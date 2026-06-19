Μεταναστευτικό: Eπιστολή 19 χωρών για επίσπευση των «κόμβων επιστροφής»

Περισσότερα από τα μισά μέλη της ΕΕ υπέγραψαν την επιστολή

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Περισσότερα από τα μισά από τα 27 μέλη της ΕΕ υπέγραψαν επιστολή προς τους Προέδρους των Ευρωπαϊκών θεσμών και τους επικεφαλής όλων των κρατών μελών, που ζητά άμεση δράση για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες για την υποδοχή μεταναστών που δεν έχουν λάβει άδεια. Η επιστολή συντάχθηκε από τις κυβερνήσεις της Δανίας και της Ιταλίας και υπογράφηκε από συνολικά 19 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου Ν. Χριστοδουλίδης.

Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

«Ενθαρρύνουμε τα πρόθυμα κράτη μέλη να επιδιώξουν τέτοιες λύσεις και να συνεργαστούν με πιθανούς εταίρους. Ενθαρρύνουμε επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη σε αυτές τις προσπάθειες, μεταξύ άλλων με οικονομικούς πόρους, και καλούμε την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον ΔΟΜ και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία», σημειώνουν οι 19, τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να δράσουμε και να επιτύχουμε πραγματικά αποτελέσματα».

Η επιστολή σημειώνει ότι «πρέπει πάντα να λαμβάνεται δημοκρατικά απόφαση για το ποιος μπορεί να εισέλθει και να παραμείνει στις χώρες μας. Είναι υψίστης σημασίας να συνεχίσουμε να αμφισβητούμε το status quo, όπου οι διακινητές ανθρώπων κάνουν "πλούτη" και η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως εργαλείο».

Οι υπογράφοντες αναγνωρίζουν ότι αυτόν τον μήνα, επιτεύχθηκαν νέα σημαντικά ορόσημα με συμφωνία για τα τελευταία κομμάτια της βασικής νέας νομοθεσίας. Η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει συμμετάσχει στις εργασίες για τις «νέες και καινοτόμες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη και στην αύξηση του ποσοστού επιστροφών».

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«Μαζί, έχουμε επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή συζήτηση για τη μετανάστευση και έχουμε καταλήξει σε ευρεία συναίνεση ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που να είναι ταυτόχρονα σταθερή και δίκαιη. Μια μεταναστευτική πολιτική που να διασφαλίζει τη συνοχή των κοινωνιών μας και να παρέχει προστασία στους πιο ευάλωτους ανθρώπους», σημειώνουν.

Και καταλήγουν: «Τώρα πρέπει να δείξουμε απτά αποτελέσματα που να κάνουν πραγματική διαφορά για τους πολίτες μας και να προχωρήσουμε με λύσεις που βασίζονται σε τρίτες χώρες το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις νέες δυνατότητες και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τυχόν εναπομείναντα εμπόδια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τις νέες λύσεις πραγματικότητα».

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«Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σπάσουμε τα επιχειρηματικά μοντέλα των λαθρεμπόρων μεταναστών, να εξαλείψουμε τα κίνητρα για παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη και να διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη θα επιστρέφονται. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συμβάσεις και σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες».

Εξηγούν ότι ορισμένες πρωτοβουλίες βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, όπως η συνεργασία Ιταλίας-Αλβανίας. Άλλες χώρες εργάζονται τώρα για την εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων σε τρίτες χώρες. «Θα ηγηθούμε προσωπικά για να διασφαλίσουμε ότι τα οράματά μας θα υλοποιηθούν», λένε οι 19 υπογράφοντες.

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