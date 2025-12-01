Cash or Trash: Ο Ηλίας «ψάρωσε» τους buyers κι έκλεισε τετραψήφιο deal!

Η στάση του έβαλε στον πειρασμό ακόμα και τον Τσαγκαράκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 21:42 Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Ποιος κέρδισε την ατομική ασυλία;
01.12.25 , 21:35 Φάρμα: Τα αλληλομαχαιρώματα της Ζωής και του Ανδρέα και ο πρώτος μονομάχος
01.12.25 , 21:30 Φάρμα: «Πρόσεχε μη σου πέσει» - Ποιο είναι το ζητούμενο της δοκιμασίας;
01.12.25 , 21:17 Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
01.12.25 , 21:15 Φάρμα: Δημήτρης εναντίον Ανδρέα και Βάγγου: «Κατίνες»
01.12.25 , 21:06 Καρέ - καρέ η νέα πρόκληση Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα
01.12.25 , 21:00 Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
01.12.25 , 20:47 Αγρότες: Κλιμακώνουν με νέα μπλόκα και σχέδιο αποκλεισμού λιμανιών!
01.12.25 , 20:47 Αudi Q5: Τώρα με νέο όφελος
01.12.25 , 20:29 Τζαννετάκης (Motor Oil): Κορυφαία προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια
01.12.25 , 20:12 Cash or Trash: Τρεις αγοραστές ρίχνονται στη μάχη για ένα στυλό Cartier
01.12.25 , 20:12 Κυρανάκης: Συζητάμε την απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό 7 έως 10 π.μ.
01.12.25 , 19:57 Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
01.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Η ταχύτατη Γωγώ χρειάστηκε 1″ για να λύσει τον γρίφο
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Το νέο τολμηρό look της Κλέλιας Ανδριολάτου: Με κοντό pixie κούρεμα
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Μαγικές στιγμές» με τα παιδιά της - Φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Ηλίας Μιχαλόλιας έχει γράψει τη δική του μεγάλη ιστορία ως fashion editor, αλλά και ως στυλίστας καταξιωμένων προσωπικοτήτων σε φωτογραφίσεις και shows, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Ο Ηλίας Μιχαλόλιας στο Cash or Trash

Ο Ηλίας Μιχαλόλιας στο Cash or Trash

Τα τρία αντικείμενα που παρουσίασε στο σημερινό επεισόδιο του Cash Or Trash ανήκουν σε φίλο του, συλλέκτη κυρίως mid century αντικειμένων. Πρόκειται για επώνυμες κατασκευές ενός μικρού εργαστηρίου στην Ιταλία, που ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο σχεδιαστικό τους στυλ και τον μη μαζικό χαρακτήρα παραγωγής. Με το χαρακτηριστικό τους χρώμα, μάς μεταφέρουν στην έντονη αισθητική της δεκαετίας του ’70.

Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει το ύφασμα της Δώρας για... παντελόνια

Ο πωλητής βρήκε εξαιρετικά χαμηλή την εκτίμηση στα 800 ευρώ και μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με στόχο να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Οι πληροφορίες που έδωσε η Ιόλη Χιωτίνη, σχετικά με τα δύο τασάκια και την κορνίζα του γνωστού Ιταλού σχεδιαστή Τομάσο Μπάρμπι, συνέβαλαν σημαντικά στο να «ζεσταθεί» το ενδιαφέρον των buyers.

Το ψαρωτικό ύφος και η γενικότερη στάση του Ηλία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας έβαλαν στον πειρασμό ακόμα και τον Γιώργο Τσαγκάρακη, ο οποίος έκανε τετραψήφια προσφορά που έφτανε τα 1.200 ευρώ. Ο Φοίβος Στρουγγάρης ανέβασε το ποσό στα 1.300, ωστόσο η τελική προσφορά έγινε από την Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Cash or Trash: Νέα κόντρα Ρογδάκη - Πλευράκη, αλλά όχι για τσάντα

Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη κυνήγησε περισσότερο τα αντικείμενα του πωλητή

Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη κυνήγησε περισσότερο τα αντικείμενα του πωλητή

Όσο ο στιλίστας κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του, η αγωνία για το αν θα κλείσει συμφωνία με την επιχειρηματία κορυφωνόταν. Τελικά, οι διαπραγματεύσεις είχαν αίσιο τέλος, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια και το deal να κλείνει στα 1.350 ευρώ.

«Χάρηκα πάρα πολύ που το πήρε η Άννα-Μαρία. Δεν ξέρω, είναι μέσα στην καρδιά μου», δήλωσε ο Ηλίας και υποσχέθηκε πως θα ξαναέρθει στο Cash or Trash με άλλο αντικείμενο από το «ντουλάπι» του φίλου του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
 |
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top