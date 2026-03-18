TractioN: Καλεσμένος ο πρωταθλητής του σκι Αλέξανδρος Γκιννής!

Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας QUATTRO, όπως μόνο το TractioN θα μπορούσε να παρουσιάσει στην ελληνική τηλεόραση, ετοίμασαν για το νέο επεισόδιο της εκπομπής ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του!

Σε αυτό το... πάρτι για την υψηλή τέχνη της πρόσφυσης (TractioN σημαίνει πρόσφυση), το οποίο πραγματοποιείται στο πάντα φιλόξενο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, ο Αλέξανδρος Γκιννής, ο καλύτερος σκιέρ που αγωνίστηκε ποτέ με τα χρώματα της Ελλάδας, είναι ιδανικός guest star! Ένας άνθρωπος που σε όλη του τη σταδιοδρομία έπαιζε με την πρόσφυση, ακροβατώντας στο απόλυτο όριο, αναζητώντας στο χιόνι τον πιο γρήγορο δρόμο, που οδηγεί στην επιτυχία!

Ο Κώστας Στεφανής προσεγγίζει το σήμερα και το αύριο της τετρακίνησης με κεντρικό άξονα τις επαναστατικές καινοτομίες που εισήγαγε η AUDI πριν από 46 χρόνια και εξακολουθεί να τελειοποιεί ακόμη και σήμερα! Ιδιαίτερα με τις κορυφαίες εκδόσεις μοντέλων της, όπως το S3, το SQ6 E-TRON και, οπωσδήποτε, το premium SUV Q5, ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οχήματα στην κατηγορία του!

Μη χάσετε το καινούργιο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 14:10, με φόντο το υπέροχο φυσικό, ορεινό σκηνικό των Καλαβρύτων και φυσικά, τον σπουδαίο πρωταθλητή Αλέξανδρο Γκιννή!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ KIA SPORTAGE: Ο Θωμάς Ευθυμίου και η Ινώ Στεφανή αναλύουν διεξοδικά το... φαινόμενο KIA SPORTAGE! Ένα μοντέλο-πραγματικός πρωταθλητής, τόσο από την άποψη των πωλήσεων - είναι το δημοφιλέστερο KIA σε όλη την Ευρώπη-, όσο και από πλευράς ουσίας: ευρωπαϊκή σχεδίαση και κατασκευή, τεχνολογία, ασφάλεια, άνεση, στιλ και γενικώς ποιότητα που δικαιολογεί απολύτως το γιατί το KIA SPORTAGE κυριαρχεί στην κατηγορία των premium all-rounder C-SUV. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το KIA SPORTAGE, ιδιαίτερα στην τελευταία, ανανεωμένη και πιο... hot εκδοχή του, απλώς τα κάνει όλα -κι ακόμη περισσότερα!

➢ JAECOO 7 SHS: Το TractioN παρουσιάζει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές νέες αφίξεις στο ελληνικό αυτοκινητικό... οικοσύστημα, το επιβλητικό και πλουσιοπάροχα προικισμένο JAECOO 7 SHS. Ένα καθ' όλα σύγχρονο plug-in υβριδικό C-SUV, με εντυπωσιακή αυτονομία, που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα συνολικά και ένα τεχνολογικό... διαμάντι στη θέση του κινητήριου συνόλου. Εξάλλου SHS σημαίνει Super Hybrid System! Βεβαίως, οι συνεργάτες του TractioN δεν παραλείπουν τη... γλωσσολογική ανάλυση της επωνυμίας JAECOO -αν και αυτό αποτελεί bonus για τους φανατικούς τηλεθεατές της εκπομπής!

➢ FORD PUMA GEN-E VAN & E-TRANSIT: Η νέα γενιά επαγγελματικών οχημάτων της FORD αποτελεί συνέχεια μιας μεγάλης και εξαιρετικά επιτυχημένης παράδοσης της εταιρείας. Ωστόσο, στην εποχή των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτροκίνησης, τα επαγγελματικά της FORD μετεξελίσσονται, ακολουθώντας το... ρεύμα των καιρών μας, αλλά και χαράσσουν καινούργιους δρόμους, με μοντέλα όπως το FORD PUMA GEN-E, το e-TRANSIT COURIER και όχι μόνο. Το TractioN τα φιλοξενεί όλα με χαρά και... αλληλεγγύη προς κάθε επαγγελματία που υιοθετεί την ηλεκτροκίνηση!

