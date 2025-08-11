Ρόμπιν Ουίλιαμς: Η κατάθλιψη και η αυτοκτονία του σπουδαίου κωμικού

Σαν σήμερα, στις 11 Αυγούστου του 2014, ο σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπιν Ουίλιαμς, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ήταν μόλις 63 χρόνων. Το σώμα του αποτεφρώθηκε και οι στάχτες του σκορπίστηκαν στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, όπου ζούσε τα τελευταία 50 χρόνια.
Ο ηθοποιός ανακαλύφθηκε από τη σύζυγό του με μια ζώνη γύρω από το λαιμό του, η οποία κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι: «Ο σύζυγός μου δεν αναπνέει». Αργότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν και κοψίματα στον αριστερό καρπό του σπουδαίου κωμικού.
Όπως είχε δηλώσει ο ηθοποιός και καλός του φίλος, Σαμ Νιλ, στα απομνημονεύματα του, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς ήταν «το πιο ακαταμάχητα αστείο, αλλά και το πιο θλιβερό άτομο που γνώρισα ποτέ».
Η αιτία του θανάτου του ήταν, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, «αυτοκτονία από ασφυξία», ενώ η νεκροψία αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός έπασχε από άνοια. Επιπρόσθετα, τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του το 2014, διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον. Η κηδεία του Ρόμπιν Ουίλιαμς έλαβε χώρα στις 12 Αυγούστου, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν συντετριμμένοι το τελευταίο «αντίο» σε κλειστή τελετή.
Πίσω του, άφησε τη σύζυγό του Σούζαν Σνάιντερ Γουίλιαμς και τα τρία παιδιά του (από τους δύο προηγούμενους γάμους του).
Έως τότε, ο σπουδαίος κωμικός είχε περάσει όλη του τη ζωή κάνοντας το κοινό του να γελάει... Είχε αστείρευτο ταλέντο, ήταν ιδιαίτερα ευφυής και βραβευμένος με Όσκαρ. Όλοι στον χώρο του θεάματος έτρεφαν σεβασμό και εκτίμηση προς το πρόσωπό του. Όμως, παρά τη χαρούμενη προσωπικότητά του, ο Ρόμπιν Ουίλιαμς έδινε μάχη με διάφορες καταχρήσεις, όπως με τον αλκοολισμό και τον εθισμό στα ναρκωτικά στις αρχές της καριέρας του και αργότερα με θέματα ψυχικής υγείας και σωματικές ασθένειες.
Το βράδυ που αποφάσισε να θέσει τέλος στη ζωή του, η σύζυγός του, Σούζαν, αποκάλυψε ότι ο Ρόμπιν έδειχνε να βρίσκεται σε γαλήνια διάθεση. Όπως δήλωσε: «Ήταν απασχολημένος με ένα iPad και φαινόταν να "καλυτερεύει"». Η τελευταία φορά που είδε ζωντανό τον αγαπημένο σε όλους ηθοποιό, ήταν γύρω στις 22:30, λίγο προτού πέσουν για ύπνο. Όπως εξομολογήθηκε: «Τα τελευταία του λόγια ήταν: "Καληνύχτα, αγάπη μου… καληνύχτα, καληνύχτα"». Έπειτα ο Ρόμπιν Ουίλιαμς πήγε σε ένα διαφορετικό υπνοδωμάτιο του σπιτιού, όπου θα άφηνε την τελευταία του πνοή.
Σπουδές και βραβεύσεις
Ο Ρόμπιν Ουίλιαμς φοίτησε στο κολέγιο Κλερμόντ Μενς και στη συνέχεια παρακολούθησε θεατρικές σπουδές στο κολέγιο Μαρίν. Αργότερα σπούδασε με υποτροφία στη φημισμένη δραματική σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης.
Βραβεύτηκε με Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου το 1997 για την ταινία «Ο ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» (Good Will Hunting), ενώ είχε προταθεί τρεις φορές για βραβείο Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου. Επιπρόσθετα, είχε τιμηθεί με δύο βραβεία Έμμυ, έξι Χρυσές Σφαίρες, δύο βραβεία Σωματείου Ηθοποιών και τέσσερα βραβεία Γκράμι.
Φιλμογραφία
- 1977 Can I Do It 'Till I Need Glasses?
- 1980 Popeye
- 1982 The World According to Garp
- 1983 The Survivors
- 1984 Moscow on the Hudson
- 1986 The Best of Times
- Club Paradise
- Seize the Day
- 1987 Good Morning, Vietnam
- 1988 Portrait of a White Marriage
- The Adventures of Baron Munchausen
- 1989 Dead Poets Society
- 1990 Cadillac Man
- Awakenings
- 1991 Dead Again
- Shakes the Clown
- The Fisher King ]
- Hook
- 1992 FernGully: The Last Rainforest
- Aladdin
- Toys
- 1993 Mrs. Doubtfire]
- 1994 Being Human
- 1995 Nine Months
- To Wong Foo Thanks for Everything
- Jumanji
- 1996 The Birdcage
- Jack
- Aladdin and the King of Thieves
- The Secret Agent
- Hamlet
- 1997 Fathers' Day
- Deconstructing Harry
- Flubber
- Good Will Hunting
- 1998 What Dreams May Come
- Patch Adams
- 1999 Jakob the Liar
- Bicentennial Man
- 2001 A.I. Artificial Intelligence
- 2002 One Hour Photo
- Death to Smoochy
- Insomnia
- 2004 The Final Cut
- House of D
- Noel
- 2005 Robots
- The Big White
- 2006 The Night Listener
- RV
- Everyone's Hero
- Man of the Year
- Happy Feet
- 2007 Night at the Museum
- License to Wed
- August Rush
- 2009 World's Greatest Dad
- Shrink
- Night at the Museum: Battle of the Smithsonian
- Old Dogs
- 2011 Happy Feet 2
- 2013 The Big Wedding
- Lee Daniels' the Butler
- The Face of Love
- 2014 Boulevard
- The Angriest Man in Brooklyn
- A Merry Friggin' Christmas
- Night at the Museum: Secret of the Tomb