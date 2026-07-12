Τι πρέπει να τρώμε πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση;

Tα ιδανικά τρόφιμα για να «χτίσετε» το τέλειο κορμί στο γυμναστήριο

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STAR.GR
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Πρώτη Δημοσίευση: 31.12.19, 12:09
Είναι πολύ σημαντικό να φάτε τουλάχιστον μισή ώρα πριν αρχίσετε να γυμνάζεστε

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Τα πλεονεκτήματα της κατανάλωσης τροφής πριν την προπόνηση είναι πολλά και αποδεικνύονται στην πράξη. Η σωστή πρόσληψη θερμίδων, την κατάλληλη στιγμή, θα δώσει στο σώμα σας την ενέργεια που χρειάζεται για να αποδώσει σωστά σε μια αθλητική δραστηριότητα.

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Αυτό δε σημαίνει όμως ότι μπορείτε να φάτε οτιδήποτε πριν γυμναστείτε. Πρέπει να κάνετε μια προσεκτική επιλογή των τροφών, αλλά και να ορίσετε σωστά την ποσότητα που θα καταναλώσετε, όπως θα δούμε παρακάτω.

Όλα εξαρτώνται από το είδος της άθλησης

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Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπ’ όψη σας πριν καθορίσετε τι θα φάτε πριν την προπόνηση είναι τι είδους γυμναστική θα κάνετε.

Για παράδειγμα, αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος και να κάψετε λίπος με τη γυμναστική, τότε θα πρέπει να επιλέξετε τροφές με χαμηλές θερμίδες. Έτσι, δεν θα τροφοδοτήσετε τις αποθήκες γλυκόζης στους μυς και το συκώτι σας.

Αντιθέτως, αν στοχεύετε να κάνετε μια πολύ έντονη προπόνηση ή αν θέλετε να αυξήσετε τη μυϊκή σας μάζα, τότε πρέπει να γεμίσετε τις δεξαμενές σας πριν ξεκινήσετε και θα προτιμήσετε τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λίπος και υδατάνθρακες. 

Πότε και πόσο πρέπει να φάτε;

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Είναι πολύ σημαντικό να φάτε τουλάχιστον μισή ώρα πριν αρχίσετε να γυμνάζεστε, ίσως και παραπάνω ανάλογα με τις τροφές που θα καταναλώσετε.

Σε αντίθετη περίπτωση, αν προπονηθείτε αμέσως μετά το φαγητό, το σώμα σας θα πρέπει να χωνέψει αυτό που φάγατε, αντί να το χρησιμοποιήσει ως καύσιμο. 

Επίσης, προσέξτε την ποσότητα της τροφής που θα φάτε πριν προπονηθείτε. Αν φάτε υπερβολικά, θα επηρεαστεί αρνητικά η προπόνησή σας και θα αισθάνεστε ατονία και κόπωση.

Τα ιδανικά τρόφιμα πριν την προπόνηση

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Οι μπανάνες είναι το τέλειο τρόφιμο, τόσο πριν όσο και μετά την προπόνησή σας. Πράγματι, αυτό το φρούτο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ποτάσιο και αναπληρώνει όλα τα ιχνοστοιχεία που χάνετε όταν ασκείτε έντονη σωματική δραστηριότητα. Επίσης, οι μπανάνες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες και σας παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια.

Οι χυμοί φρούτων είναι μια άλλη εξαιρετική επιλογή. Παρασκευάζονται γρήγορα και μπορείτε να τους προσθέσετε πολλά υλικά, όπως γιαούρτι, δημητριακά, μέλι, ταχίνι, κουρκουμά, κτλ. Όταν φτιαχτεί σωστά και με τα κατάλληλα υλικά ένα σέικ με φρούτα μπορεί να είναι μια πλήρης τροφή, που περιλαμβάνει πρωτεΐνες, βιταμίνες και υδατάνθρακες, ο τέλειος τρόπος για να προετοιμάσετε το σώμα σας για δράση.

Αν δεν έχετε πολύ χρόνο, μπορείτε να φάτε απλά μια φέτα ψωμί με ταχίνι και μέλι. Οι μπάρες δημητριακών είναι επίσης καλές, αν προτιμήσετε εκείνες που έχουν λίγες θερμίδες, δεν περιέχουν τεχνητά πρόσθετα και χρωστικές και στα συστατικά τους περιλαμβάνονται αναποφλοίωτα δημητριακά, φρούτα και σπόροι. Σε γενικές γραμμές πρέπει να κάνετε πρόσληψη απλών και σύνθετων υδατανθράκων.

Μην ξεχάσετε να ενυδατωθείτε!

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Όπως γνωρίζετε βέβαια, πρέπει να μην αφυδατωθείτε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά κάθε τύπου αθλητικής δραστηριότητας. Πιείτε τουλάχιστον μισό λίτρο νερό πριν αρχίσετε να αθλείστε. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιείτε χυμούς φρούτων ή κάποιο διεγερτικό ποτό, όπως καφές ή τσάι, σε μετρημένες ποσότητες βέβαια. Αυτό βοηθά αρκετά αν κάνετε την προπόνησή σας το πρωί, μόλις ξυπνάτε.

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