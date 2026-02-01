Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας

Από τα €620 της Βουλγαρίας έως τα €2.704 του Λουξεμβούργου

01.02.26 , 10:52 Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας
Κατώτατοι μισθοί στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr πίνακας Eurostat
πίνακας Eurostat για τους κατώτατους μισθούς στην ΕΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην αυγή του 2026, ο κατώτατος μισθός παραμένει ένας από τους πιο καθοριστικούς δείκτες κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η κοινή αγορά και το ενιαίο νόμισμα δημιουργούν την αίσθηση μιας συγκλίνουσας Ευρώπης, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι αποστάσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές — τουλάχιστον σε ονομαστικούς όρους.

Η Ελλάδα παραμένει στο μεσαίο μπλοκ, με τον κατώτατο μισθό να ξεπερνά οριακά τα 1.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να καλύπτει πλήρως την αύξηση του κόστους ζωής που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost. gr


 

