Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»

Ο Νίκος Μάνεσης μιλά για τον λόγο που δεν πήγε στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Ο «πατριάρχης» της πρωινής ενημέρωσης έφυγε από τη ζωή στα 74 του έτη, ύστερα από έμφραγμα που υπέστη.

Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη

Ο Νίκος Μάνεσης, μέσα από την εκπομπή του στον Alpha το πρωί του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην παραστεί στην κηδεία του σπουδαίου δημοσιογράφου - παρουσιαστή της Ελλάδας. Ο δημοσιογράφος μίλησε με σεβασμό για την επαγγελματική πορεία του Γιώργου Παπαδάκη, αναγνωρίζοντάς τον ως τον «πιο ταλαντούχο τηλεοπτικό άνθρωπο» και μέντορά του στο infotainment.

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ

«Δε θα μπορούσα να συνυπάρξω, δεν είναι μόνο η κηδεία, είναι και τηλεοπτικές εκπομπές. Εγώ πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου από ένα τηλεφώνημα συναδέλφου για μια τηλεοπτική εκπομπή. Με κάλεσαν όλοι. Γιατί γνώριζαν οι παλαιότεροι τις πολύ στενές σχέσεις που είχα με τον Γιώργο. Με είχε τιμήσει με τη φιλία του, ένα χρονικό διάστημα ήμασταν πολύ κοντά, μετά τα φέρνει η ζωή, έτσι… Χαθήκαμε. Τα λέγαμε.

Δε θα μπορούσα να συνυπάρξω με ανθρώπους που έχυναν “κροκοδείλια δάκρυα” και γνώριζα πολύ καλά, και το γνωρίζουν και αυτοί καλύτερα, ότι δεν τον σεβάστηκαν και τον έβλαψαν. Ο Γιώργος έφυγε πικραμένος. Και δεν τολμάει να το πει κανείς. Ο πιο ταλαντούχος τηλεοπτικός άνθρωπος. Χάραξε ιστορία και μας δίδαξε το ότι κάποια στιγμή, στο λειψό μου το μυαλό ήρθε η ιδέα του να δημιουργηθεί το infotainment; Το μακρινό 98; 99; Εγώ το οφείλω στο γεγονός το ότι θήτευσα δίπλα του.

Ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος. Με τα στραβά του, με τα ανάποδά του και τα ταλέντα του. Όταν κάποιος φεύγει, βάζεις στη ζυγαριά… Τα κακά που έχουμε όλοι μας και τα καλά. Λοιπόν, τα καλά ήταν εδώ. Υπήρχαν καλές στιγμές και κακές στιγμές» είπε αρχικά ο Νίκος Μάνεσης.

  παπαδακης

«Κουράγιο στην Τίνα, στο Φοίβο, στα παιδιά, σε όλους τους αγαπημένους. Ο Γιώργος, επαναλαμβάνω, ήταν ο καλύτερος από όλους μας. Δυσαρεστούνται κάποιοι και με μεγάλη έκπληξη είδα και άκουσα να συνωστίζονται διάφοροι σε κάμερες για να κάνουν δηλώσεις, οι οποίοι δεν τον σεβάστηκαν. Κυρίες, κύριοι. Δεν τον σεβάστηκαν. Δεν θα πω ότι ήταν η πλειονότητα, αλλά όλοι ξέρουμε. Εγώ εκεί όπου υπάρχει υποκρισία, επειδή δεν το κρατάω το στόμα μου… Εκεί που υπάρχει υποκρισία, προσπαθώ να είμαι διακριτικός. Έτσι κι αλλιώς με τον Γιώργο Παπαδάκη εμείς θα ξανά ανταμώσουμε. Είναι νομοτελειακό.

Καλό ταξίδι σε έναν άνθρωπο που, όποιος καταφέρει και μοιάσει – επαγγελματικά – στο μικρό του δαχτυλάκι, θα κάνει τεράστια σταδιοδρομία. Του πριόνισαν την καρέκλα πολύ. Και επαναλαμβάνω, γνωρίζω, μετά λόγου γνώσεως, έφυγε πικραμένος. Και δεν λέω τίποτα άλλο επί τούτου. Θα μπορούσα να αναφέρομαι επί μακρόν σε ονόματα, πρόσωπα, καταστάσεις… μόνο εμένα πόσοι με έπαιρναν. Άστο. Λοιπόν… Έφυγε πικραμένος. Προφανέστατα τον ενόχλησε που έφυγε από τη δουλειά. Το κλείνουμε το θέμα. Ο Γιώργος είναι μια χαρά εκεί που είναι, μας βλέπει και γελάει. Και μας κάνει και διάφορες χειρονομίες. Και πολύ καλά κάνει που μας κάνει διάφορες χειρονομίες» κατέληξε ο Νίκος Μάνεσης.

