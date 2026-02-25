Red Code στον Έβρο: Ήχησε το 112 στα Λάβαρα για υπερχείλιση του ποταμού

Συναγερμός έχει σημάνει στον Έβρο, λόγω της υπερχείλιση των υδάτων του ποταμού, που έχει καταστήσει μεγάλο τον κίνδυνο για πλημμύρες στην περιοχή.

Τα ξημερώματα ήχησε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους του οικισμού Λάβαρα να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Σύμφωνα με το evros24.gr λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα ελήφθησαν επιπλέον μέτρα προστασίας για τον οικισμό και αποφασίστηκε το κλείσιμο του κόμβου των Λαβάρων, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της συγκέντρωσης υδάτων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Έκλεισε ο κόμβος των Λαβάρων στον Έβρο λόγω της υπερχείλισης του ποταμού - evros24.gr

Η περιφερειακή ενότητα Έβρου έχει τεθεί από εχθές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε, εκ νέου, σε κατάσταση κινητοποίησης “Red Code” έως και την Παρασκευή την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς σύμφωνα με τον περιφερειάρχη και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, λόγω της ανόδου της στάθμης και υπερχείλισης του ποταμού Έβρου».

Ήδη έχουν πλημμυρίσε κι έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές στο Αμόριο και το Διδυμότειχο, ενώ έχουν καταγραφεί και εκτεταμένες διακοπές στην υδροδότηση.

Ο Έβρος έχει τεθεί σε Red Code λόγω της υπερχείλισης του Έβρου - evros24.gr

Στο χωριό Πύθιο τα νερά έχουν ήδη φτάσει στις αυλές των σπιτιών, ενώ στα Λάβαρα έσπασε φράγμα, επιδεινώνοντας περαιτέρω την εικόνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι κάτοικοι προσπαθούσαν με σακιά άμμου να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των υδάτων στα σπίτια τους.

Την ίδια ώρα, οι βουλγαρικές αρχές έχουν ενημερώσει τις ελληνικές ότι για τις επόμενες 36 ώρες αναμένονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού από τη Βουλγαρία, ενώ σημαντικές ροές καταγράφονται και από την Τουρκία.

Υπολογίζεται ότι η παροχή αγγίζει τα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για έντονο βουητό από τον όγκο των υδάτων που κατεβαίνουν από τις δύο γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Περιφέρεια, έχουν πλημμυρίσει περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Το νερό εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποσυρθεί. Παράλληλα, οι κάτοικοι αγωνιούν μήπως τα νερά εισχωρήσουν στα σπίτια τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δε συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά με τον καιρό στις γειτονικές χώρες. Στη Βουλγαρία έχει σημειωθεί έντονη χιονόπτωση και, με την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αναμένεται σταδιακό λιώσιμο του χιονιού, γεγονός που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τον ποταμό με μεγάλες ποσότητες νερού.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.