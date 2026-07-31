ΑΙ στα social: Νέοι κανόνες της Ε.Ε για όλους τους χρήστες

Από 2 Αυγούστου θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου νόμου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.07.26 , 22:07 ΑΙ στα social: Νέοι κανόνες της Ε.Ε για όλους τους χρήστες
31.07.26 , 21:50 Κλήρωση Eurojackpot 31/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
31.07.26 , 21:44 Mazda CX-6e: Έρχεται στην Ελλάδα σε τιμή έκπληξη
31.07.26 , 21:41 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου: Χρυσό για τις αδελφές Αλεξανδρή!
31.07.26 , 21:29 Μεταναστευτικό: Το «μάθημα» της κυβέρνησης από την «εισβολή» στην Ισπανία
31.07.26 , 21:20 Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
31.07.26 , 21:20 Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ήχησε το 112
31.07.26 , 20:26 Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
31.07.26 , 20:21 Σάκης Τανιμανίδης: Μας δείχνει 8+1 ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε σπίτι
31.07.26 , 20:10 Φωτιά Αιγάλεω: Βελτιωμένη η κατάσταση- 16 ασθενείς από το Δαφνί στο Αττικόν
31.07.26 , 19:40 Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς
31.07.26 , 19:30 Ηλικίες συνταξιοδότησης: Πόσα χρόνια θα εργάζονται οι Ευρωπαίοι
31.07.26 , 19:18 Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ: Μόνιμο το πρόγραμμα πανελλαδικά
31.07.26 , 19:11 BMW iX3: Παραγωγή σε χρόνο ρεκόρ
31.07.26 , 19:02 Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Πόρτο Γερμενό: Δραματικές στιγμές live στο STAR με τη φωτιά στον οικισμό
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Νίκος Στραβελάκης: Το «αντίο» στη Μίνα Καραμήτρου και το χειροκρότημα
Χρίστος Κούγιας: Φωτογραφίζει τη σύντροφό του στις διακοπές τους!
Έρχονται νέα δάνεια για δημοσίους υπαλλήλους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Φώτης Σεργουλόπουλος: Στην Άνδρο για διακοπές και τον γάμο της ανιψιάς του
Γέννησε πρόωρα η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Σ' έφεραν τυλιγμένο μέσα σε σακουλάκι»
Ατζούν: Στη Μύκονο με την εντυπωσιακή 25χρονη σύζυγό του
Κλήρωση Eurojackpot 31/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 28.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
AI και νομική ευθύνη: Tι είναι η τεχνητή νοημοσύνη - Όσα πρέπει να γνωρίζουμε / OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 2 Αυγούστου 2026, η Ε.Ε. θα εφαρμόσει νέους κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στα social media.
  • Οι χρήστες θα ενημερώνονται πότε αλληλεπιδρούν με ΤΝ και πότε το περιεχόμενο έχει τροποποιηθεί από αυτήν.
  • Τα deepfakes θα πρέπει να φέρουν ετικέτα και το περιεχόμενο ΤΝ μηχανικά αναγνώσιμα σημάδια.
  • Ποινές έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% του ετήσιου κύκλου εργασιών για σοβαρές παραβάσεις ΤΝ.
  • Η μη συμμόρφωση με αιτήματα πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα έως 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών ή ανδρών από ανώνυμους λογαριασμούς στα social Media με χρήση ΑΙ, ψεύτικες εικόνες με σκοπό την παραπληροφόρηση και κατασκευασμένες εικόνες για χλευασμό ή για πλάκα.

Σε όλα αυτά η Κομισιόν επιχειρεί να βάλει ένα φρένο, να ελεγχθεί όσο γίνεται το χάος του Διαδικτύου και των social Media. Από τις 2 Αυγούστου 2026, το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τις εθνικές αρχές, θα ξεκινήσουν την εφαρμογή του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Την ίδια μέρα, θα αρχίσουν να ισχύουν νέοι κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι θα απαιτούν από ορισμένα συστήματα ΤΝ να ενημερώνουν τους χρήστες πότε αλληλεπιδρούν με την ΤΝ και πότε έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί περιεχόμενο από αυτήν.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα chatbot και άλλα διαδραστικά συστήματα ΤΝ θα πρέπει να ενημερώνουν τους χρήστες ότι έχουν να κάνουν με ΤΝ, όχι με άνθρωπο. Τα deepfakes (εικόνες, βίντεο ή ήχος που έχουν επεξεργαστεί ή δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ΤΝ) θα πρέπει να φέρουν ετικέτα. Το περιεχόμενο που δημιουργείται ή τροποποιείται από ΤΝ θα πρέπει επίσης να φέρει μηχανικά αναγνώσιμα σημάδια, ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί πιο εύκολα.

Εάν το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης διαπιστώσει εκούσια ή εξ αμελείας παραβίαση του Νόμου περί Τεχνητής Νοημοσύνης, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση επιβολής κυρώσεων στον πάροχο του σχετικού συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης ή του μοντέλου GPAI. Το ύψος της ποινής θα καθοριστεί από τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.

Οι παραβάσεις που αφορούν απαγορευμένες πρακτικές Τεχνητής Νοημοσύνης υπόκεινται στις υψηλότερες ποινές έως 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του παραβάτη, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο!

Άλλες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων για μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης γενικής χρήσης, ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμα έως 15 εκατομμύρια ευρώ ή 3% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.

Η μη συμμόρφωση με ένα αίτημα για πληροφορίες (RFI) ή η παροχή εσφαλμένων, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόστιμα. Οι ίδιες μέγιστες ποινές που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν για τα μοντέλα GPAI. Για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και 7,5 εκατομμύρια ευρώ ή 1% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
AI
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θέουτα: 18 νεκροί, στρατός και σύγκρουση Ισπανίας - Ιταλίας
Κοσμος
Χάος στη Θέουτα: 18 νεκροί, στρατός και σύγκρουση Ισπανίας - Ιταλίας
Θέουτα: Τουλάχιστον 9 Νεκροί Από Μαζική Εισροή Μεταναστών
Κοσμος
Χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο στη Θέουτα - Στέλνει στρατό ο Σάντσεθ
Bad Bunny: Το Tραγούδι Tου Που Μπορεί Να Σώσει Ζωές
Κοσμος
Bad Bunny: Το τραγούδι του που μπορεί να βοηθήσει να σωθεί μια ζωή
Σκότωσε Τη Σύζυγό Του Και Τα Έξι Παιδιά Τους
Κοσμος
Σκότωσε τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά τους και έκαψε το σπίτι τους
Κύπρος: Εγκεφαλικά Νεκρός 4χρονος Με Μηνιγγίτιδα
Κοσμος
Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο αγοράκι- Παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας
Τετ-α-τετ Τραμπ & Νετανιάχου: Πιέσεις Για Εκεχειρία & F-35
Κοσμος
Τετ-α-τετ Τραμπ & Νετανιάχου: Πιέσεις για εκεχειρία και το ζήτημα των F-35
Σεισμός Ιαπωνία: «Αρκετοί Νεκροί» Και Δεκάδες Τραυματίες
Κοσμος
Σεισμός Ιαπωνία: «Αρκετοί νεκροί», δεκάδες τραυματίες- Αγωνία στα χαλάσματα
Σεισμός Ιαπωνία: Έκρηξη Σε Εμπορικό Κέντρο
Κοσμος
Ιαπωνία: Έκρηξη σε εμπορικό μετά τα 7,1R - Αναφορές για πολλούς νεκρούς
Δανία: Έλληνας Eρευνητής Σχεδιάζει Drone Για Διάσωση Ναυαγών
Κοσμος
Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top