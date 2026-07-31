ΑΙ στα social: Νέοι κανόνες της Ε.Ε για όλους τους χρήστες

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών ή ανδρών από ανώνυμους λογαριασμούς στα social Media με χρήση ΑΙ, ψεύτικες εικόνες με σκοπό την παραπληροφόρηση και κατασκευασμένες εικόνες για χλευασμό ή για πλάκα.

Σε όλα αυτά η Κομισιόν επιχειρεί να βάλει ένα φρένο, να ελεγχθεί όσο γίνεται το χάος του Διαδικτύου και των social Media. Από τις 2 Αυγούστου 2026, το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τις εθνικές αρχές, θα ξεκινήσουν την εφαρμογή του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Την ίδια μέρα, θα αρχίσουν να ισχύουν νέοι κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι θα απαιτούν από ορισμένα συστήματα ΤΝ να ενημερώνουν τους χρήστες πότε αλληλεπιδρούν με την ΤΝ και πότε έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί περιεχόμενο από αυτήν.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα chatbot και άλλα διαδραστικά συστήματα ΤΝ θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες ότι έχουν να κάνουν με ΤΝ, όχι με άνθρωπο. Τα deepfakes (εικόνες, βίντεο ή ήχος που έχουν επεξεργαστεί ή δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ΤΝ) θα πρέπει να φέρουν ετικέτα. Το περιεχόμενο που δημιουργείται ή τροποποιείται από ΤΝ θα πρέπει επίσης να φέρει μηχανικά αναγνώσιμα σημάδια, ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί πιο εύκολα.

Εάν το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης διαπιστώσει εκούσια ή εξ αμελείας παραβίαση του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση επιβολής κυρώσεων στον πάροχο του σχετικού συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης ή του μοντέλου GPAI. Το ύψος της ποινής θα καθοριστεί από τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.

Οι παραβάσεις που αφορούν απαγορευμένες πρακτικές Τεχνητής Νοημοσύνης υπόκεινται στις υψηλότερες ποινές έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του παραβάτη, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο!

Άλλες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων για μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής χρήσης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως 15 εκατομμύρια ευρώ ή 3% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.

Η μη συμμόρφωση με ένα αίτημα για πληροφορίες (RFI) ή η παροχή εσφαλμένων, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμα. Οι ίδιες μέγιστες ποινές που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν για τα μοντέλα GPAI. Για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και 7,5 εκατομμύρια ευρώ ή 1% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.