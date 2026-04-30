30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
30.04.26 , 14:08 Οι 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο - Ποιες ελληνικές είναι στη λίστα
30.04.26 , 13:57 Wasan & Πέτρος έρχονται κοντά για χάρη της μπλε μπριγάδας
30.04.26 , 13:46 Δάφνη Καραβοκύρη: «Θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχουμε σώας τα φρένας»
30.04.26 , 13:41 Lila: «Δεν απαντάω εγώ στα hate comments- Απαντάνε τα Λιλάκια»
30.04.26 , 13:19 Ανάβυσσος: Εντοπίστηκε άνδρας μαχαιρωμένος στην κοιλιά
30.04.26 , 13:03 Ηλεία: «Μονάκριβέ μου έγινες άγγελος»
30.04.26 , 12:57 Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
30.04.26 , 12:47 Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
30.04.26 , 12:47 Οι Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου
30.04.26 , 12:40 «Μύθοι και αλήθειες» για τον σακχαρώδη διαβήτη
30.04.26 , 12:31 MasterChef: «Το απόλυτο ασυνεπές ψήσιμο» - «Καμένο και ωμό»
30.04.26 , 12:25 Έρχεται γλυκό τριήμερο με εκπληκτικά Τρίγωνα Πανοραματος
30.04.26 , 12:24 Ράπερ διαμέλισε τη 14χρονη κοπέλα του μέσα σε πλαστική σακούλα
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Γιάννης Τσορτέκης για Έλενα Μαυρίδου: «Αυτήν τη στιγμή είμαστε τσακωμένοι»
Ιωάννα Τούνη: Pilates με τον μικρό Πάρη - Προσπαθεί να μιμηθεί τη μαμά του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Ο Κρατερός Κατσούλης στο Breakfast@star
Στο επίκεντρο τηλεοπτικού παρασκηνίου βρέθηκε η εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – Νωρίς», καθώς τα σενάρια για τη συνέχεια και πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα έχουν φουντώσει, με τις συζητήσεις να αφορούν τόσο τη ζώνη προβολής όσο και το μέλλον των συνεργασιών.

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@star συνάντησε τον Κρατερό Κατσούλη και σε ερώτηση για την πορεία της εκπομπής αλλά και την κατάσταση της υγείας του, ο παρουσιαστής απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Δεν έχουμε κάποιο νέο».

Για την υγεία του πρόσθεσε: «Είμαι λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ».

Η κουβέντα στη συνέχεια στράφηκε στις φήμες και στα τηλεοπτικά σενάρια, με την τοποθέτηση της κυρίας Ανδρικοπούλου να φέρνει νέο γύρο συζητήσεων.

Ναταλία Ανδρικοπουλου

«Έχει υπάρξει κρούση του ΑΝΤ1 προς τον Χρήστο Φερεντίνο να είναι σε live εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Καραβάτου. Θα ήταν πισωγύρισμα», είπε η δημοσιογράφος σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η αντίδραση του παρουσιαστή ήταν άμεση και ξεκάθαρη, επιλέγοντας να κρατήσει αποστάσεις: «Μη μου πεις οτιδήποτε. Θα σου πω ότι δε σχολιάζω ποτέ τα σχόλια των άλλων».

Όταν η συζήτηση έφτασε στο αν η εκπομπή θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν, το κλίμα έγινε πιο θετικό αλλά συγκρατημένο: «Εμείς είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Το θέλουμε πολύ με τη Μαρία Ηλιάκη. Ελπίζουμε ότι θα γίνει. Όταν θα έχουμε νέα φαντάζομαι θα τα μάθετε πριν από εμάς».

Στη συζήτηση μπήκε και το θέμα της ζώνης προβολής, με τον παρουσιαστή να επισημαίνει: «Θα θέλαμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Τώρα το τι ώρα θα γίνει αυτό εξαρτάται από το κανάλι και από εμάς».

«Είμαστε θετικοί αλλά…» – Το μέλλον κρέμεται από μια κλωστή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση για τη γενικότερη εικόνα της ΕΡΤ και τις αλλαγές που ακούγονται, καθώς και για την εκπομπή Studio 4, που επίσης βρίσκεται σε συζητήσεις για τη νέα σεζόν: «Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάζονται, τι επηρεάζεται και πώς επηρεάζεται. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που έχουμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς», σημείωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για πιθανή μετακίνηση σε ιδιωτικό κανάλι, ο παρουσιαστής ήταν ξεκάθαρος: «Όχι, όχι, εμείς ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Είναι κάτι που το χτίζουμε αυτή τη στιγμή και αυτό μας ενδιαφέρει».

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ παραμένει ανοιχτό, με τις αποφάσεις για την επόμενη σεζόν να αναμένονται το επόμενο διάστημα και το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις εξελίξεις στην ΕΡΤ.

