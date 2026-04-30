Στο επίκεντρο τηλεοπτικού παρασκηνίου βρέθηκε η εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – Νωρίς», καθώς τα σενάρια για τη συνέχεια και πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα έχουν φουντώσει, με τις συζητήσεις να αφορούν τόσο τη ζώνη προβολής όσο και το μέλλον των συνεργασιών.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star συνάντησε τον Κρατερό Κατσούλη και σε ερώτηση για την πορεία της εκπομπής αλλά και την κατάσταση της υγείας του, ο παρουσιαστής απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Δεν έχουμε κάποιο νέο».

Για την υγεία του πρόσθεσε: «Είμαι λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ».

Η κουβέντα στη συνέχεια στράφηκε στις φήμες και στα τηλεοπτικά σενάρια, με την τοποθέτηση της κυρίας Ανδρικοπούλου να φέρνει νέο γύρο συζητήσεων.

«Έχει υπάρξει κρούση του ΑΝΤ1 προς τον Χρήστο Φερεντίνο να είναι σε live εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Καραβάτου. Θα ήταν πισωγύρισμα», είπε η δημοσιογράφος σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η αντίδραση του παρουσιαστή ήταν άμεση και ξεκάθαρη, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις: «Μη μου πεις οτιδήποτε. Θα σου πω ότι δε σχολιάζω ποτέ τα σχόλια των άλλων».

Όταν η συζήτηση έφτασε στο αν η εκπομπή θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν, το κλίμα έγινε πιο θετικό αλλά συγκρατημένο: «Εμείς είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Το θέλουμε πολύ με τη Μαρία Ηλιάκη. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. Όταν θα έχουμε νέα φαντάζομαι θα τα μάθετε πριν από εμάς».

Στη συζήτηση μπήκε και το θέμα της ζώνης προβολής, με τον παρουσιαστή να επισημαίνει: «Θα θέλαμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Τώρα το τι ώρα θα γίνει αυτό εξαρτάται από το κανάλι και από εμάς».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση για τη γενικότερη εικόνα της ΕΡΤ και τις αλλαγές που ακούγονται, καθώς και για την εκπομπή Studio 4, που επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις για τη νέα σεζόν: «Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάζονται, τι επηρεάζεται και πώς επηρεάζεται. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που έχουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς», σημείωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για πιθανή μετακίνηση σε ιδιωτικό κανάλι, ο παρουσιαστής ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, όχι, εμείς ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Είναι κάτι που το χτίζουμε αυτή τη στιγμή και αυτό μας ενδιαφέρει».

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ παραμένει ανοιχτό, με τις αποφάσεις για την επόμενη σεζόν να αναμένονται το επόμενο διάστημα και το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις εξελίξεις στην ΕΡΤ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

