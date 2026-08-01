Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη άφησαν για λίγο πίσω τη νέα τους καθημερινότητα στην Ισπανία, προκειμένου να ζήσουν από κοντά τη μαγεία του ελληνικού καλοκαιριού.
Οι δυο τους βρέθηκαν στη Σαντορίνη, απολαμβάνοντας μερικές στιγμές χαλάρωσης στο κοσμικό ηφαιστειακό νησί των Κυκλάδων, που φημίζεται για την καλντέρα, το ηλιοβασίλεμα και την πολυτελή διαμονή.
Ο Στέλιος Χανταμπάκης «λιώνει» για τη σύζυγό του, με το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί μέσα στην πισίνα, έχοντας φόντο το Αιγαίο.
Νωρίτερα, είχαν επισκεφτεί με τα παιδιά τους την Κέρκυρα, όπου είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν και να περάσουν ποιοτικό χρόνο όλοι μαζί.
Xανταμπάκης- Πηλιάκη: Διακοπές με τα παιδιά τους στην Κέρκυρα
Με τον γιο τους Μανώλη να έχει ήδη από πολύ μικρός έφεση στο ποδόσφαιρο, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη πήραν πριν από δύο καλοκαίρια τη μεγάλη απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στη Μαδρίτη, ώστε να σταθούν δίπλα στα όνειρά του. Ο Μανώλης επιβεβαίωσε το ένστικτο των γονιών του, υπογράφοντας το πρώτο του δελτίο με την Ακαδημία της Χετάφε.
Χανταμπάκης - Πηλιάκη: Τα πρώτα γενέθλια του γιου τους στην Ισπανία
Με το λαοφιλές άθλημα επιθυμεί να ασχοληθεί και η κόρη τους, Μαλένα, η οποία είναι επίσης μεγάλο ταλέντο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.