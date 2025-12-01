Cash or Trash: Ο Ηλίας «ψάρωσε» τους buyers κι έκλεισε τετραψήφιο deal!

Ο Ηλίας Μιχαλόλιας έχει γράψει τη δική του μεγάλη ιστορία ως fashion editor, αλλά και ως στυλίστας καταξιωμένων προσωπικοτήτων σε φωτογραφίσεις και shows, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Ηλίας Μιχαλόλιας στο Cash or Trash

Τα τρία αντικείμενα που παρουσίασε στο σημερινό επεισόδιο του Cash Or Trash ανήκουν σε φίλο του, συλλέκτη κυρίως mid century αντικειμένων. Πρόκειται για επώνυμες κατασκευές ενός μικρού εργαστηρίου στην Ιταλία, που ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο σχεδιαστικό τους στυλ και τον μη μαζικό χαρακτήρα παραγωγής. Με το χαρακτηριστικό τους χρώμα, μάς μεταφέρουν στην έντονη αισθητική της δεκαετίας του ’70.

Ο πωλητής βρήκε εξαιρετικά χαμηλή την εκτίμηση στα 800 ευρώ και μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με στόχο να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Οι πληροφορίες που έδωσε η Ιόλη Χιωτίνη, σχετικά με τα δύο τασάκια και την κορνίζα του γνωστού Ιταλού σχεδιαστή Τομάσο Μπάρμπι, συνέβαλαν σημαντικά στο να «ζεσταθεί» το ενδιαφέρον των buyers.

Το ψαρωτικό ύφος και η γενικότερη στάση του Ηλία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας έβαλαν στον πειρασμό ακόμα και τον Γιώργο Τσαγκάρακη, ο οποίος έκανε τετραψήφια προσφορά που έφτανε τα 1.200 ευρώ. Ο Φοίβος Στρουγγάρης ανέβασε το ποσό στα 1.300, ωστόσο η τελική προσφορά έγινε από την Άννα-Μαρία Ρογδάκη.

Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη κυνήγησε περισσότερο τα αντικείμενα του πωλητή

Όσο ο στιλίστας κρατούσε κλειστά τα χαρτιά του, η αγωνία για το αν θα κλείσει συμφωνία με την επιχειρηματία κορυφωνόταν. Τελικά, οι διαπραγματεύσεις είχαν αίσιο τέλος, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια και το deal να κλείνει στα 1.350 ευρώ.

«Χάρηκα πάρα πολύ που το πήρε η Άννα-Μαρία. Δεν ξέρω, είναι μέσα στην καρδιά μου», δήλωσε ο Ηλίας και υποσχέθηκε πως θα ξαναέρθει στο Cash or Trash με άλλο αντικείμενο από το «ντουλάπι» του φίλου του.

