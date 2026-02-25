Red Code στον Έβρο: Ήχησε το 112 στα Λάβαρα για υπερχείλιση του ποταμού

Έκτακτα μέτρα από την Περιφέρεια

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στον Έβρο λόγω υπερχείλισης του ποταμού, με μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους των Λαβάρων.
  • Η περιφερειακή ενότητα Έβρου είναι σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" έως την Παρασκευή, λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρών.
  • Πλημμύρες έχουν ήδη προκαλέσει καταστροφές στο Αμόριο και Διδυμότειχο, με διακοπές στην υδροδότηση.
  • Αναμένονται μεγάλες ποσότητες νερού από Βουλγαρία και Τουρκία, με παροχή 1.500 κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο.
  • Περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν πλημμυρίσει, με ανησυχίες για εισροή νερού σε σπίτια.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο, λόγω της υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού, που έχει καταστήσει μεγάλο τον κίνδυνο για πλημμύρες στην περιοχή. 

Πώς τα φράγματα της Βουλγαρίας πλημμύρισαν τον ποταμό Έβρο

Τα ξημερώματα ήχησε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους του οικισμού Λάβαρα να βρίσκονται σε ετοιμότητα. 

 

 

Σύμφωνα με το evros24.gr λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα ελήφθησαν επιπλέον μέτρα προστασίας για τον οικισμό και αποφασίστηκε το κλείσιμο του κόμβου των Λαβάρων, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της συγκέντρωσης υδάτων. 

«Κόκκινος συναγερμός» στον Έβρο ως την Παρασκευή λόγω κινδύνου πλημμυρών

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Έκλεισε ο κόμβος των Λαβάρων στον Έβρο λόγω της υπερχείλισης του ποταμού - evros24.gr

Η περιφερειακή ενότητα Έβρου έχει τεθεί από εχθές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

«Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης “Red Code” έως και την Παρασκευή την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Ήδη έχουν πλημμυρίσε κι έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές στο Αμόριο και το Διδυμότειχο, ενώ έχουν καταγραφεί και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση.

Ο Έβρος έχει τεθεί σε Red Code λόγω της υπερχείλισης του Έβρου - evros24.gr

Στο χωριό Πύθιο τα νερά έχουν ήδη φτάσει στις αυλές των σπιτιών, ενώ στα Λάβαρα έσπασε φράγμα, επιδεινώνοντας περαιτέρω την εικόνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι κάτοικοι προσπαθούσαν με σακιά άμμου να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των υδάτων στα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, οι βουλγαρικές αρχές έχουν ενημερώσει τις ελληνικές ότι για τις επόμενες 36 ώρες αναμένονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία, ενώ σημαντικές ροές καταγράφονται και από την Τουρκία.

Υπολογίζεται ότι η παροχή αγγίζει τα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για έντονο βουητό από τον όγκο των υδάτων που κατεβαίνουν από τις δύο γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια, έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Το νερό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσυρθεί. Παράλληλα, οι κάτοικοι αγωνιούν μήπως τα νερά εισχωρήσουν στα σπίτια τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δε συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά με τον καιρό στις γειτονικές χώρες. Στη Βουλγαρία έχει σημειωθεί έντονη χιονόπτωση και, με την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αναμένεται σταδιακό λιώσιμο του χιονιού, γεγονός που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τον ποταμό με μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

