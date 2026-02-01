Μητσοτάκης για Βιολάντα: Νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης πόνου

Για νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου, σχετικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη εβδομαδίαια ανασκόπηση στο facebook.

«Η εβδομάδα που πέρασε υπήρξε ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς γεγονότα που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές υπενθύμισαν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η πολιτική δεν ασκείται σε συνθήκες κανονικότητας αποκομμένες από την κοινωνία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση συνέχισε να εργάζεται σε κρίσιμους τομείς που αφορούν την ασφάλεια, τη συνοχή και τις προοπτικές της χώρας» αναφέρει αρχικά ο Κ. Μητσοτάκης σχετικά με τις τραγωδίες σε Τρίκαλα και Ρουμανία (με το δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ).

Ο πρωθυπουργός επανήλθε σε άλλο σημείο της ανάρτησής του στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», επισημαίνοντας:



«Στο σημείο αυτό, και με αφορμή τη νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους Τρίκαλα, θέλω να επισημάνω καταρχάς ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να υπάρχει έστω και ένα εργατικό δυστύχημα, αλλά είναι απολύτως ψευδές ότι η χώρα μας είναι δήθεν μια δυστοπία σε αυτό το πεδίο. Με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα, η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην ΕΕ. Και το 2024 και το 2025. Δεν θα αναφέρω αριθμούς, κάθε ανθρώπινη απώλεια σε τόπο δουλειάς είναι επώδυνη. Ωστόσο δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι, με συνεχείς θεσμικές παρεμβάσεις, τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε διαρκώς τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αυξάνοντας σημαντικά τους ελέγχους που διενεργεί και τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας».



Μητσοτάκης: «Πολύ σημαντικό βήμα το SAFE για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση του εθνικού αμυντικού σχεδίου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας SAFE και τη στρατηγική ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, έως την προώθηση εμβληματικών έργων υποδομής στην Κρήτη, τη διεύρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού και τις παρεμβάσεις για τη στέγη, την υγεία και την απασχόληση, η εβδομάδα ανέδειξε το εύρος των προκλήσεων αλλά και των ευθυνών.

Όσον αφορά το πρόγραμμα SAFE o κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε:



«Αρχή θα κάνω με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας, ύψους 788 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Είναι μέρος της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης της άμυνας και της ετοιμότητας της Ένωσης, μέσω του φιλόδοξου πακέτου μέτρων ‘Ετοιμότητα 2030'. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει έγκριση 19 εθνικά σχέδια, ενώ αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις τον προσεχή Μάρτιο. Το ελληνικό SAFE -θυμίζω- περιλαμβάνει έξι στρατηγικής σημασίας προγράμματα, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα και τις ασφαλείς επικοινωνίες, σε συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Βουλγαρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία -στην άμυνα, στη διπλωματία, αλλά και στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας».

Όπως επίσης επισήμανε ο πρωθυπουργός «στο πεδίο της ενίσχυσης της αμυντικής μας ικανότητας, θέλω να αναφέρω μια επενδυτική και εξοπλιστική συνεργασία στρατηγικής σημασίας που σηματοδοτεί την ανάταξη της εγχώριας αμυντικής μας βιομηχανίας μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και αδράνειας. Την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε η σύσταση της νέας κοινοπραξίας μεταξύ των ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) και του ομίλου Czechoslovak Group (CSG), με επιχειρησιακό βραχίονα την MSM Group, με επίκεντρο το συγκρότημα του Λαυρίου. Η συμφωνία προβλέπει την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα ενισχύεται η εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών που είναι κρίσιμα για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και δημιουργία νέων σύγχρονων γραμμών παραγωγής, ενώ από το 2026 προβλέπεται σημαντική αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας με τη δημιουργία γραμμής παραγωγής με τεχνολογίες που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Έτσι, δρομολογείται η μακροπρόθεσμη αξιοποίηση (25 έτη) ενός στρατηγικού, μέχρι σήμερα υπολειτουργούντος, βιομηχανικού περιουσιακού στοιχείου, η απασχόληση αυξάνεται από περίπου 120 σε τουλάχιστον 300 εργαζομένους, με δημιουργία σταθερών θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, ενώ τέλος, διασφαλίζεται η ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρησιακής εμπειρίας από έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό παραγωγό πυρομαχικών, τον 2ο σε μέγεθος στην ΕΕ μετά τη Rheinmetall».

Αντιδράσεις για την αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο δυστύχημα της «Βιολάντα»

Το περιεχόμενο της αναφοράς του πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του, στο δυστύχημα στη «Βιολάντα», επέκρινε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε:

«Ο Πρωθυπουργός έσπευσε σήμερα να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, αλλά δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί από την άστοχη αναφορά του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, που έσπευσε πριν βγουν τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και της Επιθεώρησης Εργασίας να δηλώσει πως «δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα».

Ούτε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων από τις αρμόδιες αρχές του ΕΦΚΑ, της ΕΛΣΤΑΤ και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Για τις αποκαλύψεις για το παράνομο υπόγειο, που σε συνολικά οκτώ άδειες που έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, πουθενά δεν καταγράφεται και δεν υπάρχει ούτε στα σχέδια πυρασφάλειας που κατατέθηκαν, έχει κάτι να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός;

Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται διεξοδικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων, εντύπωση προκαλεί η ταύτιση του με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λαζαρίδη, αρνούμενος να τον αποδοκιμάσει για την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε για δήθεν «γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο».