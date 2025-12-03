Ηράκλειο: Ζευγάρι κατηγορείται για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως στο Ηράκλειο, όπου μια 32χρονη μητέρα και ο 44χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για κακοποίηση των οκτώ παιδιών τους. Το ζευγάρι πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, έπειτα από τη σύλληψή του.

Ηράκλειο: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια μετά από ανώνυμη καταγγελία γείτονα στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Σύμφωνα με την αναφορά, τα παιδιά υφίσταντο συστηματικά προσβολές και σωματική βία. Η οικογένεια κατοικεί σε εργατικές κατοικίες της περιοχής, ενώ η μητέρα –κυπριακής καταγωγής– έχει πέντε παιδιά από προηγούμενο γάμο και ακόμη τρία με τον 44χρονο.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι εδώ και καιρό άκουγαν έντονα κλάματα και καβγάδες μέσα στο σπίτι, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρχών. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιβεβαίωσαν την κατάσταση και συνέλαβαν το ζευγάρι. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκε επίσης μία αδήλωτη καραμπίνα, η οποία και κατασχέθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ενήλικες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για ανάλογο περιστατικό.

Τα οκτώ παιδιά, ηλικίας από δύο έως δεκαπέντε ετών, απομακρύνθηκαν άμεσα από το σπίτι και προσωρινά φιλοξενούνται από συγγενικό πρόσωπο, έπειτα από εντολή εισαγγελέα. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ανηλίκων διέταξε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά σημάδια κακοποίησης και η έκταση της βίας που φέρεται να ασκήθηκε.

Ηράκλειο: Το περιστατικό που οδήγησε στην καταγγελία

Καθοριστικό γεγονός για να κινητοποιηθεί ο γείτονας ήταν ένα πρόσφατο επεισόδιο λεκτικής και σωματικής επίθεσης σε βάρος του 15χρονου παιδιού. Ο μάρτυρας, που παρακολουθούσε καιρό την κατάσταση, απευθύνθηκε τελικά στη γραμμή βοήθειας του οργανισμού καταγγέλλοντας επαναλαμβανόμενη κακοποίηση.

Μετά τις καταθέσεις και τις πρώτες έρευνες, ο εισαγγελέας άσκησε στο ζευγάρι διώξεις για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών κατ’ εξακολούθηση. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο.