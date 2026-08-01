Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη άφησαν για λίγο πίσω τη νέα τους καθημερινότητα στην Ισπανία, προκειμένου να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού.

Οι δυο τους βρέθηκαν στη Σαντορίνη, απολαμβάνοντας μερικές στιγμές χαλάρωσης στο κοσμικό ηφαιστειακό νησί των Κυκλάδων, που φημίζεται για την καλντέρα, το ηλιοβασίλεμα και την πολυτελή διαμονή.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης «λιώνει» για τη σύζυγό του, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί μέσα στην πισίνα, έχοντας φόντο το Αιγαίο.

Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Full in love στη Σαντορίνη

Νωρίτερα, είχαν επισκεφτεί με τα παιδιά τους την Κέρκυρα, όπου είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να περάσουν ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί.

Με τον γιο τους Μανώλη να έχει ήδη από πολύ μικρός έφεση στο ποδόσφαιρο, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη πήραν πριν από δύο καλοκαίρια τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στη Μαδρίτη, ώστε να σταθούν δίπλα στα όνειρά του. Ο Μανώλης επιβεβαίωσε το ένστικτο των γονιών του, υπογράφοντας το πρώτο του δελτίο με την Ακαδημία της Χετάφε.

Με το λαοφιλές άθλημα επιθυμεί να ασχοληθεί και η κόρη τους, Μαλένα, η οποία είναι επίσης μεγάλο ταλέντο.