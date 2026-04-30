Πολύ δύσκολη μέρα ξημέρωσε στη Μεσαρά του Ηρακλείου, καθώς το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr το κοριτσάκι είχε υποβληθεί σε χειρουργείο και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σήμερα, γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, η καρδούλα του δεν άντεξε και η 12χρονη «έφυγε» από τη ζωή.

Στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στις Μοίρες θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα γίνει στη Γαλιά.

Στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μικρή Αγλαΐα, η είδηση του πρόωρου χαμού της σκόρπισε βαθιά οδύνη. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…», αναφέρουν με σπαρακτικά λόγια οι εκπαιδευτικοί της.

Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε τη 12χρονη Αγλαΐα με λόγια βαθιάς θλίψης, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που κανείς δεν μπορεί να χωρέσει με το νου. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου, σε μια συμβολική κίνηση πένθους και σεβασμού.

«Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της μικρής Αγλαΐας Χαραλαμπάκη.

Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

Καλό ταξίδι, μικρή μας,Αγλαΐα», αναφέρει η ανάρτηση.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες όταν το όχημα, το οποίο οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, καθώς η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό των οχημάτων.

Το κοριτσάκι απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε αμέσως στο Επείγοντα του νοσοκομείου Ηρακλείου. Πληροφορίες ανέφεραν ότι υπέστη ανακοπή.

Ο πατέρας του, που επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλύτερη.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

