Ιωάννα Τούνη: Ευδιάθετη στα σοκάκια της Μυκόνου

H influencer ξεκουράζεται στο Νησί των Ανέμων

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Η Ιωάννα Τούνη παραλίγο να χάσει το μάτι της/ βίντεο από Instagram Ιωάννας Τούνη

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Τις διακοπές της στη Μύκονο συνεχίζει τη Ιωάννα Τούνη. Η Influencer απαθανατίστηκε στα σοκάκια του νησιού των Ανέμων γελαστή και με ρούχα που τόνιζαν την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Ιωάννα Τούνη/ φωτογραφία από NDP/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ιωάννα Τούνη/ φωτογραφία από NDP/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ


Η Ιωάννα φόρεσε see through φούστα και ένα ίδιο μαγιό από πάνω ολοκληρώνοντας το look της με μαύρα πέδιλα και μαύρα γυαλιά ηλίου. 

Ωστόσο στο Νησί των Ανέμων βίωσε και μία δυσάρεστη εμπειρία την οποία και μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram αναφέροντας χαρακτηριστικά πως παραλίγο να χάσει το μάτι της, όταν βρέθηκε μπροστά στην ομάδα ασφαλείας του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι.

 

@j.touni STORYTIME για το πώς παραλίγο να γίνω πειρατής στο νησί των ανέμων 🏴‍☠️ Να σου πω επίσης συμπεθέρα ότι σε όλο το site της @Glow Era τρέχουν τέλειες εκπτώσεις και με τον κωδικό μου “TOUNI” φτάνουν έως και -30% 🤯 #storytime #jtouni #tounimykonos #mykonoskorpios #fyp ♬ original sound - Ioanna Touni

 

«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν στον Scorpio που είχε μία εκδήλωση από τις πολύ καλές του καλοκαιριού. Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα. Έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος. Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και τα παιδιά μου λένε “τρέχει αίμα”. Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει. Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί. Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα» δήλωσε στο Tik Tok.

 


 

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