Επίθεση στην «κρυφή» κόρη του Πούτιν:«Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου»

Ουκρανός δημοσιογράφος συνάντησε την Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ στο Παρίσι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 16:03 Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
04.12.25 , 15:53 Πάργα: Ένοπλη Ληστεία Σε Κοσμηματοπωλείο
04.12.25 , 15:49 Τροχαίο Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος οδηγός - Τι ισχυρίστηκε
04.12.25 , 15:46 Μουρτζούκου: Tα Γράμματα Στις Κόρες Της Από Τη Φυλακή
04.12.25 , 15:40 Νίκος Γεωργιάδης: Το σχόλιο για το διαζύγιο της Χρηστίδου και του Μαραντίνη
04.12.25 , 15:33 Ο Γιώργος Ρήγας πήγε τον κορμό σοκολάτας σε άλλο επίπεδο!
04.12.25 , 15:31 Λιονάκη: Έλειπε από την υποδοχή του Μητροπολίτη - Μυστήριο η απουσία της
04.12.25 , 15:22 Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς - Λιποθύμησε η αδερφή της
04.12.25 , 15:07 Φαίη Σκορδά: «Μη με συγχύζετε, μη μου στέλνετε μηνύματα!»
04.12.25 , 14:54 Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
04.12.25 , 14:48 Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
04.12.25 , 14:46 Νέος τραυματισμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Κατέρρρευσε στο παρκέ
04.12.25 , 14:45 Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «συμπαντικό» του πρότζεκτ
04.12.25 , 14:17 Κακοκαιρία Byron: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Γύθειο, Ζάκυνθο, Λίνδο
04.12.25 , 13:59 Πάνος Ιωαννίδης: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στα «γενέθλια» του εστιατορίου του
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία BYRON: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή 5/12
Κλειστά σχολεία και στην Αττική στις 5/12, λόγω της κακοκαιρίας
Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος: «Ποτέ δεν άκουσα από εκείνον ένα “σ’ αγαπώ”»
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Ηράκλειο: Μέσα στα σκουπίδια έμεναν τα οχτώ αδέλφια - Σοκαριστικές εικόνες
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Επίθεση Ουκρανού Δημοσιογράφου Στην Κρυφή Κόρη Του Πούτιν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φραστική επίθεση στο Παρίσι από Ουκρανό δημοσιογράφο δέχθηκε η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, που πιστεύεται ότι είναι η «κρυφή» κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος προσέγγισε την 22χρονη, κάνοντάς τις αιχμηρές ερωτήσεις για την εμπλοκή του πατέρα της στον πόλεμο. «Πριν από τρεις εβδομάδες ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου. Πώς ζεις στην Ευρώπη σε αυτή την καταραμένη ήπειρο, τη GayEurope όπως την αποκαλείτε;». Η 22χρονη αποσβολωμένη του απάντησε ότι δεν έχει δικαίωμα να την απαθανατίζει σε βίντεο. 

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας την αν υποστηρίζει τις πράξεις του Πούτιν, με εκείνη να του απαντά «Τι σχέση έχω εγώ;». Ο δημοσιογράφος συνέχισε προτείνοντάς της να τηλεφωνήσει στον πατέρα της ή ακόμη και να πάει στο Κίεβο για να λειτουργήσει ως ανθρώπινη ασπίδα. «Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο. Θα μπορούσες να έρθεις στο Κίεβο και να λειτουργήσεις σαν ανθρώπιν ασπίδα, καλύτερη από τους Patriot. Μπορεί να πας στο Ποκροφοσκ για παράδειγμα», της είπε χαρακτηριστικά. 

Η Ελιζαβέτα αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν μπορεί να βοηθήσει.

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ

Η 22χρονη καλλιτέχνης και γεννήθηκε το 2003. Φέρεται να είναι καρπός της παράνομης σχέσης του Ρώσου προέδρου με τη Σβετλάνα, η οποία τότε εργαζόταν ως οικονόμος του.

Η ύπαρξή της έγινε γνωστή το 2020, μέσα από έρευνα του ρωσικού μέσου Proekt, που επισήμανε τη «φανερή ομοιότητά» της με τον Πούτιν. Στο πιστοποιητικό γέννησής της αναφέρεται ως Εκατρίνα, με το πατρωνυμικό «Βλαντιμίροβα» που σημαίνει «κόρη του Βλαντιμίρ».

 

 

 

 

Το 2021, ο δολοφονημένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, αποκάλυψε το Instagram της, υποστηρίζοντας ότι η ζωή της είναι πολυτελής και ότι ο πλούτος της πιθανόν σχετίζεται με τον Ρώσο πρόεδρο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΕΛΙΖΑΒΕΤΑ ΚΡΙΒΟΝΟΓΚΙΧ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΟΥΚΡΑΝΟΣ
 |
ΔΗΜΟΣΙΙΟΓΡΑΦΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top