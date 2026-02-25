Νέα αύξηση κατώτατου μισθού στα τέλη Μαρτίου

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού προανήγγειλε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής της κυβέρνησης.

Όπως είπε, οι τελικές αποφάσεις για την εισήγησή του θα παρθούν στο υπουργικό που θα γίνει στα τέλη Μαρτίου και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν πριν το Πάσχα.

«Εξαντλούμε τα περιθώρια του Προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δε διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης για το θέμα.

Από το 2019 ο κατώτατος μισθός έχει φτάσει από τα 650 ευρώ στα 880 από τον περασμένο Απρίλιο.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής:

«Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή σαρακοστή.

Η σημερινή μας συνεδρίαση αφορά τον προγραμματισμό των παραγωγικών υπουργείων για το 2026. Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά.

Αυτό, βέβαια, σε συνδυασμό με μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Κεντρικός σκοπός, προφανώς, παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Και βέβαια, ως προς την γενικότερη δημοσιονομική πορεία, νομίζω ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας.

Οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα.

Και βέβαια, εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση - αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου».