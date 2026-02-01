Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας

Στην αυγή του 2026, ο κατώτατος μισθός παραμένει ένας από τους πιο καθοριστικούς δείκτες κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η κοινή αγορά και το ενιαίο νόμισμα δημιουργούν την αίσθηση μιας συγκλίνουσας Ευρώπης, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι αποστάσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές — τουλάχιστον σε ονομαστικούς όρους.

Η Ελλάδα παραμένει στο μεσαίο μπλοκ, με τον κατώτατο μισθό να ξεπερνά οριακά τα 1.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να καλύπτει πλήρως την αύξηση του κόστους ζωής που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

