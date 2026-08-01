Δύσκολες ώρες περνά ο Τάσος Χαλκιάς και η οικογένειά του, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό έκανε στάχτη το αγαπημένο τους εξοχικό σπίτι.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο γιος του γνωστού ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς, μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media. Δημοσιεύοντας μια εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής, περιέγραψε τον πόνο της απώλειας για το σπίτι όπου μεγάλωσε, τονίζοντας πως μαζί με τους τοίχους χάθηκαν και αναμνήσεις δεκαετιών.

Ο Άρης Χαλκιάς ράγισε καρδιές με τα λόγια του, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».