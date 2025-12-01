Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Πότε θα γίνουν εκλογές

Τι είπε  στο Forum της Morgan Stanley για την ελληνική οικονομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 18:51 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Πότε θα γίνουν εκλογές
01.12.25 , 18:48 JAECOO 7 SHS Plug in Hybrid: Προγραμματίστε το δικό σας test drive
01.12.25 , 18:43 Cash or Trash: Ο Ηλίας ψάρωσε τους buyers - Τετραψήφιο το deal που έκλεισε
01.12.25 , 18:40 Nέο πρόβλημα με τα αεροσκάφη Airbus A320 - Η «αστοχία» που εντοπίστηκε
01.12.25 , 18:31 Mercedes-Benz A200: Τώρα με χαμηλότερη τιμή
01.12.25 , 17:41 Σίσσυ Χρηστίδου: Μαγικό το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της!
01.12.25 , 17:41 36.000 τροχαίες παραβάσεις τον Νοέμβριο στην Αττική!
01.12.25 , 17:29 Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
01.12.25 , 17:18 Opel Frontera: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 ταξινομήσεων
01.12.25 , 17:13 Μαζί για το Παιδί: Δημιουργία βιβλιοθηκών σε φορείς παιδικής προστασίας
01.12.25 , 16:36 Νιssan:Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος
01.12.25 , 16:33 Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
01.12.25 , 15:54 Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
01.12.25 , 15:43 Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
01.12.25 , 15:41 Robbie Williams: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Σίσσυ Χρηστίδου: Μαγικό το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της!
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος, Βίντεο ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο Forum της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου μίλησε στο Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις. 

«Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη κατάσταση επειδή η πολιτική (politics) δεν λειτουργεί. Η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μετά τις εκλογές του 2027, καθώς, στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας» τόνισε ο πρωθυπουργός. 

Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης:   

«Για τον λόγο αυτό είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις κάλπες του 2027. Και, ασφαλώς, θα ήθελα να επισημάνω στο ακροατήριό μας ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Έχω λάβει μέρος στις εργασίες αυτού του συνεδρίου πολλές φορές, θυμάμαι τον σκεπτικισμό που αντιμετώπισα όταν βρέθηκα εδώ πριν τις εκλογές του 2023. Τότε το ερώτημα ήταν: «Θα έχετε απόλυτη πλειοψηφία;». Απαντούσα «ναι». Πολλοί το αμφισβητούσαν αλλά τα καταφέραμε. Θυμάμαι ότι τον Απρίλιο του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα παίρναμε το 33% και λάβαμε το 41%». 

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε επίσης το ακροατήριο ότι «θα παραμείνουμε απόλυτα προσηλωμένοι στις μεταρρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι έχουμε εισέλθει στο τρίτο έτος της κυβερνητικής μας θητείας».  Όπως ανέφερε, «υπάρχει η παράδοση οι κυβερνήσεις να «πατούν φρένο» καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν σκοπεύω να το κάνω αυτό. Θα συνεχίσω τις σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πολλές εκ των οποίων θα φέρουν το επόμενο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή μας πορεία, μετά τις επόμενες εκλογές»  
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη 

Για την ελληνική οικονομία ανέφερε: 

«Όταν αναλάβαμε την εξουσία, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 11%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 21%. Είχε υπάρξει καθαρή απώλεια σχηματισμού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Τώρα βρισκόμαστε στο 17%. Έχουμε, λοιπόν, σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά πρέπει να φτάσουμε στο 20% ή και παραπάνω. Αυτή, για μένα, είναι μια ατζέντα, όχι μόνο για το επόμενο έτος, αλλά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Διότι, κοιτάζοντας τον εκλογικό κύκλο, έχω ένα πολύ σαφές σχέδιο για το πού πρέπει να πάμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Πρέπει λοιπόν να οραματιστούμε πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030. Ή, αν θέλω να είμαι πιο φιλόδοξος, πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2040».

Τόνισε ακόμα ότι πιστεύει πως η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη και αυτό της επιτρέπει να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα από ό,τι τυπικά θα μας αναλογούσε. «Η Ελλάδα έχει σήμερα υποψήφιο για την προεδρία του Eurogroup, θα βρίσκεται μαζί σας αύριο. Υπάρχουν δύο υποψήφιοι, ένας Βέλγος κι ένας Έλληνας. Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί, αλλά το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση η Ελλάδα μπορεί, αξιόπιστα, να διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup είναι, θαρρώ, ενδεικτικό της προόδου που έχουμε πετύχει και της επιδίωξής μας να διαδραματίζουμε ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΛΟΝΔΙΝΟ
 |
MORGAN STANLEY
 |
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top