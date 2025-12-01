Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα»

Νέα τροπή παίρνει η δίκη για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου 2026.

O δικηγόρος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ότι μετάνιωσε που δέχτηκε να εκδικαστεί η υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών και γνωστοποίησε πως δέχτηκε απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του αλλά και της εντολέως του.

«Δυστυχώς, το λέω και δημόσια, μετανοώ που δέχτηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κ.Τούνη για να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει και την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της απόφασης. Μέσα σ’ αυτήν την αίθουσα, αισθάνομαι, μετά από πορεία 37 ετών σε αυτές τις αίθουσες, ότι κατηγορούμενη είναι η Ιωάννα Τούνη. Δε θα επιτρέψω σε αυτή τη δίκη να μεταλλαχθεί ότι κατηγορούμενη είναι και η κ. Τούνη. Υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται σε αυτή την αίθουσα. Εδώ ερευνάται αν υπέστη ηθική βλάβη η κ.Τούνη από αυτό…», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός δικηγόρος στο Mega.

«Θλίβομαι, αλλά δεν μπορώ να σας πω με ποιους θλίβομαι ή με ποια θλίβομαι», είπε σε άλλο σημείο.

Την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ιωάννα Τούνη δέχονται απειλές για τη ζωή τους. «Δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους. Ήδη έχω καταθέσει μήνυση , διότι δεχόμαστε στο γραφείο μου απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα. Δε μας κάμπτουν οι απειλές», είπε και εξήγησε ότι έχει λάβει γραπτά μηνύματα ότι αν συνεχίσει να υπερασπίζεται την Ιωάννα Τούνη και «με τα ψέματά της καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, τότε θα σας κάνουμε κομμάτια».

Το revenge porn βίντεο με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Τούνη άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, από το 2017. Σε αυτό απαθανατίζεται η ίδια σε προσωπικές στιγμές με τον τότε σύντροφό της. Το 2020, η γνωστή influencer αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση κατά του τότε συντρόφου της και του φίλου του, που κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε. Η ίδια υποστηρίζει ότι το βίντεο τραβήχτηκε εν αγνοία της και παρά τη θέλησή της.

Η υπόθεση έχει πάρει αρκετές αναβολές εδώ και 8 χρόνια. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Ιανουαρίου και αναμένεται να δούμε αν τελικά ο δικηγόρος θα προβεί στο αίτημά του για άνοιγμα των θυρών. Το επίμαχο βίντεο θα προβληθεί στη δικαστική αίθουσα γι’ αυτό και αρχικά η Ιωάννα Τούνη επιθυμούσε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ιωάννα Τούνη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, τον περασμένο Μάιο/ ΙΝΤΙΜΕ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

«Όταν λοιπόν προβληθεί αυτό το βίντεο, ίσως να ζητήσω να ανοίξουν οι θύρες και να μπουν μέσα οι δημοσιογράφοι να δουν τι γίνεται. Γιατί η δημοσιότητα, πιστέψτε με, προστατεύει την αντικειμενικότητα στην απονομή της Δικαιοσύνης», κατέληξε ο δικηγόρος.

