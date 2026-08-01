Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Το φιλί με φόντο το απέραντο γαλάζιο

Ρομαντικές διακοπές στη Σαντορίνη!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.08.26 , 17:25 Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται κι άλλη περιοχή
01.08.26 , 17:19 Επικίνδυνη φωτιά και στην Καμηλόβρυση Φθιώτιδας
01.08.26 , 17:12 Μπενφίκα: Κλείνει την πόρτα στους «μνηστήρες» για τον Παυλίδη
01.08.26 , 16:58 Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια αύριο Κυριακή
01.08.26 , 16:49 Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη εμφάνιση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο βίντεό της
01.08.26 , 16:32 Τουρνάς για τις πυρκαγιές: 11 ενεργά μέτωπα – Στα όριά του ο μηχανισμός
01.08.26 , 16:08 Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
01.08.26 , 16:00 Τι αποκαλύπτουν οι πρώτοι 6 μήνες για το μέλλον της σχέσης σας
01.08.26 , 15:43 Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Το φιλί με φόντο το απέραντο γαλάζιο
01.08.26 , 15:41 Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού
01.08.26 , 15:15 Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Συνεχείς εκκενώσεις
01.08.26 , 14:25 Φωτιά Ρέθυμνο: Βίντεο με άνδρα κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά
01.08.26 , 14:03 Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα απογείωσαν στο Φισκάρδο
01.08.26 , 14:00 Αυτή είναι η Νο 1 τροφή για καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
01.08.26 , 13:14 Φωτιά Αίγιο: Δύο τα πύρινα μέτωπα - Μήνυμα 112 για εκκενώσεις
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το διπλό όνομα του γιου της και η διγλωσσία στο σπίτι
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
Μέγαρα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού
Στέφανος Καπίνο: Πατέρας για πρώτη φορά ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού
Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Κατερίνα Στικούδη: Το πιο όμορφο πικ νικ με τον Βύρωνα και τον Νικόλα!
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Φωτιά στη Φωκίδα - Εκκενώνονται κι άλλη περιοχή
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Ρομαντική απόδραση στη Σαντορίνη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη για να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι.
  • Το ζευγάρι αντάλλαξε τρυφερό φιλί στην πισίνα με φόντο το Αιγαίο.
  • Προτού επισκεφτούν τη Σαντορίνη, πέρασαν χρόνο με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα.
  • Ο γιος τους Μανώλης υπέγραψε με την Ακαδημία της Χετάφε για ποδόσφαιρο, ενώ η κόρη τους Μαλένα δείχνει επίσης ταλέντο.
  • Η οικογένεια Χανταμπάκη-Πηλιάκη έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μαδρίτη τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη άφησαν για λίγο πίσω τη νέα τους καθημερινότητα στην Ισπανία, προκειμένου να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού.

Οι δυο τους βρέθηκαν στη Σαντορίνη, απολαμβάνοντας μερικές στιγμές χαλάρωσης στο κοσμικό ηφαιστειακό νησί των Κυκλάδων, που φημίζεται για την καλντέρα, το ηλιοβασίλεμα και την πολυτελή διαμονή.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης «λιώνει» για τη σύζυγό του, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί μέσα στην πισίνα, έχοντας φόντο το Αιγαίο. 

Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Full in love στη Σαντορίνη

Στέλιος Χανταμπάκης - Όλγα Πηλιάκη: Full in love στη Σαντορίνη

Νωρίτερα, είχαν επισκεφτεί με τα παιδιά τους την Κέρκυρα, όπου είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να περάσουν ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί. 

Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα

Με τον γιο τους Μανώλη να έχει ήδη από πολύ μικρός έφεση στο ποδόσφαιρο, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη πήραν πριν από δύο καλοκαίρια τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στη Μαδρίτη, ώστε να σταθούν δίπλα στα όνειρά του. Ο Μανώλης επιβεβαίωσε το ένστικτο των γονιών του, υπογράφοντας το πρώτο του δελτίο με την Ακαδημία της Χετάφε.

Χανταμπάκης - Πηλιάκη: Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους στην Ισπανία

Με το λαοφιλές άθλημα επιθυμεί να ασχοληθεί και η κόρη τους, Μαλένα, η οποία είναι επίσης μεγάλο ταλέντο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΝΤΑΜΠΑΚΗΣ
 |
ΟΛΓΑ ΠΗΛΙΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Iωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Η απρόσμενη εμφάνιση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο βίντεό της
Τάσος Χαλκιάς
Celebrities & Gossip Νεα
Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
Αργυρός & Καλομοίρα Ξεσήκωσαν Το Φισκάρδο
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα απογείωσαν στο Φισκάρδο
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιανά Παπαγεωργίου: Μετακομίζει σε νέο σπίτι - «Ο απόλυτος εφιάλτης»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα απόδραση και το «τρολάρισμα» στον Κουτσουμπή
Κίλιαν: «Έβλεπα στον καθρέφτη μια εικόνα που δεν γνώριζα»
Celebrities & Gossip Νεα
Κίλιαν για την περιπέτεια υγείας: «Προσπαθούσα να συνηθίσω την εικόνα μου»
Ιωάννα Τούνη: Στη Μύκονο Με see through φούστα
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ευδιάθετη στα σοκάκια της Μυκόνου
Ατζούν: Στη Μύκονο Με Την 25χρονη Σύζυγό Του
Celebrities & Gossip Νεα
Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
Σάκης Τανιμανίδης: Ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top