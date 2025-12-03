Κέρκυρα: Νεκρή μητέρα που έπεσε με ΙΧ σε ποτάμι - Ήταν μαζί κι η κόρη της

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη (3/12) σε περιοχή της Κέρκυρας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που είχε επιβάτιδες μια μητέρα και την κόρη της, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα ύψους περίπου επτά μέτρων. Η μητέρα δυστυχώς έχει χάσει τη ζωή της.

Η 48χρονη κόρη είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι δυο γυναίκες εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του οχήματος και χρειάστηκε η άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής, που έδρασε για να τις απεγκλωβίσει.

Μετά τον απεγκλωβισμό, και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Κέρκυρα: Άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια της εκτροπής του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία που να εξηγούν τι προκάλεσε το τροχαίο.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία — όχι μόνο για την τύχη των δύο γυναικών αλλά και για τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στην περιοχή.