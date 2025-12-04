Τι έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025; Η απίστευτη λίστα της Google

Το Year in Search 2025 της Google παρουσιάζει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων βρέθηκαν όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025», ενώ ψηλά διατηρήθηκαν και οι «Βάσεις 2025» και το «Labubu».
Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και τα αθλητικά γεγονότα, με το Eurobasket και τις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων να κυριαρχούν, όπως ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός και Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός. Στις σειρές και τις ταινίες αναδείχθηκαν τίτλοι όπως «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», "Squid Game", "Nosferatu" και "Anora", ενώ υψηλό ενδιαφέρον κατέγραψαν και αναζητήσεις για συνταγές, ορισμούς («Τι σημαίνει») και πληροφορίες («Ποια είναι»).
Η Google παρουσίασε το Year in Search 2025, την ετήσια ανασκόπηση που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Η φετινή εικόνα αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις που διαμόρφωσαν τις προτιμήσεις του κοινού, αναδεικνύοντας δύο βασικούς άξονες: αφενός την αυξανόμενη ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση - με θέματα όπως ο σεισμός και η φορολογία να κυριαρχούν - και αφετέρου το ενδιαφέρον για ψυχαγωγία.
Στις Γενικές Αναζητήσεις, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση. Παράλληλα, αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» και «Labubu» δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Πανελλήνιες αλλά και τις viral τάσεις του έτους.
Γενικές Αναζητήσεις στην Google το 2025
- Σεισμός τώρα
- Κοινωνικός τουρισμός 2025
- Προσωπικός αριθμός
- ΕΝΦΙΑ 2025
- Βάσεις 2025
- Σαντορίνη
- ΟΠΣΥΔ
- Ιράν
- Πόθεν έσχες
- Labubu
Τα αθλητικά γεγονότα που googlαραν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.
- Eurobasket
- ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός
- Europa League
- Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ
- ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ
- Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ
- Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα
Οι περισσότερες αναζητήσεις στην Google για σειρές - ριάλιτι
Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «Άγιος Έρωτας», αλλά και "Squid Game" συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως "Nosferatu", "Anora" και "The Brutalist" βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.
- Να με λες μαμά
- Άγιος Έρωτας
- Big Brother
- Grand Hotel
- Άγιος Παΐσιος
- Παιχνίδια Εκδίκησης
- Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
- GNTM
- Adolescence
- Squid Game
- Ταινίες
- Nosferatu
- Anora
- Υπάρχω
- The Brutalist
- Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)
- Dracula 2025
- A Minecraft Movie
- 28 Χρόνια Μετά
- Weapons
- Ταιριάζουμε; (Materialists)
Οι viral συνταγές για τους Έλληνες το 2025
Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.
- Συνταγή για μαγειρίτσα
- Συνταγή για γαριδομακαρονάδα
- Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες
- Συνταγή για ταραμοσαλάτα
- Συνταγή για λουκουμάδες
- Συνταγή για σουτζουκάκια
- Συνταγή για cinnamon rolls
- Συνταγή για γουακαμόλε
- Συνταγή για aperol
- Συνταγή για sour cream
«Τι σημαίνει....»: Οι Έλληνες ψάχνουν στην Google για έννοιες που τους προκάλεσαν ενδιαφέρον
Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.
- Τι σημαίνει λάθε βιώσας
- Τι σημαίνει ίντερσεξ
- Τι σημαίνει σιμούν
- Τι σημαίνει Hong Kong
- Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική
- Τι σημαίνει τζιβαέρι
- Τι σημαίνει πέλωρ
- Τι σημαίνει νεποτισμός
- Τι σημαίνει φλεξάρω
- Τι σημαίνει δράμω
«Ποια είναι...» στις top αναζητήσεις των Ελλήνων για το 2025
Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».
- Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας
- Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού
- Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης
- Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά
- Ποια είναι η Madlen Peneva
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας
- Ποια είναι η IP μου
- Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη
- Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας
Το Year in Search 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.