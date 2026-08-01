Σύγκρουση Φορτηγών Στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός Ένας Οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου Φθιώτιδας, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να απεγκλωβιστεί πριν το όχημά του τυλιχτεί στις φλόγες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:00, στο 123ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το ένα φορτηγό ανετράπη στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο προσέκρουσε στο τσιμεντένιο διάζωμα, πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ανατραπέντος φορτηγού, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό λόγω του τροχαίου

Λόγω του τροχαίου και των πυκνών καπνών που κάλυψαν το οδόστρωμα, η ΕΛ.ΑΣ. διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από το ύψος του Κάστρου (115ο χλμ.), ενώ προς Αθήνα από την περιοχή του Μαρτίνου (125ο χλμ.).

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

