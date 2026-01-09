Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη

«Η θλίψη μου είναι μεγάλη», ανέφερε η γνωστή αστρολόγος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 12:18 Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας
09.01.26 , 12:08 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 12:01 Παρίσι: Τα τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου - Τι είναι η συμφωνία Μersosur
09.01.26 , 11:56 Νίκος Βέρτης: Η εμφάνιση με τη γοητευτική σύντροφό του Εμμανουέλα
09.01.26 , 11:55 Geely: Ο εντυπωσιακός αριθμός πωλήσεων
09.01.26 , 11:42 Πώς να παίξεις φρουτάκια στο ίντερνετ
09.01.26 , 11:29 Sit-to-Stand: Ένα απλό τεστ 30'' που «μαρτυράει» την ηλικία σας
09.01.26 , 11:23 Η Μασούτης εξαγοράζει την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός - Υπεγράφη η συμφωνία
09.01.26 , 11:01 Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν - Καίγεται η Τεχεράνη
09.01.26 , 10:52 «Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
09.01.26 , 10:34 Ford Loyal+: Ανταλλάξτε το παλιό σας Ford με ένα καινούργιο
09.01.26 , 10:07 Η ουσία του σωστού μελανιού για τις εκτυπωτικές σας ανάγκες
09.01.26 , 09:53 Για ποιον κορυφαίο παίκτη ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ
09.01.26 , 09:49 Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα πάνω στις γραμμές του τραμ
09.01.26 , 09:48 «Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά - Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το «κύμα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
Λίτσα Πατέρα: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγε στην κηδεία του Παπαδάκη
Σοφία Μουτίδου κατά Γιώργου Λιάγκα: «Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα»
Λευτέρης Σουλτάτος: Η βασιλόπιτα της πεθεράς του και το επικό λάθος!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Λίτσα Πατέρα: Δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη στη Ριτσώνα/ Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τελευταίο «αντίο» είπαν χθες η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Γιώργου Παπαδάκη στον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 74 ετών.

Ελένη Μενεγάκη - Γιάννης Λάτσιος: Μαζί στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Λιάνα Ζημάλη μίλησε η Λίτσα Πατέρα και αποκάλυψε τον λόγο που δεν έδωσε το «παρών» στην κηδεία του.

λιτσα πατερα

Η γνωστή αστρολόγος, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη ενώ αποκάλυψε τον λόγο που δε βρέθηκε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου.

«Ειλικρινά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να συμπτύξω όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθω. Ήμασταν τόσα χρόνια μαζί, τόσα χρόνια, καθημερινά, λέγαμε καλημέρα. Αυτή τη στιγμή νιώθω τόσο… δεν μπορώ να το περιγράψω. Χάσαμε τον Γιώργο μας… Η θλίψη μου είναι πολύ μεγάλη, δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπε φορτισμένη η Λίτσα Πατέρα. 

«Δεν πήγα στο τελευταίο αντίο στη Ριτσώνα λόγω συναισθηματικού φόρτου, αλλά και λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, με το μυαλό μου ήμουν εκεί. Ήταν, είναι και θα είναι στις καρδιές μας. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το παράδειγμά του», συμπλήρωσε  η Λίτσα Πατέρα.

Κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: O σπαρακτικός επικήδειος του Στρατή Λιαρέλλη

Φανερά συγκινημένος, ο Στρατής Λιαρέλλης εκφώνησε τον επικήδειο για τον Γιώργο Παπαδάκη και έκανε λόγο για «έναν τεράστιο άνθρωπο και έναν ανιδιοτελή χαρακτήρα», προσθέτοντας ότι «δεν βρισκόμαστε για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδερφό, έναν πατέρα και έναν σύζυγο».

Ο δημοσιογράφος που για χρόνια υπήρξε συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη, και καλός του φίλος, μίλησε για τον «πατριάρχη» της πρωινής ενημέρωσης, τονίζοντας πόσο τυχερός είναι που υπήρξε στη ζωή του.

«Δε βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε απλά έναν δημοσιογράφο, έναν φίλο, έναν αδελφό, έναν πατέρα, έναν σύζυγο. Ο Γιώργος ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου. Δίκαιος. Ευθύς. Αληθινός. Καθαρός. Έντιμος. Και κυρίως ανθρώπινος. Μοναδικό κριτήριο σε όλη του τη ζωή, σε όλη του τη διαδρομή, αποτέλεσε το να υπερασπιστεί την αλήθεια, με κάθε κόστος.

Μόνο όποιος είχε μιλήσει έστω για ένα λεπτό με τον Γιώργο για την οικογένειά του, καταλάβαινε τι σήμαινε γι’ αυτόν. Η απώλειά του είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό για το δεύτερο σπίτι του, τον ΑΝΤ1 με τον οποίο συνεργάστηκε για 37 χρόνια, από την πρώτη μέρα που ο Μίνωας Κυριακού αποφάσισε να ανοίξει το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1.

Είναι βέβαιο ότι τώρα εκεί ψηλά θα συζητούν οι δυο τους, όπως πάντα, με ένταση, με καβγά, με χιούμορ. Θα βρουν και κάποιον και θα του κάνουν πλάκα. Θα γελούν. Δυστυχώς βέβαια και οι δυο με ένα τσιγάρο στο χέρι. Για όλους εμάς τους συναδέλφους δημοσιογράφους ο Γιώργος δε θα ξεχαστεί ποτέ. Οι τεχνικοί μου ζήτησαν να δηλώσω κάτι που ισχύει και για όλους τους υπαλλήλους του ΑΝΤ1, ότι μόνο καλά λένε γι’ αυτόν.

Γιατί ο Γιώργος όλους τους αντιμετώπιζε ισότιμα. Ο Θοδωρής Κυριακού, τα στελέχη του ΑΝΤ1 και όλοι μας, υποκλινόμαστε με σεβασμό και αγάπη στον Γιώργο. Γιώργο, όλη η Ελλάδα άκουγε κάθε μέρα, επί δεκαετίες, μια ζεστή καλημέρα από εσένα. Σήμερα, όλοι λέμε “καλό παράδεισο”. Θα μου επιτρέψετε μόνο μια φράση, για μένα ήταν αδελφός. Στάθηκα τυχερός που με τίμησε με τη φιλία του. Βίωσα καταστάσεις που δε μπορούν να περιγραφούν.

Ξέρω από πρώτο χέρι τα χαρίσματά του, το ήθος, την ηθική του, τις αρχές του, τις αξίες, τον χαρακτήρα του. Γιωργάρα, στο καλό» ανέφερε ο Στρατής Λιαρέλλης στον επικήδειο λόγο του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top