Θέουτα: Τουλάχιστον 9 νεκροί κατά τη μαζική εισβολή μεταναστών

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Antonio Sempere)
Πλάνα από την εισβολή των μεταναστών στη Θέουτα / Reuters

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Εννέα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, όπου μπήκαν νωρίτερα σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα της Αφρικής.

«Ανασύρθηκαν εννέα πτώματα» είπε η εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν σήμερα από το Μαρόκο παράτυπα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, για να προστεθούν στους περισσότερους από 1.500 μετανάστες που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Πλάνα που τράβηξε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας, να καταφτάνουν στις όχθες του θύλακα, κάποιοι κολυμπώντας, από το γειτονικό Μαρόκο.

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Κάποιοι από τους μετανάστες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν νεαροί άνδρες και έφηβοι, μπήκαν από ένα μεθοριακό φυλάκιο στο νότιο τμήμα της Θέουτα, ισπανικού εδάφους έκτασης μόλις 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ορισμένοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» κατά την άφιξή τους. Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι είδαν σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές από νεοπρένιο σε μια παραλία της πόλης.

Θέουτα: Τουλάχιστον 9 νεκροί κατά τη μαζική εισβολή μεταναστών

Αυτή η μαζική άφιξη μεταναστών είναι η μεγαλύτερη από το 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα μέσα σε δύο ημέρες για να μπουν στη Θέουτα.

Από την πλευρά του Μαρόκου, ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δεκάδες ανθρώπους, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν ανήλικοι, να έχουν συγκεντρωθεί το απόγευμα στα σύνορα, ανάμεσα στη μαροκινή πόλη Φνιντέκ και τη Θέουτα. Συνέρρευσαν αφού άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπως ανέφεραν κάποιοι από αυτούς.

Επιστροφή «το συντομότερο δυνατόν» στο Μαρόκο

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης της Θέουτα, Χουάν Βίβας, είπε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στον θύλακα τις τελευταίες ημέρες, με ρυθμό «περίπου 200 την ημέρα» κατά μέσο όρο. Η κατάσταση ήταν ήδη «επείγουσα» στα υπερπλήρη και κορεσμένα κέντρα υποδοχής. «Σήμερα, η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και μια ζωή που χάθηκε στη θάλασσα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Σπαράζει η καρδιά μου βλέποντας τόσους ανθρώπους να υποφέρουν και ποιος ξέρει πόσοι πνίγηκαν στη διαδρομή», είπε ένας κάτοικος της Θέουτα που προσπαθούσε να βοηθήσει τους μετανάστες και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση κινητοποίησε «όλους τους αναγκαίους πόρους» για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Θέουτα.

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Ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα θα μεταβεί στον θύλακα αύριο Παρασκευή για να συναντηθεί με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, χαιρέτισε την «υποδειγματική συνεργασία» του Μαρόκου. Οι δύο χώρες θα εφαρμόσουν «μέτρα για τη μεταφορά» πίσω στο Μαροκο «το συντομότερο δυνατόν, όλων των προσώπων που μπήκαν παράνομα στη Θέουτα», πρόσθεσε.

Θέουτα: Τουλάχιστον 9 νεκροί κατά τη μαζική εισβολή μεταναστών

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φειχό, κατήγγειλε μια «απελπιστική κατάσταση» κάνοντας λόγο για «κρίση εθνικής ασφάλειας».

Η Θέουτα και η Μελίγια, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικότερα, είναι τα μοναδικά χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική ήπειρο.

 

 

Η κυβέρνηση στέλνει στρατό στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Η ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν σήμερα μαζικά από το Μαρόκο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Θέουτα: Τουλάχιστον 9 νεκροί κατά τη μαζική εισβολή μεταναστών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύουν στην αστυνομία του θύλακα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή (σ.σ. την ισπανική αστυνομία) στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο.

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