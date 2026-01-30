Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα

Με διαφορά έξι δευτερολέπτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 22:55 Ζωγράφου: Kύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη
30.01.26 , 22:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 22:18 Υποχρεωτική η αποστολή στοιχείων δανείων από τους servicers στην ΑΑΔΕ
30.01.26 , 22:07 Λίστες Έπσταϊν: «Σεισμός» από τα 3 εκατ. έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν
30.01.26 , 22:05 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο
30.01.26 , 22:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 21:22 Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε, το κάναμε - μείωση φόρων, αύξηση μισθών
30.01.26 , 21:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
30.01.26 , 21:15 BYD SEALION 5 DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
30.01.26 , 20:54 Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία φέρνει το Star για την τραγωδία στα Τρίκαλα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες μητέρες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε εντοπίσει και στο παρελθόν πρόβλημα στις δεξαμενές υγραερίου στη Βιολάντα όπως φαίνεται στα αποκαλυπτικά έγγραφα που εξασφάλισε το Star, ενώ ένα νέο ντοκουμέντο αποτυπώνει όχι μία, αλλά δύο εκρήξεις.

Έκρηξη Βιολάντα: Έγγραφο ντοκουμέντο από την αυτοψία στις δεξαμενές το 2020

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Star αποτυπώνεται η τραγωδία. Όχι με μία αλλά με δύο εκρήξεις, με χρονική διαφορά έξι δευτερολέπτων.

Η κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει την εικόνα βρίσκεται επτά χιλιόμετρα μακριά από το εργοστάσιο.

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα

Οι δεξαμενές υγραερίου είχαν μπει στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών για πρώτη φορά το 2020. Στο έγγγραφο που αποκαλύπτει το Star, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακαλύπτει ότι δεν τηρούνται οι αποστάσεις των δεξαμενών από το εργοστάσιο.

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου και αναφέρει μεταξύ άλλων τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας όσον αφορά την τοποθέτηση των δεξαμενών. 

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Έκρηξη Βιολάντα: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία της Έλενας

Φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: Εισαγγελική εντολή να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι της Βιολάντα

Η Εισαγγελέας Τρικάλων ζητά να μάθει όλη την αλήθεια. Έχει δώσει εντολή να γίνουν «φύλλο και φτερό» όλες οι άδειες λειτουργίας και δόμησης της Βιολάντα από το 2007.

Ο σημερινός υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με ανάρτησή του στο facebook έκανε γνωστό ότι τότε ήταν εκείνος που έκανε τις μελέτες ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Όπως και το 2011. 

Τα αναπάντητα «γιατί» για την τραγωδία

Τα ερωτήματα παραμένουν:

  • Τηρούσαν τις προδιαγραφές ασφαλείας οι υπόγειες σωληνώσεις;
  • Πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος  στις δεξαμενές και ποιος υπέγραψε την πιστοποίηση;

 Φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΤΡΙΚΑΛΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top