, το έλαιο δρα στοχευμένα. Μερικές σταγόνες αρκούν για να μαλακώσουν άμεσα την τραχιά υφή και να επαναφέρουν την άνεση στην επιδερμίδα, χωρίς να χρειάζεται συνολική εφαρμογή στο σώμα.

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Για το μασάζ

Η υφή του επιτρέπει στα χέρια να γλιστρούν χωρίς τριβή. Παράλληλα, η απορρόφησή του βοηθά στη χαλάρωση των μυών και στην καλύτερη κυκλοφορία, δημιουργώντας μια συνολική αίσθηση ευεξίας και αποφόρτισης.

Διαβάστε αναλυτικά για τα οφέλη και τη χρήση των body oils, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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