MasterChef 2026: Δάκρυα στον μεγάλο τελικό με τις οικογένειες των φιναλίστ!

«Θα το πω, σταμάτα να κλαις γιατί θα τα μπήξω κι εγώ, σταμάτα!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 22:45 Σεισμός Βενεζουέλα: Σοκάρουν Οι Μαρτυρίες Ελλήνων
25.06.26 , 22:37 Πύργος: Της Άρπαξαν 20.000 Ευρώ Με Ένα Τηλεφώνημα
25.06.26 , 22:35 Έλληνας γιατρός από την Κίνα χειρούργησε ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα!
25.06.26 , 22:12 Λαγοκέφαλος: Επικηρύχθηκε με 5,33 ευρώ το κιλό - Σε ποιες περιοχές
25.06.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.900.000 ευρώ
25.06.26 , 22:00 Τσίπρας στον Alpha: Στόχος η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης
25.06.26 , 21:59 MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας
25.06.26 , 21:48 Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων που «άγγιξαν» την κορυφή
25.06.26 , 21:29 MasterChef 2026: Δάκρυα στον μεγάλο τελικό με τις οικογένειες των φιναλίστ!
25.06.26 , 21:18 Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική
25.06.26 , 21:15 Μαζί για το Παιδί: Δωρεάν διαδικτυακά ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς
25.06.26 , 21:15 Reunion στην κουζίνα του MasterChef λίγο πριν την ανάδειξη του νικητή
25.06.26 , 21:15 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
25.06.26 , 21:04 Μέγαρα: Βίντεο από τη διάσωση 14χρονου που παρασύρθηκε με το σωσίβιό του
25.06.26 , 20:56 Τα μηνύματα Αβραμόπουλου - Καϊλή μέσω εφαρμογής για τη «Σουηδή»!
Ρούλα Κορομηλά: Το μήνυμα στήριξης στη Φαίη Σκορδά μετά τους τίτλους τέλους
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κλήρωση Τζόκερ 25/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.900.000 ευρώ
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτοι των πρώτων που «άγγιξαν» την κορυφή
Η αλήθεια για τους καρχαρίες στην Ελλάδα - Ποια είδη υπάρχουν;
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον τελικό του MasterChef 2026, οι φιναλίστ Τάσος και Πάνος υποδέχτηκαν τις οικογένειές τους, προκαλώντας έντονα συναισθήματα.
  • Ο Τάσος δάκρυσε βλέποντας την αδερφή του μετά από πέντε μήνες, ενώ ο Πάνος προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
  • Οι οικογένειες εξέφρασαν περηφάνια και υποστήριξη για τους φιναλίστ, τονίζοντας την αξία τους στο παιχνίδι.
  • Ο Πάνος και η κοπέλα του, Μελίνα, μίλησαν για τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.
  • Οι κριτές επαίνεσαν τους φιναλίστ και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία πριν από την τελευταία μαγειρική δοκιμασία.

Οι πρώην συμπαίκτες βρέθηκαν στον εξώστη του MasterChef 2026 για να γεμίσουν την κουζίνα με θετική ενέργεια, αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί, καθώς ο Τάσος κι ο Πάνος υποδέχτηκαν στη συνέχεια τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους.

MasterChef 2026: Ο Τάσος κι ο Πάνος... χάθηκαν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων

MasterChef 2026: Ο Τάσος κι ο Πάνος... χάθηκαν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς του Τάσου και του Πάνου πέρασαν στο πλατό μέσα σε χειροκροτήματα και προτροπές για περισσότερη εμψύχωση.

Με το που άνοιξε η πόρτα, πρώτη μπήκε η κοπέλα του Πάνου, γεγονός που του έκοψε τα πόδια, καθώς, πέρα από το ότι τη θεωρεί πανέμορφη, ένιωσε ένα τρομερό συναίσθημα που δεν μπορούσε να περιγράψει. Οι δικοί του άνθρωποι τον παρότρυναν να μην κλάψει, όμως κι η κοπέλα του έτρεμε από τη συγκίνηση, όπως κι ο ίδιος. Ο Τάσος δάκρυσε βλέποντας την αδερφή του μετά από πέντε μήνες, νιώθοντας την κατάσταση ακόμα πιο έντονη επειδή λόγω του παιχνιδιού και του χρόνου που περνάει έχουν έρθει πιο κοντά.

