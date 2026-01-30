Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία φέρνει το Star για την τραγωδία στα Τρίκαλα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες μητέρες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εντοπίσει και στο παρελθόν πρόβλημα στις δεξαμενές υγραερίου στη Βιολάντα όπως φαίνεται στα αποκαλυπτικά έγγραφα που εξασφάλισε το Star, ενώ ένα νέο ντοκουμέντο αποτυπώνει όχι μία, αλλά δύο εκρήξεις.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Star αποτυπώνεται η τραγωδία. Όχι με μία αλλά με δύο εκρήξεις, με χρονική διαφορά έξι δευτερολέπτων.

Η κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει την εικόνα βρίσκεται επτά χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο.

Οι δεξαμενές υγραερίου είχαν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών για πρώτη φορά το 2020. Στο έγγγραφο που αποκαλύπτει το Star, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακαλύπτει ότι δεν τηρούνται οι αποστάσεις των δεξαμενών από το εργοστάσιο.

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου και αναφέρει μεταξύ άλλων τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών.

Φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: Εισαγγελική εντολή να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι της Βιολάντα

Η Εισαγγελέας Τρικάλων ζητά να μάθει όλη την αλήθεια. Έχει δώσει εντολή να γίνουν «φύλλο και φτερό» όλες οι άδειες λειτουργίας και δόμησης της Βιολάντα από το 2007.

Ο σημερινός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με ανάρτησή του στο facebook έκανε γνωστό ότι τότε ήταν εκείνος που έκανε τις μελέτες ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Όπως και το 2011.

Τα αναπάντητα «γιατί» για την τραγωδία

Τα ερωτήματα παραμένουν:

Τηρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας οι υπόγειες σωληνώσεις;

Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος στις δεξαμενές και ποιος υπέγραψε την πιστοποίηση;