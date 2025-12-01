Κρακοβία: Ένα από τα πιο γοητευτικά χειμερινά city breaks της Ευρώπης

Πλούσια ιστορία, εκπληκτική φύση, μοναδικά αξιοθέατα και μουσεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 13:51 Οικονομόπουλος: «Σκέφτηκα να σταματήσω», ο ψυχολόγος κι οι κρίσεις πανικού
01.12.25 , 13:47 Βρυξέλλες: Δίχασε η φάτνη με την απρόσωπη Παναγία και τον Χριστό
01.12.25 , 13:42 Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
01.12.25 , 13:22 Βιταμίνη Β2: Η βιταμίνη της ενέργειας, της μνήμης και της καρδιάς
01.12.25 , 13:02 GNTM: Το keratin oil του Pantene που κάνει τα μαλλιά να λάμπουν
01.12.25 , 12:57 Σάκης Τανιμανίδης: «Πρώτη φορά ακούω τον διαχωρισμό Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»
01.12.25 , 12:53 Ένταση στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα: Οδηγός ΙΧ έπεσε σε τρακτέρ
01.12.25 , 12:51 Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα»
01.12.25 , 12:46 Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό
01.12.25 , 12:38 Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
01.12.25 , 12:34 Κρακοβία: Ένα από τα πιο γοητευτικά χειμερινά city breaks της Ευρώπης
01.12.25 , 12:21 Γιάννης Τσουμαράκης: Το βραβείο Χορν, η yoga και η αυτοκριτική στα 25 του
01.12.25 , 12:05 Φάρμα Sneak Preview: «Άντε ρε, από εκεί, να πούμε. Σήκω φύγε... »
01.12.25 , 11:54 Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 01/12/2025 - 07/12/2025
01.12.25 , 11:50 Σε έξαρση η ηπατίτιδα σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Ένταση στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα: Οδηγός ΙΧ έπεσε σε τρακτέρ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»
Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο
Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα»
Σε έξαρση η ηπατίτιδα σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Το Αλατωρυχείο Βιελίτσκα στην Κρακοβία / Βίντεο: Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι μία πόλη με ιστορία, τέχνη και ζωντανή κουλτούρα, ενώ αποτελεί έναν μοναδικό χειμερινό προορισμό του εξωτερικού. Ο λόγος για την Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τα εκπληκτικά φυσικά τοπία και την πολιτιστική κληρονομιά, καθιστώντας την ως μια από τις πιο συναρπαστικές προτάσεις για απόδραση.

Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα

 

 

Ταξίδι στην Κρακοβία: Τι να δείτε, τι να κάνετε

Στην υπέροχη αυτή πόλη, μπορείτε να περιπλανηθείτε στα μεσαιωνικά σοκάκια, να εξερευνήσετε τα συγκλονιστικά μουσεία και να γευτείτε την εκλεκτή γαστρονομική κουζίνα. Εμείς σας προτείνουμε παρακάτω τις πιο όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε όταν ταξιδέψετε στην Κρακοβία.

  • Η πόλη της Κρακοβίας υπόσχεται μια πλούσια εμπειρία για κάθε ταξιδιώτη. Ανακαλύψτε το αρχιτεκτονικό αριστούργημα Wawel, ένα κάστρο το οποίο κοσμούν γοτθικά, αναγεννησιακά και ρομαντικά στοιχεία

Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli Gardens

 

 

  • Κάντε τη βόλτα σας στην μαγευτική οδό Kanonicza, η οποία είναι γεμάτη με επιβλητικά αρχοντικά και καταστήματα με χειροποίητα είδη. Μία στάση σε ένα από τα γραφικά καφέ, θα σας αδήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις για την πόλη αυτή 
  • Must see είναι η Κεντρική Πλατεία Αγοράς (Rynek Główny), όπου η εντυπωσιακή αίθουσα υφασμάτων στέκει ως σύμβολο της μεσαιωνικής εμπορικής κληρονομιάς της Κρακοβίας. Μην αμελήσετε να δείτε από κοντά τη Βασιλική της Αγίας Μαρίας, ένα γοτθικό αριστούργημα που θα σας μαγέψει

Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους

 

 

  • Οργανώστε μία επίσκεψη στο Kazimierz, την ιστορική εβραϊκή συνοικία της Κρακοβίας, με τη χαακτηριστική μποέμ ατμόσφαιρά της. Εκεί θα δείτε προπολεμικές συναγωγές να στέκονται δίπλα σε μοντέρνα μπαρ και γκαλερί τέχνης. Μην αμελήσετε να απολαύστε την παραδοσιακή εβραϊκή κουζίνα σε ένα από τα ξεχωριστά εστιατόρια της συνοικίας
  • Εξερευνήστε το Planty Park, μια καταπράσινη ζώνη που περιβάλλει την Παλιά Πόλη

 

 

  • Εάν είστε λάτρεις των Μουσείων, τότε επισκεφθείτε το Εθνικό Μουσείο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης MOCAK της Κρακοβίας, που βρίσκεται στη μοντέρνα συνοικία Zabłocie. Μία βόλτα στα δρομάκια του Zabłocie, γνωστό για την τέχνη του δρόμου και τα hipster καφέ του, θα σας εντυπωσιάσει

 

 

  • Τέλος, μη φύγετε από την Κρακοβία εάν δεν έχετε απολαύσει τον ποταμό Βιστούλα, ο οποίος υπόσχεται γραφική θέα στο κάστρο Wawel.. Μπορείτε να επιλέξτε, επίσης, να κάνετε μία μίνι μια κρουαζιέρα με σκάφος ή χαλαρώστε σε ένα από τα παραποτάμια πάρκα, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη φύση. 

 

 

Πότε να πάτε στην Κρακοβία

Εάν σας αρέσει το χιόνι, τότε η κατάλληλη εποχή για να επισκεφθείτε την Κρακοβία είναι από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, ενώ το καλοκαίρι θα συναντήσετε πολλές βοχοπτώσεις. Ο καιρός είναι ήπιος το φθινόπωρο και την άνοιξη αντίστοιχα 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
 |
ΠΟΛΩΝΙΑ
 |
ΠΟΛΗ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΚΑΣΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top