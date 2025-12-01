Σίσσυ Χρηστίδου: Μαγικό το χριστουγεννιάτικο σαλόνι της!

Ζεστή διακόσμηση και cozy ατμόσφαιρα

Celebrities & Gossip Νεα
Μαζί με τον αδερφό της, Γιάννη έφτιαξαν μελομακάρονα κι όχι μόνο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πνεύμα των Χριστουγέννων έχει μπει για τα καλά στο σπίτι της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία μοιράστηκε μια ζεστή οικογενειακή στιγμή από το στολισμένο σαλόνι της.

Η εικόνα θυμίζει σκηνή από χριστουγεννιάτικη ταινία, με πολύ φως, άνεση και ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να τυλιχτείς με μια κουβέρτα και να δεις ταινίες όλο το βράδυ.

Ένα φωτεινό σαλόνι

Με το που βλέπει κανείς τη φωτογραφία που ανέβασε η παρουσιάστρια στο Instagram, αυτό που ξεχωρίζει αμέσως είναι τα δεκάδες λαμπάκια που έχουν τοποθετηθεί στον επάνω ορόφου.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε δίπλα στο τζάκι της!

Οι φωτεινές γιρλάντες κρέμονται αρμονικά, δημιουργώντας μια ζεστή λάμψη που απλώνεται σε όλο το σαλόνι.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με προσοχή, ολοκληρώνει το σκηνικό. Με χρυσά και λευκά στολίδια, δείχνει κομψό και κλασικό, χωρίς υπερβολές.

Χαλαρότητα και οικογενειακές πινελιές

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι δυο της γιοι φορούν ίδιες καρό πιτζάμες μια παράδοση που υιοθετούν πολλές οικογένειες τα Χριστούγεννα. Όλοι είναι καθισμένοι ή ξαπλωμένοι στους καναπέδες, απολαμβάνοντας τη βραδιά.

Το σαλόνι είναι διακοσμημένο με απλά, καθημερινά αντικείμενα: τραπεζάκια με ποτήρια, κεριά και μικρά στοιχεία.

Χριστουγεννιάτικη ταινία στη μεγάλη οθόνη 

Στο κέντρο της εικόνας ξεχωρίζει η μεγάλη τηλεόραση, στην οποία παίζει μια από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες.

 Αυτό και μόνο δίνει ακόμα πιο έντονη γιορτινή αίσθηση στη φωτογραφία, κάνοντας τον χώρο να μοιάζει ιδανικός για μια χαλαρή οικογενειακή movie night.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sissy (@sissychristidou)

 

Μία αίσθηση οικογενειακής θαλπωρής

Το σπίτι δεν εντυπωσιάζει με την υπερβολή του, αλλά με την αίσθηση θαλπωρής που αποπνέει. Είναι ζεστό, φιλικό, οικογενειακό και γεμάτο φως. 

Η διακόσμηση έχει γίνει με τρόπο που θυμίζει ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο στολίδια και δέντρα, αλλά στιγμές που μοιραζόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε.

Η συγκεκριμένη εικόνα μάς έβαλε για τα καλά στο γιορτινό mood. Ένα όμορφο σπίτι, απλή και κομψή διακόσμηση, πολύ φως και οικογενειακή ατμόσφαιρα, όλα όσα κάνουν τα Χριστούγεννα ξεχωριστά.

Μπήκαν και στην κουζίνα

Όλοι μαζί μπήκαν στην κουζίνα και γέμισε με...χριστουγεννιάτικες μυρωδιές, αφού έφτιαξαν μπισκότα σε διάφορα σχεδιάκια.

H κουζίνα μυρισε Χριστούγεννα

H κουζίνα μυρισε Χριστούγεννα
