Δεν χρειαζόμαστε επιστημονικές έρευνες για να μας επιβεβαιώσουν ότι ζούμε με πολύ άγχος. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Σύμφωνα με έκθεση των Censis-Eudaimon, περισσότερο από το 30% των ανθρώπων δηλώνει ότι βρίσκεται κοντά στην επαγγελματική εξουθένωση (burnout) εξαιτίας του στρες που προκαλεί η εργασία.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που τα social media έχουν γεμίσει με συμβουλές και «θαυματουργές» συνταγές που υπόσχονται να μειώσουν το άγχος. Ανάμεσα σε αυτές, μία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής: το λεγόμενο cortisol mocktail, ένα ρόφημα χωρίς αλκοόλ που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, βοηθά στη μείωση της κορτιζόλης, αποκαθιστά την ενέργεια, ανακουφίζει από την ένταση και συμβάλλει στην ορμονική ισορροπία.

Τι είναι η κορτιζόλη;

Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη που παράγεται από τα επινεφρίδια ως απάντηση στο στρες. Παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλές βασικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η ρύθμιση του μεταβολισμού, των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, της φλεγμονής και του κιρκάδιου ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού βιολογικού μας ρολογιού.

Η παραγωγή κορτιζόλης είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Ωστόσο, όταν τα επίπεδά της παραμένουν αυξημένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός δυσκολεύεται να επανέλθει σε κατάσταση ισορροπίας και βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση στρες. Η έλλειψη ύπνου και η κακή διατροφή μπορούν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση.

Γιατί τη χρειαζόμαστε;

Η κορτιζόλη συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του σώματος. Ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα, υποστηρίζει τον μεταβολισμό και, κυρίως, βοηθά τον οργανισμό να ξυπνήσει το πρωί. Με απλά λόγια, επηρεάζει τα επίπεδα ενέργειας, την αρτηριακή πίεση, το σάκχαρο, την άμυνα του οργανισμού και τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης.

Τα επίπεδα κορτιζόλης μεταβάλλονται φυσιολογικά μέσα στην ημέρα. Το πρωί αυξάνονται ώστε να μας βοηθήσουν να ξυπνήσουμε, ενώ το βράδυ μειώνονται, επιτρέποντας στη μελατονίνη –την ορμόνη του ύπνου– να αυξηθεί και να προετοιμάσει τον οργανισμό για ξεκούραση.

Ενδείξεις ότι η κορτιζόλη βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα είναι το εύκολο πρωινό ξύπνημα, η σταθερή ενέργεια, η καλή συγκέντρωση, η ισορροπημένη διάθεση και η ευκολία να αποκοιμηθούν το βράδυ. Το θέμα είναι όταν ξεφεύγει και απορρυθμίζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία.

Διάβασε πώς θα φτιάξεις το «mocktail της κορτιζόλης» στο άρθρο του Allyou.gr