Η Μαλαματένια ή αλλιώς Μελίνα, αποτέλεσε το «γούρι» και το σταθερό σημείο αναφοράς του Πάνου Τελάλη από την πρώτη κιόλας ημέρα που βρέθηκε στην κουζίνα του MasterChef 202. H όμορφη κοπέλα έδωσε το «παρών» στον μεγάλο τελικό του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής.

Στις καθοριστικές αναμετρήσεις για τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο, η influencer βρέθηκε στον κατάμεστο εξώστη για να εμψυχώσει τον σύντροφό της στην πιο κρίσιμη μαγειρική μάχη της ζωής του, απέναντι στον συνδιεκδικητή του, Τάσο Παυλίδη.

Η Μαλαματένια, μιλώντας για τη δική της εμπειρία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια τα ανάμεικτα συναισθήματα που βίωνε παρακολουθώντας την πορεία του Πάνου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η διαδικασία για τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ο χρόνος κυλούσε βασανιστικά αργά, σε σημείο που πολλές φορές ένιωθε την έντονη επιθυμία να «μπει μέσα στην τηλεόραση».

Παρά την απόσταση και την αγωνία, η ίδια και οι δικοί του άνθρωποι δε σταμάτησαν στιγμή να του στέλνουν θετική ενέργεια, προκειμένου να αντέξει τις πιέσεις και να καταφέρει να αγγίξει το όνειρό του.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε για το ποιες πτυχές του χαρακτήρα του Πάνου ίσως δεν προλάβε να γνωρίσει το τηλεοπτικό κοινό, η Μαλαματένια, ως ο άνθρωπος που τον ξέρει καλύτερα από τον καθένα, σημείωσε πως θα ήθελε να είχε ξεδιπλωθεί ακόμα περισσότερο το χιούμορ του.

Ωστόσο, έσπευσε να τονίσει με περηφάνια πως, σε γενικές γραμμές, ο Πάνος παρέμεινε απόλυτα αυθεντικός καθ' όλη τη διάρκεια του MasterChef, δείχνοντας τον πραγματικό του εαυτό.

Η θέση του Πάνου στον τελίκό επισφράγισε αυτή τη διαδρομή, με τον διαγωνιζόμενο να εισπράττει το χειροκρότημα των κριτών και των συμπαικτών του, έχοντας στραμμένο το βλέμμα του στον εξώστη, όπου η σύντροφός του δικαιώθηκε για την πίστη που του έδειξε από την πρώτη στιγμή που άφησε την κοινή τους ζωή στο Άμστερνταμ για να διεκδικήσει το όνειρό του.