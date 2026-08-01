Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 1 Αύγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσιομάρτυρος Ελέσης εν Κυθήροις, Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Πέργη, Αγίων Επτά Μακκαβαίων και μητρός Σολομονής και Αγία Νεομάρτυς Κασσάνδρα η Τραπεζούντια.

Η Αγία Ελέσα γεννήθηκε στην Πελοπόννησο. Ο πατέρας της ήταν ένας πλούσιος άρχοντας Έλληνας, αλλά ειδωλολάτρης και ονομαζόταν Ελλάδιος. Η μητέρα της όμως, Ευγενία, ήταν μια αγία γυναίκα με πολλές αρετές και πλούσια χαρίσματα. Δεν είχε παιδιά και γι’ αυτό παρακάλεσε τον Θεό να την λυπηθεί και να την αξιώσει να γεννήσει ένα παιδί.

Όσο μεγάλωνε στην ηλικία, τόσο δυνάμωνε η πίστη της και η αγάπη της προς το Θεό. Μετά από την αγία κοίμηση της μητέρας της, ενώ η αγία ήταν 14 χρονών, σκέφτηκε ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με τον ειδωλολάτρη πατέρα της ο οποίος ήθελε να την παντρέψει με έναν άρχοντα. Γι' αυτό μετά από πολλή προσευχή και όταν βρήκε κατάλληλη ευκαιρία, έφυγε αφού μοίρασε πολλές ελεημοσύνες σε φτωχούς και σε ορφανά, μαζί με δύο δούλες της και ασκήτευε σε ένα βουνό των Κυθήρων.

Όμως ο πατέρας της, έψαξε και την βρήκε και προσπάθησε να την γυρίσει πάλι πίσω στο σπίτι τους. Στην άρνηση όμως της Αγίας, ο πατέρας της εξοργισμένος την κατεδίωξε. Η Αγία διωκόμενη έφθασε στή ρίζα του βουνού που σήμερα ονομάζεται βουνό της Αγίας Ελέσας και παρεκάλεσε το Θεό λέγοντας «σκίσε γη και κρύψε με». Από τη σχισμή που ανοίχθηκε στο βουνό πέρασε η Αγία και έφθασε στην κορυφή, όπου κατέφθασε αλλόφρων ο πατέρας της και την αποκεφάλισε την 1η Αυγούστου 375 μ.Χ. Στον τόπο του μαρτυρίου της η υπηρέτριά της την έθαψε.

Η Αγία Ελέσα με τον Όσιο Θεόδωρο θεωρούνται προστάτες των Κυθήρων και ο λαός πιστεύει ότι η Αγία έχει «χαλινώσει» τα φίδια των Κυθήρων και δεν είναι δηλητηριώδη.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ελέσα, Ελέσσα
  • Εύκλεος, Ευκλεή, Ευκλέα
  • Μάρκελος *
  • Σολομονή
  • Κασσάνδρα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:28 και θα δύσει στις 20:34. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 07 λεπτά.

 Σελήνη 17.4 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού

Την 1η Αυγούστου κάθε χρόνου οι εν ενεργεία και παλαίμαχοι πρόσκοποι καλούνται να φορέσουν δημόσια το προσκοπικό μαντήλι ως σύμβολο του προσκοπικού όρκου και του πνεύματος του προσκοπισμού. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Προσκοπικού Μαντηλιού (World Scout Scarf Day) προωθείται κυρίως μέσω του Facebook από το 2007.

 

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