Reunion στην κουζίνα του MasterChef λίγο πριν την ανάδειξη του νικητή

Η στιγμή που οι οικογένειες των φιναλίστ μπήκαν στο πλατό, αγκαλιάστηκαν και συγκινήθηκαν ήταν πολύ ωραία για όσους την έβλεπαν. Ο Πάνος προσπαθούσε να κρατηθεί γιατί ήξερε πως αν άφηνε έστω και ένα δάκρυ να φύγει θα παρασυρόταν πλήρως, οπότε ένιωσε την ανάγκη να φανεί ψύχραιμος και να καλμάρει τα συναισθήματά του.

MasterChef 2026: Ο Τάσος με την αδερφή του Δώρα

MasterChef 2026: Ο Τάσος με την αδερφή του Δώρα

Μετά το καλωσόρισμα, ο Τάσος πήρε τον λόγο για να κάνει τις συστάσεις, ξεκινώντας από τους κολλητούς του φίλους με τους οποίους δουλεύει μαζί χρόνια, τον Διονύση, τον Σταύρο και τον Τόλη, ο οποίος είχε επίσης δακρύσει. Στη συνέχεια παρουσίασε τη δεύτερη μαμά του, τη Σούλα, τη Χρυσάνθη που είναι η κολλητή της αδερφής του, καθώς και την ίδια την αδερφή του, τη Δώρα. Η Δώρα δήλωσε πάρα πολύ περήφανη, τονίζοντας ότι δεν περίμενε να κάνει τέτοιο πράγμα ο Τάσος, με την καρδιά της να κοντεύει να σπάσει από τη συγκίνηση.

Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10

Οι φίλοι του Τάσου επισήμαναν ότι έχει ήδη αποδείξει την αξία του μέσα από τη διαδρομή του στο παιχνίδι και δε θα κριθεί μόνο από τη σημερινή μέρα, κάτι που πρέπει να έχει στο μυαλό του καθώς τα έχει πάει περίφημα. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συμπλήρωσε πως περνώντας τόσο καιρό με τα παιδιά καταφέρνουν να τους μάθουν και ζήτησε από τον Τάσο να σταματήσει να κλαίει, για να μην παρασυρθεί κι ο ίδιος. «Θα το πω, σταμάτα να κλαις γιατί θα τα μπήξω κι εγώ, σταμάτα!», είπε ο σεφ και κριτής

MasterChef 2026: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού

MasterChef 2026: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού

Στη συνέχεια, ο Πάνος παρουσίασε τους δικούς του ανθρώπους, ξεκινώντας από την κοπέλα του τη Μελίνα, ή Μαλαματένια, για την οποία οι κριτές σχολίασαν ότι είναι σαν να τη γνωρίζουν ήδη. Ακολούθησαν ο πατέρας του, ο αδερφός του, καθώς κι η Φαίη με τη Ντέμη που είναι αδερφές της κοπέλας του, ενώ από πίσω βρίσκονταν οι κολλητοί του, ο Χρήστος, ο Γιώργος κι ο Βαγγέλης, για τους οποίους ο Πάνος δήλωσε με σιγουριά ότι βάζει τα χέρια του στη φωτιά και πιστεύει ότι νιώθουν το ίδιο.

MasterChef 2026: Ο Πάνος ανάμεσα στην κοπέλα του και τον πατέρα του

MasterChef 2026: Ο Πάνος ανάμεσα στην κοπέλα του και τον πατέρα του

Ο πατέρας του Πάνου, ο κύριος Χαράλαμπος, εξέφρασε την περηφάνια του, δηλώνοντας ότι όπως κάθε γονιός ήξερε πως ο γιος του είχε τις δυνατότητες να φτάσει μέχρι εδώ. Η Μαλαματένια μίλησε για τα ανάμεικτα συναισθήματά της, εξηγώντας ότι πολλές φορές ήθελε να μπει μέσα στην τηλεόραση, καθώς η διαδικασία για όσους βρίσκονται έξω είναι δύσκολη κι ο χρόνος κυλάει αργά, όμως του έστελναν θετική ενέργεια για να πετύχει το όνειρό του. Όταν ρωτήθηκε τι δεν καταφέραμε να δούμε από τον Πάνο, ανέφερε ότι ίσως αν ξεδιπλωνόταν περισσότερο θα ανακαλύπταμε το χιούμορ του, αν και σε γενικές γραμμές παρέμεινε αυθεντικός.

