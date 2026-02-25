Θανατηφόρο τροχαίο στο Πέραμα: Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

Με αίμα βάφτηκε ακόμα μια φορά η άσφαλτος τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο Πέραμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 26χρονος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30. Ο 26χρονος κινούταν με τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Δημοκρατίας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ένας 29χρονος, στο ύψος της οδού Καραολή Δημητρίου.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 26χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον τραυματία, όμως λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Ο 29χρονος οδηγός της άλλης μηχανής διακομίσθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου συνελήφθη.
Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.