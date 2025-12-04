GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»

Αποχώρησε από το GNTM και ετοιμάζεται να φύγει για το εξωτερικό

Δείτε όσα είπε ο Νάρκισσος στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αποχώρηση του λίγο πριν τη δεκάδα του GNTM 2025, ήταν σίγουρα έκπληξη. Το πρωί της Πέμπτης, ο Νάρκισσος βρέθηκε καλεσμένος στο Breakfast@Star.

GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»

Αφού αρχικά η Ελένη Χατζίδου τον σύγκρινε στο ύψος με τον Ετεοκλή Παύλου, στη συνέχεια μίλησε για την εμπειρία του στον διαγωνισμό. «Το σετ ήταν κάτι άλλο... κάτι τελείως άλλο από εμένα. Θεωρώ ότι το όλο πιο commercial, λίγο πιο σέξι, να προμοτάρω ένα προϊόν δεν είναι κάτι που έχω εκπαιδευτεί εγώ», είπε για την αποχώρησή του.

«Είχα λίγο κι εγώ, αγχωθεί λίγο περισσότερο, ότι, ξέρεις τώρα... Πρέπει να φύγεις από εκείνη την εικόνα του high fashion model, το πιο εναλλακτικό που κάνει συνέχεια και δίνει. Και να το πας πάρα πολύ απλά. Νομίζω αυτή ήταν η παγίδα μου, ότι έπεσα λίγο σε αυτό. Το υπεραπλοποίησα», πρόσθεσε.

GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;

Ο Νάρκισσος σχολίασε όσα είπαν για εκείνον οι κριτές αλλά κι οι συμπαίκτες του. «Όταν πήγα στον διαγωνισμό, κάπως πήγα και τα σήκωσα όλα. Από το bootcamp ακόμα, από τις auditions. Θεωρώ ότι είχα θέσει από μόνος μου τον πήχη πολύ ψηλά και ήταν κάτι που μου έλεγαν κι οι κριτές συνέχεια, ότι περιμένουν πολλά πράγματα από εμένα συγκεκριμένα», είπε.

GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»

«Άκουσα τον Ανέστη να λέει ότι είσαι κακός άνθρωπος. μίλησε για κακία. Δηλαδή είναι πολύ σκληρό», του είπε ο Ετεοκλής. «Εγώ κι ο Ανέστης είμαστε από δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους και προσωπικά και μοντελικά θεωρώ. Δηλαδή εγώ και o Ανέστης δε θα βρεθούμε ποτέ στις ίδιες δουλειές, ποτέ στους ίδιους πελάτες... Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα αντιληφθεί ότι συνέβαινε όλο αυτό. Από τις πρώτες μέρες που ήμασταν μαζί έδειχνε μια πολύ αρνητική στάση απέναντί μου, προκατειλημμένη θεωρώ», απάντησε εκείνος.

«Δε θα μείνω καθόλου σε αυτό, δε θα αναλωθώ. Δεν πήγα και ούτε για να κάνω φίλους. Όσους έχω κάνει από το παιχνίδι είμαστε κομπλέ και βρισκόμαστε και τα λοιπά...  Εγώ δεν ταυτίζομαι καθόλου με αυτή την περιγραφή για αρχή», πρόσθεσε. 

GNTM: Εκνευρισμένος ο Άγγελος Μπράτης με τον Νάρκισσο

GNTM - Νάρκισσος: «Μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ μια εντύπωση»

«Στηρίζουν ότι υπήρχε ένταση στο σπίτι, αρνητική ενέργεια, ότι δημιουργούσες πράγματα πίσω από την πλάτη», είπε η Ελένη. «Αυτό δεν ήταν από εμένα. Αυτά είναι αναλήθειες για αρχή, δε συνέβαινε αυτό ποτέ. Μακάρι να ήταν ο Σάββας εδώ να μας πει κι αυτός, θα συμφωνήσουμε βασικά, θα λέγαμε ακριβώς την ίδια ιστορία. Αυτά είναι αναλήθειες. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο», διευκρίνισε.

«Θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος μόνο και μόνο που υπάρχω και μιλάω προκαλώ, όχι με τον κακό τρόπο ή με τον καλό, οτιδήποτε. Δε νιώθω ότι προκαλώ αντιδράσεις, προκαλώ μια εντύπωση σαν άνθρωπος. Είμαι έντονος, ας το πω έτσι, το οποίο μπορεί τον καθένα που δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του, να τον κάνει σαν θύμα με κάποιο τρόπο. Αν εγώ ,που έρχομαι εδώ και μιλάω όπως μιλάω και στέκομαι όπως στέκομαι και δουλεύω όπως δουλεύω, κάποιον μπορεί να το δημιουργήσει ανασφάλεια ως προς αυτό. Είναι δικό του πρόβλημα», πρόσθεσε. 

GNTM: Αγανακτισμένη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο

Τι του έδωσε το GNTM; «Με σκληραγώγησε πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο δε φεύγει ποτέ από το βιογραφικό σου. Είναι μια τρομερή εμπειρία» είπε ο Νάρκισσος, τονίζοντας ότι είναι μια πολύ στρεσογόνα διαδικασία.  

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του για το εξωτερικό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

 

Back to Top