GNTM: Ντέρμπι για την καλύτερη φωτογραφία - Γιώργος, Ανέστης ή Ειρήνη;

Το επόμενο concept έφερε ήλιο και κύματα! Στην παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο, η Έφη Βράκα μύησε τα μοντέλα στον κόσμο του surf, ενώ ο Σπύρος Χαμάλης απαθανάτισε την πιο θεαματική και απαιτητική φωτογράφιση μέχρι τώρα. Πολλή αδρεναλίνη, δύο λήψεις για κάθε μοντέλο και δύο εντυπωσιακά αυτοκίνητα έκαναν τη δοκιμασία ακόμη πιο εντυπωσιακή και απαιτητική.

Τρία μοντέλα αυτή τη φορά κέρδισαν τις εντυπώσεις με τις λήψεις που έφεραν στο πλατό. Το σημείο είναι ιδιαίτερα κομβικό, καθώς μετά τη σημερινή αποχώρηση θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την τελική 10άδα του GNTM 2025. Οι καρδιές χτύπησαν δυνατά, καθώς η αγωνία ήταν στο απόγειό της. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φώναξε τα ονόματα του Γιώργου, της Ειρήνης και του Ανέστη, ενώ οι παλμοί των διαγωνιζόμενων και του κοινού χτύπησαν κυριολεκτικά κόκκινο. «Έχετε καταλάβει σήμερα πως τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, όμως οδεύουμε προς το top 10 και σίγουρα όσο στενεύουν τα περιθώρια, γίνεται πιο δύσκολο και για μας. Σήμερα θέλω να έρθουν μπροστά τρία άτομα, γιατί το αποτέλεσμα έχει κριθεί στον πόντο», σημείωσε η παρουσιάστρια του Star.

GNTM: Ο Γιώργος μάγεψε ως surfer και πήρε τη δουλειά!

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε πως «την καλύτερη φωτογραφία για την καμπάνια του αυτοκινήτου και τη δουλειά μαζί με τα 600 ευρώ και τη σουίτα σήμερα παίρνει ο Γιώργος». Ο ίδιος εμφανώς υπερχαρούμενος δήλωσε: «Έπρεπε να το πάρω ρε φίλε. Το άξιζα», εκφράζοντας την επιθυμία του να κερδίσει μια δοκιμασία μόνος του χωρίς να έχει κάποιον παρτενέρ - και τα κατάφερε.

GNTM: Τα παράπονα του Ανέστη

Ο Εντουάρτο, από την πλευρά του, παραδέχτηκε: «Με έχει νευριάσει ο Ανέστης. Αρχίζει κι εμφανίζεται πιο πολύ ο ανταγωνισμός. Ζήλεψα που κατάφερε να τα πάει πιο καλά με το 1,5 λεπτό λιγότερο χρόνο κι εγώ δυσκολεύτηκα πιο πολύ». Τέλος, ο Ανέστης διαφώνησε με τους κριτές, θεωρώντας πως η λήψη του ήταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνη της Ειρήνης, εκφράζοντας on camera το παράπονό του για την απόφαση.

