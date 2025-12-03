Cash or Trash: Τα αντικείμενα της Ολυμπιακής ξεσηκώνουν «θύελλα» προσφορών!

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Το αντικείμενο, που παρουσιάζει η Αγγελική στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, διαθέτει την αυθεντική αισθητική της δεκαετίας του ’70 και «κουβαλάει» τα ίδια χρόνια ζωής με την πωλήτρια, αφού το θυμάται να βρίσκεται πάντα στο πατρικό της σπίτι. Θα καταφέρει η Αγγελική να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία με κάποιον από τους αγοραστές και να το αποχωριστεί;

Η Γιώτα έρχεται στο Cash or Trash για απογευματινό τσάι! Η γλυκιά ανιματέρ-γυμνάστρια βλέπει την εκπομπή από το πρώτο επεισόδιο. Το αγαπημένο της καθημερινό τηλεοπτικό ραντεβού τη βοήθησε να ξεχάσει για λίγο τα δικά της προβλήματα και να περάσει όμορφες στιγμές μέσα από τις ιστορίες των πωλητών, αλλά και τις ιστορίες προέλευσης των αντικειμένων τους. Σήμερα αλλάζει ρόλο κι είναι η δική της σειρά να κρατήσει συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό και ταυτόχρονα να βγει κερδισμένη!

Η επιθυμία της να δοκιμάζει τα όριά της της μέσα από νέες εμπειρίες, ώθησε τη Ζωή να έρθει στο Cash or Trash. Παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά εξοικειωμένη με τη δημόσια προβολή μέσα από τα podcast και το blog της, η πωλήτρια νιώθει άγχος για την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση. Στο δωμάτιο των αγοραστών τα αντικείμενα της πωλήτριας ξεσηκώνουν «θύελλα» προσφορών, ενώ προκύπτει και μια από τις πιο αναπάντεχες συνεργασίες, ανάμεσα σε δύο από τους πιο «σκληρούς» αγοραστές!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

