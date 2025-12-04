Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;

Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Θοδωρή Μισόκαλο και την Ελένη Μενεγάκη από το Πρωινό του ΑΝΤ1

Με αφορμή την ορκωμοσία του Άγγελου Λάτσιου, είδαμε μετά από καιρό τον αδερφό της Ελένης Μενεγάκη, Θοδωρή Μισόκαλο. Πού χάθηκε ο άλλοτε προβεβλημένος αδερφός της «βασίλισσας» της TV;

Ο Θοδωρής Μισόκαλος πάντα είχε αδυναμία στο ανιψιό του, Άγγελο Λάτσιο /Φωτογραφία Instagram

O 39χρονος σήμερα άντας, έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια διακριτική πορεία τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή. Παρά την απομάκρυνσή του από τα MME, παραμένει το σημαντικό στήριγμα της αδερφής του, την οποία λατρεύει, όπως και τα τέσσερα ανίψια του: Άγγελο, Λάουρα, Βαλέρια και Μαρίνα.

Θοδωρής Μισόκαλος: Επαγγελματική δραστηριότητα στην Άνδρο

Αν κι οι σπουδές του τον οδήγησαν στη Νομική (με εξειδίκευση στα ναυτιλιακά) σε Λονδίνο και Κύπρο, κι αρχικά εργάστηκε ως ασκούμενος σε δικηγορικό γραφείο στο Κολωνάκι, ο Θοδωρής άλλαξε ριζικά επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η Ελένη Μενεγάκη... τράβηξε τον αδερφό της στην επιχείρηση της Άνδρου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από το 2019, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο μάνατζμεντ στη ξενοδοχειακή μονάδα του Μάκη Παντζόπουλου, συζύγου της Ελένης Μενεγάκη, στην Άνδρο, μια θέση που εξηγεί εν μέρει την αποχή του από το κέντρο της Αθήνας και τα φώτα.

Η διακριτικότητα χαρακτηρίζει και την προσωπική του ζωή, αφού σπάνια δημοσιεύει προσωπικές φωτογραφίες στο Instagram. Παλιότερα, ωστόσο, είχε επιβεβαιώσει τη σχέση του μέσω insta story με τη Δώρα Κλειδέρη, η οποία εργάζεται σε κατάστημα στο Κολωνάκι.

Η Ελένη Μενεγάκη με τον αδερφό της, Θοδωρή Μισόκαλο, σε βραβεία το 2008 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θοδωρής Μισόκαλος: Αδυναμία στη μεγάλη του αδερφή

Ο Θοδωρής Μισόκαλος πολλές φορές έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη που έχει για την αδερφή του Ελένη. Σε παλιότερο insta story, ανήμερα της της 21ης Μαΐου, της είχε ευχηθεί: «Χρόνια πολλά αίμα μου!».

Ο Θοδωρής με τους γονείς του Στέλιο & Ζέτα Μισόκαλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τον Ιούνιο του 2017 η παρουσιάστρια δάκρυσε στον αέρα της εκπομπής της όταν αναφέρθηκε στην ημέρα που ο αδερφός της πήρε το πτυχίο του. «Σας ορκίζομαι, ένιωσα σαν να έπαιρνε πτυχίο ο γιος μου, Άγγελος!» είπε, τονίζοντας το πόσο περήφανη ήταν για τον αδερφό της.