MasterChef Τελικός: Ο Πάνος στην αγκαλιά της συντρόφου του, Μαλαματένιας

Ο Πάνος συμφώνησε με την κοπέλα του για το χιούμορ, εξηγώντας ότι ήθελε να είναι σοβαρός απέναντι στους κριτές κι όσες φορές προσπάθησε να αστειευτεί δε γέλασε κανείς, ενώ τον σταμάτησε και το γεγονός ότι τον κορόιδευαν από τον εξώστη. Ο κριτής σχολίασε ότι ο κόσμος έξω κι οι ίδιοι μέσα στον διαγωνισμό κατάφεραν να δουν την αλήθεια του κάτω από αυτές τις συνθήκες, επαναλαμβάνοντας και για τον Πάνο ότι οι δικοί του άνθρωποι είναι τυχεροί που τον έχουν στη ζωή τους και δίνοντας συγχαρητήρια.

MasterChef 2026: Τάσος & Πάνος έτοιμοι για τον μεγάλο τελικό!

MasterChef 2026: Τάσος & Πάνος έτοιμοι για τον μεγάλο τελικό!

Ο Πάνος εξέφρασε ότι το πιο σημαντικό που κρατάει από τους δικούς του είναι πως, είτε χάσει είτε κερδίσει, εκείνοι είναι υπερήφανοι για αυτόν και έξω από το παιχνίδι, κάτι που προσπαθεί να κάνει καθημερινά. Οι κριτές ευχαρίστησαν τους καλεσμένους και τους παρακάλεσαν να ανέβουν στον εξώστη δίπλα στα υπόλοιπα παιδιά, με τις οικογένειες να εύχονται καλή επιτυχία στους δύο φιναλίστ πριν αποχωρήσουν.

Τάσος Παυλίδης: Η απώλεια των γονιών του και η διέξοδος στη μαγειρική

Ο Τάσος σχολίασε ότι μετά το αποτέλεσμα και την ανάδειξη του νικητή, η επιστροφή στην κανονική ζωή είναι ένα περίεργο συναίσθημα. Εξέφρασε την ελπίδα να έδειξαν ότι αγαπούν πραγματικά αυτό το επάγγελμα και να έχουν μια καλή μαγειρική καριέρα, καθώς το δύσκολο κομμάτι είναι η ζωή έξω από το παιχνίδι κι όχι οι πέντε μήνες που πέρασαν μέσα σε αυτό.

MasterChef 2026: Η Μενεξιά σχολίασε τη σχέση των δύο φιναλίστ

MasterChef 2026: Η Μενεξιά σχολίασε τη σχέση των δύο φιναλίστ

Καθώς ετοιμάζονταν για τη μαγειρική, ανταλλάχθηκαν τελευταίες κουβέντες με τους δικούς τους ανθρώπους που ανέβαιναν στον εξώστη, με τον Γιάννη να τους καλωσορίζει και τους παρευρισκόμενους να εύχονται καλή επιτυχία. Η σκηνή έκλεισε με τη διαπίστωση της Μενεξιάς ότι, παρά την αγωνία στα μάτια των διαγωνιζόμενων, η αύρα τους ήταν εξαιρετικά θετική κι η σχέση που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους είναι τόσο όμορφη, αποτελώντας παράδειγμα για το πώς θα έπρεπε να σχετίζονται όλοι οι άνθρωποι που παλεύουν για τον ίδιο σκοπό χωρίς να έχουν τίποτα να χωρίσουν.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF ΠΑΝΟΣ
 |
MASTERCHEF ΤΑΣΟΣ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top