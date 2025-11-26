Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli Gardens

Διακοπές στην παραμυθένια πόλη του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Κοπεγχάγη / Βίντεο: Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχετε προγραμματίσει ένα ταξίδι στο εξωτερικό και, συγκεκριμένα, στην παραμυθένια πόλη του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν; Η Κοπεγχάγη τον χειμώνα αποτελεί ονειρεμένο προορισμό για μικρούς και μεγάλους!

Ταξίδια στο εξωτερικό για ζευγάρια: 2+1 προορισμοί για ερωτευμένους

 

 

Περιηγηθείτε σε κάθε γωνιά της πολυπρόσωπης πρωτεύουσας της Δανίας, η οποία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στο εξωτερικό και αφήστε την να σας συνεπάρει.

 

 

Tι να δείτε και τι να κάνετε στην Κοπεγχάγη

Η Κοπεγχάγη είναι μια πανέμορφη, σύγχρονη πόλη με υψηλή γαστρονομία και αγάπη για το ντιζάιν. Τα φώτα των κεριών στα cafe, δε φωτίζουν τις μεγάλες νύχτες του χειμώνα, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα.

 

 

  • Πάρτε ένα ποδήλατο και εξερευνήστε την πόλη όπου τα αμάξια περιττεύουν
  • Περιπλανηθείτε στις δημοφιλείς συνοικίες Vesterbro και Norrebo και ψωνίστε στα εμπορικά καταστήματα για όλα τα γούστα
  • Η Κοπεγχάγη χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική κουλτούρα, ενώ μία στάση στην Εθνική Πινακοθήκη της Δανίας, το Design Museum και το Ny Carlsberg Glyptotek θα σας μαγέψει

 

 

  • Κάντε μία βόλτα στον εμπορικό δρόμο Stroget και κατευθυνθείτε στο ιστορικό λιμάνι Nyhavn. Εκεί θα βγάλετε τις πιο απίθανες φωτογραφίες, αντικρίζοντας την πιο χαρακτηριστική εικόνα του λιμανιού με φόντο τα πολύχρωμα σπιτάκια
  • Μία επίσκεψη στο περίφημο άγαλμα της μικρής γοργόνας, σε συνδυασμό με μία βόλτα στα τοπικά μαγαζάκια της περιοχής, θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις

 

 

  • Τo λιμάνι της Κοπεγχάγης έχει τόσες πολλές γωνιές, γέφυρες και μυστικά. Μάλιτσα, υπάρχουν γειτονιές που οι ντόπιοι ζουν σε πλωτές κατοικίες και μπορεί κάποιος να δει μέσα στα σπίτια τους. Ανακαλύψτε τις! 

Δολομίτες: Το απόλυτο αλπικό σκηνικό για χειμερινούς ταξιδιώτες

 

 

  • Μία βόλτα στην καταπράσινη όαση Αssistens Kirkegaard, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και καταπράσινες περιοχές της Κοπεγχάγης θα σας αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις, ενώ εάν το επιτρέψεικαι ο καιρός, κάντε ένα πικ νικ ανάμεσα στο ατελείωτο πράσινο

 

 

  • Τέλος, μην αμελήστε να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά τοπικά εδέσματα αυτού του τόπου, καθώς και τη διεθνή βραβευμένη κουζίνα, η οποία είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως. Οι λάτρεις του καλού φαγητού θα εκτιμήσουν το παραδοσιακό ristet hot dog, καθώς και την περίφημη street food κουζίνα της πόλης.

 

 

Πότε να ταξιδέψετε στην Κοπεγχάγη

Η Κοπεγχάγη είναι ένας προορισμός που μπορείτε να επισκεφθείτε όλους τους μήνες του χρόνου. Οκτώβριο με Απρίλιο θα τη δείτε χιονισμένη, και τις γιορτές στολισμένη, ενώ από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο οι θερμοκρασίες είναι πιο ιδανικές και υψηλές για πιο απροβλημάτιστες βόλτες.

 

