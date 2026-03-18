18.03.26 , 13:35 Θωμόπουλος: «Δεν έχω όνειρο να συνεργαστώ ξανά με τον Φιλιππίδη»
18.03.26 , 13:31 Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ
18.03.26 , 13:26 Ιράν: Νεκρός και ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ
18.03.26 , 12:57 TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!
18.03.26 , 12:32 Cash or Trash: Ο Μανσούρ φέρνει ένα αντικείμενο από την πατρίδα του
18.03.26 , 12:32 Βόρεια Κορέα: Νικητής των εκλογών ο Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93%
18.03.26 , 12:31 Άση Μπήλιου: Νέα Σελήνη στις 19/3 σε Εξάγωνο με τον Ουρανό
18.03.26 , 12:29 Youth Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ στους 18αρηδες
18.03.26 , 12:11 DENZA Z9GT: Το νέο μοντέλο στην Ευρώπη
18.03.26 , 12:10 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το φαγητό που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι
18.03.26 , 11:49 Σκότωσε τον άνδρα της και μετά έγραψε βιβλίο για το... πένθος της
18.03.26 , 11:49 MasterChef: Το δώρο που έλαβε ο Γιώργος και η αφιέρωσή του
18.03.26 , 11:48 Μιχάλης Βαλάσογλου: Η ζωγραφική, το θέατρο και η σχέση του με την πατρότητα
18.03.26 , 11:17 Κωνσταντάκη: «Βλέπω πόσο σοφή ήταν η απόφαση να μην κάνω παιδί»
18.03.26 , 11:15 Κατερίνα Βρανά: Το αρνητικό σχόλιο για την αναπηρία της και η αντίδρασή της
Μαμαλάκης: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Είχα γίνει ανορεκτικός»
Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
Μαρίνα Ασλάνογλου: «Μετά τον χωρισμό, είμαι στα καλύτερά μου!»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν ήμουν μικρή δεν είχα καλή σχέση με τα παραμύθια»
Ο Αντώνης Κανάκης για την κόρη του: «Ό,τι ωραιότερο έχω φορέσει ποτέ»
Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη
Η Αθηνά Οικονομάκου σε φάση restart: «Σημάδι για να με πάρετε σοβαρά»
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας QUATTRO, όπως μόνο το TractioN θα μπορούσε να παρουσιάσει στην ελληνική τηλεόραση, ετοίμασαν για το νέο επεισόδιο της εκπομπής ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του!

Μάνος Πανταζής στο Traction: «Τα παιδιά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής»

Σε αυτό το... πάρτι για την υψηλή τέχνη της πρόσφυσης (TractioN σημαίνει πρόσφυση), το οποίο πραγματοποιείται στο πάντα φιλόξενο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, ο Αλέξανδρος Γκιννής, ο καλύτερος σκιέρ που αγωνίστηκε ποτέ με τα χρώματα της Ελλάδας, είναι ιδανικός guest star! Ένας άνθρωπος που σε όλη του τη σταδιοδρομία έπαιζε με την πρόσφυση, ακροβατώντας στο απόλυτο όριο, αναζητώντας στο χιόνι τον πιο γρήγορο δρόμο, που οδηγεί στην επιτυχία!

Ο Κώστας Στεφανής προσεγγίζει το σήμερα και το αύριο της τετρακίνησης με κεντρικό άξονα τις επαναστατικές καινοτομίες που εισήγαγε η AUDI πριν από 46 χρόνια και εξακολουθεί να τελειοποιεί ακόμη και σήμερα! Ιδιαίτερα με τις κορυφαίες εκδόσεις μοντέλων της, όπως το S3, το SQ6 E-TRON και, οπωσδήποτε, το premium SUV Q5, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οχήματα στην κατηγορία του!

Μη χάσετε το καινούργιο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 14:10, με φόντο το υπέροχο φυσικό, ορεινό σκηνικό των Καλαβρύτων και φυσικά, τον σπουδαίο πρωταθλητή Αλέξανδρο Γκιννή!

TractioN: Η εφαρμοργή της έξυπνης τεχνολογίας στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ KIA SPORTAGE: Ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή αναλύουν διεξοδικά το... φαινόμενο KIA SPORTAGE! Ένα μοντέλο-πραγματικός πρωταθλητής, τόσο από την άποψη των πωλήσεων - είναι το δημοφιλέστερο KIA σε όλη την Ευρώπη-, όσο και από πλευράς ουσίας: ευρωπαϊκή σχεδίαση και κατασκευή, τεχνολογία, ασφάλεια, άνεση, στιλ και γενικώς ποιότητα που δικαιολογεί απολύτως το γιατί το KIA SPORTAGE κυριαρχεί στην κατηγορία των premium all-rounder C-SUV. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το KIA SPORTAGE, ιδιαίτερα στην τελευταία, ανανεωμένη και πιο... hot εκδοχή του, απλώς τα κάνει όλα -κι ακόμη περισσότερα!

➢ JAECOO 7 SHS: Το TractioN παρουσιάζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές νέες αφίξεις στο ελληνικό αυτοκινητικό... οικοσύστημα, το επιβλητικό και πλουσιοπάροχα προικισμένο JAECOO 7 SHS. Ένα καθ' όλα σύγχρονο plug-in υβριδικό C-SUV, με εντυπωσιακή αυτονομία, που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα συνολικά και ένα τεχνολογικό... διαμάντι στη θέση του κινητήριου συνόλου. Εξάλλου SHS σημαίνει Super Hybrid System! Βεβαίως, οι συνεργάτες του TractioN δεν παραλείπουν τη... γλωσσολογική ανάλυση της επωνυμίας JAECOO -αν και αυτό αποτελεί bonus για τους φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής!

➢ FORD PUMA GEN-E VAN & E-TRANSIT: Η νέα γενιά επαγγελματικών οχημάτων της FORD αποτελεί συνέχεια μιας μεγάλης και εξαιρετικά επιτυχημένης παράδοσης της εταιρείας. Ωστόσο, στην εποχή των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτροκίνησης, τα επαγγελματικά της FORD μετεξελίσσονται, ακολουθώντας το... ρεύμα των καιρών μας, αλλά και χαράσσουν καινούργιους δρόμους, με μοντέλα όπως το FORD PUMA GEN-E, το e-TRANSIT COURIER και όχι μόνο. Το TractioN τα φιλοξενεί όλα με χαρά και... αλληλεγγύη προς κάθε επαγγελματία που υιοθετεί την ηλεκτροκίνηση!

TractioN Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

 

