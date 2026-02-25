Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα: Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Νεκρός ένας 26χρονος

25.02.26 , 08:34 Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα: Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες
Με μια ματιά - by STAR AI
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Πέραμα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με θύμα έναν 26χρονο.
  • Ο 26χρονος συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος, στη λεωφόρο Δημοκρατίας.
  • Ο 26χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Ο 29χρονος οδηγός διακομίσθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και συνελήφθη.
  • Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Με αίμα βάφτηκε ακόμα μια φορά η άσφαλτος τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο Πέραμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 26χρονος. 

Τραγωδία Λούτσα: Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίo με νεκρό έναν 15χρονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30. Ο 26χρονος κινούταν με τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ένας 29χρονος, στο ύψος της οδού Καραολή Δημητρίου. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 26χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον τραυματία, όμως λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. 

Τροχαίο Πάτρα: Σκότωσε δύο παιδιά & ζητά 22.000 αποζημίωση για το αμάξι του

Ο 29χρονος οδηγός της άλλης μηχανής διακομίσθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου συνελήφθη. 

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. 
 

