VW Smart Deals: Ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV
Η Volkswagen παρουσιάζει τα Smart Deals, ένα νέο πρόγραμμα ειδικών τιμών με σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές, που ισχύουν σε όλη τη γκάμα της μάρκας .Η προωθητική ενέργεια αγκαλιάζει ολόκληρη τη γκάμα, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ακριβώς το μοντέλο και την τεχνολογία που τους ταιριάζει: από ευέλικτα compact έως δημοφιλή SUV, και από αποδοτικούς TSI κινητήρες μέχρι προηγμένα υβριδικά συστήματα κίνησης. Με σημαντικά οφέλη που φτάνουν έως €1.500, τα Smart Deals εξελίσσονται σε μία από τις πιο ισχυρές και ολοκληρωμένες ενέργειες της Volkswagen για το 2025.

VW Smart Deals: Ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV

Taigo – όφελος €600
Η coupe-SUV πρόταση της Volkswagen, με δυναμική σχεδίαση, ευρύχωρο εσωτερικό, προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας και άνετη οδήγηση στην πόλη, προσφέρει στιλ και πρακτικότητα σε κάθε καθημερινή μετακίνηση.

VW Smart Deals: Ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV T-Cross – όφελος €1.000
Το ευέλικτο μικρό SUV με αναβαθμισμένο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους για την κατηγορία και στιβαρή συμπεριφορά στις καθημερινές διαδρομές, είναι πλέον διαθέσιμο με ακόμη πιο πλούσιες τεχνολογικές επιλογές που ενισχύουν την άνεση και την αίσθηση ασφάλειας για όλους τους επιβάτες.
T-Roc – όφελος €800 
Το best-seller compact SUV, με χαρακτηριστική οδική αίσθηση, premium εσωτερικό, δυναμική εμφάνιση και εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε οδηγικό στιλ και κάθε περίσταση, χάρη στην ποιοτική κατασκευή και τον ευέλικτο χαρακτήρα του.

VW Smart Deals: Ειδικές τιμές σε δημοφιλή SUV Tiguan – όφελος έως €1.500
Το πλήρως ανανεωμένο Tiguan συνεχίζει την πορεία του ως ένα από τα δημοφιλέστερα SUV στην Ευρώπη, διατηρώντας σταθερά υψηλές πωλήσεις στη κατηγορία του. Προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και τεχνολογίες όπως Travel Assist, IQ.LIGHT και εξελιγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές για οικογένειες και επαγγελματίες που αναζητούν άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία.
Διαθεσιμότητα και επίσημο δίκτυο Volkswagen 
Με τα Smart Deals, η Volkswagen δίνει νέα δυναμική στη δημοφιλή κατηγορία των SUV, προσφέροντας σε ειδικές τιμές μοντέλα με υψηλή ζήτηση και άμεση διαθεσιμότητα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν από κοντά τα Taigo, T-Cross, T-Roc και Tiguan σε όλο το επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επιλέξουν το Volkswagen που ταιριάζει στις ανάγκες τους. 
Οι ειδικές τιμές του Smart Deals ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου.
 

