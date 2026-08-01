Στέφανος Καπίνο: Πατέρας για πρώτη φορά ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού

Η συγκινητική εξομολόγηση της συζύγου του για τον δύσκολο τοκετό

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Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Στέφανος Καπίνο, καθώς η σύζυγός του, Μιρκέτα Βιδάλη, έφερε στον κόσμο τον γιο τους.

Ο γάμος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Στέφανου Καπίνο και της Μιρκέτας Βιδάλη

Τη χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε η επιχειρηματίας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη συγκινητική της ανάρτηση, εξομολογήθηκε πως η ημέρα του τοκετού δεν εξελίχθηκε με τον επιθυμητό τρόπο, εξηγώντας ότι η εμπειρία αυτή τους υπενθύμισε πως πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται όπως τα θέλουμε.

 

 

«Και κάπως έτσι γίναμε γονείς. Το πρώτο μας εικοσιτετράωρο σε μερικές εικόνες, γεμάτες εξάντληση, αγάπη και ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που κρατάω από αυτή την εμπειρία είναι ότι, όπως και στη ζωή, έτσι και στη γέννα, κάποια πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου.

Ο γιατρός μου, Γιάννης Κουτουλάκης, που ήταν μαζί μου από την πρώτη στιγμή και έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι το τέλος για να πετύχει ο φυσιολογικός τοκετός. Η θεία μου και μαία μου, η Έφη, που την αγαπώ τόσο πολύ, για τη στήριξη και τη φροντίδα της σε κάθε στάδιο. Και φυσικά ο Στεφ, που έζησε όλη αυτή τη διαδρομή μαζί μου, λεπτό προς λεπτό.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας», έγραψε η Μιρκέτα Βιδάλη.

 

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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ
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ΜΙΡΚΕΤΑ ΒΙΔΑΛΗ
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