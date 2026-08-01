Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό

Η σπαρακτική ανάρτηση του γιο του

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Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε τη συνέντευξη του Τάσου Χαλκιά στο Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε από πυρκαγιά.
  • Ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, ανακοίνωσε την είδηση μέσω social media.
  • Περιέγραψε την απώλεια του σπιτιού ως θλιβερή, με αναμνήσεις 52 ετών να χάνονται.
  • Η ανάρτηση του Άρη Χαλκιά συγκίνησε το κοινό, εκφράζοντας τον πόνο της οικογένειας.
  • Ευχήθηκε να μην βιώσει κανείς παρόμοια εμπειρία.

Δύσκολες ώρες περνά ο Τάσος Χαλκιάς και η οικογένειά του, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έκανε στάχτη το αγαπημένο τους εξοχικό σπίτι.

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Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του γνωστού ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, περιέγραψε τον πόνο της απώλειας για το σπίτι όπου μεγάλωσε, τονίζοντας πως μαζί με τους τοίχους χάθηκαν και αναμνήσεις δεκαετιών.

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Ο Άρης Χαλκιάς ράγισε καρδιές με τα λόγια του, γράφοντας χαρακτηριστικά:

Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».

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