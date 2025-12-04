Επίθεση στην «κρυφή» κόρη του Πούτιν:«Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου»

Φραστική επίθεση στο Παρίσι από Ουκρανό δημοσιογράφο δέχθηκε η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, που πιστεύεται ότι είναι η «κρυφή» κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος προσέγγισε την 22χρονη, κάνοντάς τις αιχμηρές ερωτήσεις για την εμπλοκή του πατέρα της στον πόλεμο. «Πριν από τρεις εβδομάδες ο πατέρας σου σκότωσε τον αδερφό μου. Πώς ζεις στην Ευρώπη σε αυτή την καταραμένη ήπειρο, τη GayEurope όπως την αποκαλείτε;». Η 22χρονη αποσβολωμένη του απάντησε ότι δεν έχει δικαίωμα να την απαθανατίζει σε βίντεο.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας την αν υποστηρίζει τις πράξεις του Πούτιν, με εκείνη να του απαντά «Τι σχέση έχω εγώ;». Ο δημοσιογράφος συνέχισε προτείνοντάς της να τηλεφωνήσει στον πατέρα της ή ακόμη και να πάει στο Κίεβο για να λειτουργήσει ως ανθρώπινη ασπίδα. «Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο. Θα μπορούσες να έρθεις στο Κίεβο και να λειτουργήσεις σαν ανθρώπιν ασπίδα, καλύτερη από τους Patriot. Μπορεί να πας στο Ποκροφοσκ για παράδειγμα», της είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελιζαβέτα αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν μπορεί να βοηθήσει.

Ποια είναι η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ

Η 22χρονη καλλιτέχνης και γεννήθηκε το 2003. Φέρεται να είναι καρπός της παράνομης σχέσης του Ρώσου προέδρου με τη Σβετλάνα, η οποία τότε εργαζόταν ως οικονόμος του.

Η ύπαρξή της έγινε γνωστή το 2020, μέσα από έρευνα του ρωσικού μέσου Proekt, που επισήμανε τη «φανερή ομοιότητά» της με τον Πούτιν. Στο πιστοποιητικό γέννησής της αναφέρεται ως Εκατρίνα, με το πατρωνυμικό «Βλαντιμίροβα» που σημαίνει «κόρη του Βλαντιμίρ».

Το 2021, ο δολοφονημένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, αποκάλυψε το Instagram της, υποστηρίζοντας ότι η ζωή της είναι πολυτελής και ότι ο πλούτος της πιθανόν σχετίζεται με τον Ρώσο πρόεδρο.